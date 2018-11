Hohe Gesundheitsausgaben und besonders viele Arztkontakte haben nicht per se eine hohe Lebenserwartung zur Folge. So werden US-Amerikaner im Schnitt nicht älter als Menschen in Kuba oder Costa Rica – obwohl sich ihr Land das teuerste Gesundheitssystem der Welt leistet. 17,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts fließen dort in die Gesundheit. Beim Altersrekordhalter Japan (Männer 81,1 Jahre; Frauen 87,2 Jahre) sind es gerade mal 10,2 Prozent. Im Übrigen sei die Behauptung, dass Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt habe, eher "politische Redefloskel" als Realität, sagt Lauterbach. In einigen Bereichen sei man zwar sehr gut, in anderen aber deutlich weniger.



Große Unterschiede gebe es hierzulande etwa bei der Versorgung in Städten und auf dem Land. Die Vorsorgemedizin sei miserabel – vor allem mit Blick auf Einkommensschwache. Und gerade im Kindesalter würden die wichtigsten Risikofaktoren kaum bekämpft: Zuckerkonsum und Bewegungsmangel. "Da bräuchten wir ganz anderes Engagement." Auch die Lebensmittelpolitik müsse sich ändern, meint Lauterbach. In Deutschland gibt es bisher weder verbindliche Vorgaben zur Reduktion von Zucker, Fett und Salz in Fertiggerichten noch die Pflicht zur einheitlichen Nährwertkennzeichnung. Von einer Zuckersteuer wie in Großbritannien gar nicht zu reden. Und Deutschland ist europaweit inzwischen auch das einzige Land, in dem noch Außenwerbung für Tabak erlaubt ist.



*Dieser Text ist in ähnlicher Form im Tagesspiegel erschienen.