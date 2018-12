Die Pods, die es hierzulande gibt, enthalten mit maximal 20 Milligramm Nikotin pro Milliliter (1,7 Prozent) die in Europa zulässige Höchstmenge. Genau vergleichen lässt sich das mit Nikotinmengen aus Zigaretten nicht. Aber in Dampferkreisen würde man sagen: Juul ist so etwas wie die Marlboro unter den E-Zigaretten. Jedenfalls wird sie in einschlägigen Foren starken Rauchern empfohlen, die vorher regelmäßig eine ganze Schachtel am Tag gequalmt haben. Auch wenn es nicht so krebserregend ist, wie der Teer und andere Verbrennungsrückstände aus herkömmlichen Zigaretten: Allein das Nervengift Nikotin ist ungesund.



Diverse Studien haben gezeigt, dass Nikotin nicht nur stark abhängig macht und sich negativ auf die Konzentration auswirkt – es schädigt auch Organe und Gefäße. Insbesondere auf die Hirnentwicklung Jugendlicher hat es nachweisliche Auswirkungen (Brain Research: Slotkin et al., 2003). Und indirekt fördert es vermutlich auch die Entstehung von Krebs (Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology: Mishra et al., 2015).