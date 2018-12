Im Schlaflabor ist es Basiswissen: Dort schlafen fast alle Versuchspersonen in der ersten Nacht physiologisch auffällig schlecht. Das hat sogar einen Namen: First night effect (FNE – Psychophysiology: Agnew et al., 1966). In dieser ersten Labornacht ist der Schlaf kürzer und flacher und enthält viel mehr wache Zeiten. Das liegt an der fremden Umgebung und an den Kabeln, die am Kopf kleben.



Ab der zweiten Nacht ist das vorbei. Und ganz ähnlich ist es auch anderswo, falls Bett und Zimmer schlaffreundlich sind. Ob daheim, zu Gast bei anderen oder im Hotel: Ist es im Raum zu laut, zu hell oder zu heiß, dann schlafen wir schlechter. Für Menschen, die ohnehin schon Schlafprobleme haben, kann es auch anders sein. Sie schlafen in der ersten Nacht zumindest im Schlaflabor oft sogar besser (Journal of Sleep Research: Hirscher et al., 2015).