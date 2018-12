Einmal im Jahr fragt die Thomson Reuters Foundation internationale Hilfsorganisationen, welche der humanitären Krisen der Welt "am stärksten vernachlässigt" wird. Auch 2018, zum zweiten mal in Folge, landete die Demokratische Republik Kongo auf den ersten Platz. "Ich habe den Kongo dieses Jahr besucht und ich habe selten so eine Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen und den Hilfsangeboten gesehen", sagt Jan Egeland, Leiter des Norwegischen Flüchtlingsrat (NRC). In vielen Teilen des zentralafrikanischen Landes herrschen Milizen, der Staat gilt als ausgesprochen schwach, Vergewaltigungen und Vertreibungen sind für viele Menschen Alltag, mehrere Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Als wäre das nicht Krise genug: Seit August breitet sich im Osten des Landes Ebola aus. Mitten in einer umkämpften Region, in der Blauhelmsoldaten eingesetzt werden, hat das Virus bereits 563 Menschen infiziert, 343 sind gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit. Der Ausbruch ist inzwischen – weitestgehend unbeachtet – zum zweitgrößten der Geschichte des tödlichen Erregers geworden. Noch ist er nicht annähernd so groß wie die fatale Epidemie in Westafrika, die 2014 begann und in Folge derer mehr als 11.000 Menschen starben. Aber im Kongo sind die Einsatzkräfte weit davon entfernt, den Ausbruch kontrollieren zu können. Experten warnen: Je größer der Ausbruch wird, desto schwerer wird er zu bekämpfen sein. Dass er sich in die Nachbarländer Uganda und Ruanda ausbreiten könnte, gilt als reale Gefahr.

Am stärksten betroffen ist die Großstadt Beni und ihre Umgebung in der unruhigen Provinz Nord Kivu. Dort sind mehrere Milizen und Rebellengruppen aktiv, was es Helfern schwer macht, Patienten schnell aufzusuchen, zu isolieren und ihre Angehörigen zu kontaktieren. Dabei ist genau das essentiell, um einen Ausbruch eindämmen zu können.



Wegen Angriffen wurde Impfkampagne unterbrochen

Die Kämpfe scheinen zudem zu eskalieren. Der Grund: Am 30. Dezember wird im Kongo ein neuer Präsident gewählt wird. Auch von Angriffen auf Gesundheitsmitarbeiter wurde berichtet, zeitweise mussten sogar die Impfkampagnen eingestellt werden. Dabei gelten die Impfstoffe, vor allem VSV-ZEBOV, der bereits am Ende der großen Epidemie in Westafrika zum Einsatz kam, als große Hoffnung. Experten hoffen, er könne zum game changer werden, jenem entscheidenden Etwas, das alles verändern kann. Vorläufige Studien attestieren dem Impfstoff eine sehr hohe Wirksamkeit (Lancet: Henao-Restrepo et al., 2017). Allen Personen, die mit Infizierten in Kontakt gekommen sind und Gesundheitsmitarbeitern wird die Impfung angeboten. Mehr als 50.000 Menschen wurden bereits geimpft.



Seit Ende November werden neben der Impfung auch verschiedene Wirkstoffe getestet, darunter ein Antikörper gegen das Ebola-Virus, der aus dem Blut eines Ebola-Überlebenden isoliert wurde, und ein Medikament, das die Vervielfältigung des Virus hemmt.

Mitte Oktober stand der Ebola-Ausbruch kurz davor, zum globalen Gesundheitsnotstand erklärt zu werden. Der Krisenausschuss der Weltgesundheitsorganisation WHO entschied sich dann aber doch dagegen. Etwas, das auch auf Kritik stieß. Den Notstand auszurufen, sagt Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust, "hätte mehr Ressourcen in Form von Geldern, Gesundheitsmitarbeitern, verbesserter Sicherherheit und Infrastruktur freisetzen können."

Schon im Mai hatte es im Kongo einen Ebola-Ausbruch gegeben, der mit dem jetzigen nicht in Verbindung stand, wie molekulargenetische Analysen des Erregers zeigten. Die Helferinnen und Helfer konnten ihn dank einer schnellen, koordinierten und vorbildlichen Antwort jedoch schnell eindämmen, im August erklärte die Weltgesundheitsorganisation ihn für beendet.

Beim jetzigen Ausbruch ist ein Ende nicht in Sicht. Die Zahl der Neuansteckungen will und will nicht sinken. Inzwischen wurden sogar 35 Fälle aus der Großstadt Butembo gemeldet. Und auch die Menschen, die für Weihnachten weite Reisen auf sich nehmen, um bei ihren Familien zu sein, stellen eine Gefahr dar. Denn dort, wo Menschen sehr mobil sind und dort, wo sie sich dicht an dicht drängen, hat es ein Virus, das von Mensch zu Mensch übertragen wird, leichter.



Mit Material von Reuters