Es gibt wenig Studien, noch weniger öffentlich finanzierte – und noch weniger, an denen Frauen teilnehmen. Seit Jahren ist bekannt, dass Produkte zumeist an Männern getestet werden. Das jedoch ist problematisch, weil die Lehren aus solchen Untersuchungen nicht direkt übertragbar sind. Frauen sind andere Patienten als Männer. In der Folge, das berichtet auch das Implant-Files-Team, litten Frauen unter Implantaten und Prothesen häufiger als Männer.

Das ist kein Problem, dass allein den Markt der Medizinprodukte betrifft. Auch in der Medikamentenentwicklung entwickelt sich derzeit ein Bewusstsein für Geschlechtsunterschiede – und die Einsicht, dass sie im äußersten Fall über Tod oder Leben entscheiden können.

Zu beachten ist allerdings: Mancher Hersteller hat erkannt, dass es einen Bedarf für geschlechtsspezifische Produkte gibt und wirbt gezielt dafür. Doch der Nutzen ist oft umstritten. In einer unabhängigen Studie etwa hat ein Team untersucht, ob eine Knieprothese, die speziell für Frauen angeboten wird, für diese tatsächlich besser ist als das günstigere Unisex-Modell. Das Ergebnis: Die vermeintliche Verbesserung spiegelte sich nicht in der Patientenzufriedenheit wieder (Orthopädie: Roth et al., 2013). Ein anderes Team hatte zuvor ein vergleichbares Fazit gezogen (Clin Orthop Relat Res: Johnson et al., 2011).