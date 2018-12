Was wir ein Drittel unseres Lebens machen? Schlafen! Jedenfalls wenn's gut läuft. Warum tut der Mensch es überhaupt, wie viele Stunden sind genug und was hilft, wenn wir abends nicht einschlafen können und morgens wie gerädert aufwachen? Diesen und weiteren Fragen widmet ZEIT ONLINE den Schwerpunkt "Besser schlafen".

Der Mensch verschläft ein Drittel seines Lebens, heißt es. Gut so! Denn Schlaf ist alles andere als nutzlos, sondern eine notwendige Ruhepause für Körper und Geist. Wer zu wenig oder andauernd schlecht schläft, kann krank werden: Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Alzheimer, die Liste der Krankheiten, die Schlaf nachweislich beeinflussen, wird jedes Jahr länger.

Entsprechend fasziniert studieren Mediziner seit Jahrzehnten Schlafende. Und stellen fest: Von Krankheiten lässt sich nicht nur auf nächtliche Unruhe rückschließen, sondern Schlaf ist ein Krankheitsbarometer. Wer ihn zu lesen weiß, erkennt manche Erkrankungen, bevor sie sich beim wachen Menschen bemerkbar machen. Damit lernt eine Ärztin, die einen Schlafenden beobachtet, manchmal mehr über ihn, als im direkten Gespräch.

Wir sollten wissen, wie wir schlafen

Auslesen lässt sich das Verhalten in der Nacht in vielerlei Hinsicht. Ärzte können beispielsweise erfragen, wie erholt eine Person nach dem Schlafen ist und ob sie sich an ihre Träume erinnert. Oder Ärztinnen leiten Hirnströme ab und prüfen, ob die Augäpfel hektisch unter geschlossenen Lidern hin- und her kreisen. Oder sie überwachen den Herzschlag sowie den Atem und beobachten, ob die Muskeln, die in den meisten Schlafphasen eigentlich schlaff sein sollten, sich bewegen, und ob jemand in seinen Träumen wild um sich tritt oder aus dem Bett fällt. All das liefert wertvolle Hinweise.



"Besser schlafen" – ein Schwerpunkt Es ist die Jahreszeit, in der viele sich fühlen, als sollten sie besser Winterschlaf machen. Anlass für uns, uns genau jetzt dem Schlaf einmal intensiver zu widmen. Warum schlafen wir überhaupt, was passiert dabei im Gehirn, sind Schlafstörungen die neue Volkskrankheit, was weiß die Forschung über unsere Nachtruhe? All das lesen Sie im Schwerpunkt Besser schlafen – während der Weihnachtszeit und bis in den Januar hinein.

Alle Beiträge zu Besser schlafen finden Sie auf dieser Seite. Wir twittern dazu unter #besserschlafen.

So könnte etwa depressiv sein, wer sich trotz stundenlanger Nachtruhe andauernd müde fühlt. Das zumindest schreiben Allgemeinmediziner der Uni Marburg. Ein Fünftel all jener, die sich an ihre Ärztin wandten, weil sie unter Müdigkeit litten, hatte eine Depression (BMC Family Practice: Stadje et al., 2016). Depressive Menschen wachen im Schnitt auch häufiger auf und haben weniger Tiefschlafminuten pro Nacht als Gesunde (siehe etwa Dialogues in Clinical Neuroscience: Nutt et al., 2008). Eine große Studie aus den USA legt außerdem nahe, dass Menschen, die Schlafprobleme hatten, in der Folge viel häufiger an Depressionen und Angststörungen erkrankten als solche, die gut schliefen (Jama: Ford et al., 1989).



Das bedeutet, Psychiaterinnen und Psychotherapeuten könnten künftig auch anhand des Schlafverhaltens vorhersagen, wer nach Extremsituationen psychisch krank wird. Denn oft ist es so, dass zwei Menschen sehr Ähnliches erleben – Vernachlässigung, großen Stress, extreme Gewalt, Krieg oder Misshandlung –, aber nur einer von ihnen krank wird, depressiv oder traumatisiert. Vieles kann die beiden trennen, etwa die Gene, wie viel soziale Unterstützung sie bekommen oder wie ihre Persönlichkeit aufgebaut ist. Aber eben auch ihr Schlaf.

© Michael Heck Jakob Simmank würde am liebsten Winterschlaf machen. Er ist sich aber nicht sicher, ob das gesund wäre. zur Autorenseite

Besonders eindrücklich zeigt sich das bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). Die Patienten und Patientinnen haben oft unvorstellbares Leid gesehen oder erlebt; Krieg, Folter oder Vergewaltigungen. Manche durchleben die schrecklichen Momente Tage, Monate, manchmal gar Jahre in Form von Flashbacks am helllichten Tag oder als Albträumen in der Nacht erneut. US-Soldaten, die beispielsweise in den Krieg geschickt wurden, entwickelten dann besonders oft eine PTBS, wenn sie bereits vorher Schlafprobleme hatten (Sleep: Gehrman et al., 2013). Schlaflosigkeit und ein gestörtes Verarbeiten des Traumas scheinen sich gegenseitig zu verstärken (Sleep Medicine Reviews: Sinha, 2016).



Dabei geht es vor allem um den Rapid-Eye-Movement-Schlaf, kurz REM-Schlaf (siehe Infobox: So ist der Schlaf aufgebaut) (American Journal of Psychiatry: Germain, 2013). Ausgelesen wird er in der sogenannten Polysomnographie, bei der Ärzte unter anderem Hirnströme ableiten (EEG), die Muskelaktivität analysieren und die Augenbewegungen messen. Ist ein Mensch im REM-Schlaf, bewegen sich die Augen, die Muskeln hingegen sind absolut still und die Hirnströme wiederum viel hektischer als im Tiefschlaf und ähneln stark jenen von wachen Menschen.

schlafphasen-rem-non-rem So ist der Schlaf aufgebaut Während einer Nacht durchleben wir mehrere etwa 90 Minuten lange Schlafzyklen. Sie bestehen aus Leichtschlaf (Schlafstadium 1 und 2), gefolgt von Tiefschlaf (Stadium 3 und 4) und dem sogenannten REM-Schlaf. Aus dem Tiefschlaf sind wir deutlich schwerer zu erwecken als aus dem Leichtschlaf. Außerdem werden die Wellen unserer Hirnströme langsamer. Die REM-(Rapid-Eye-Movement)-Schlafphasen, die auf den Tiefschlaf folgen und das Ende eines Schlafzyklus bedeuten, unterscheiden sich deutlich von Leicht- und Tiefschlaf. Während unsere Körpermuskulatur weitgehend gelähmt ist und das Gehirn, genauer der Thalamus, dafür sorgt, dass wir von unserer Außenwelt nichts mitbekommen, ist das Gehirn äußerst aktiv und die Augen bewegen sich wild unter den geschlossenen Lidern. Wenn man in einer REM-Schlafphase die Hirnströme ableitet, ähneln sie denen eines wachen Menschen. In die REM-Schlafphasen fällt der Großteil unserer Träume. Forscher gehen davon aus, dass wir Erfahrungen und Reize, die wir während unserer Wachphasen erlebt haben, im REM-Schlaf noch einmal neu erleben und in anderer Art und Weise zusammensetzen. Im Laufe der Nacht nimmt der Anteil des REM-Schlafes zu.

Der REM-Schlaf, schreibt der bekannte Schlafforscher Matthew Walker in seinem großen Buch vom Schlaf, "führt Sie Nacht für Nacht in ein groteskes Theater, in dem Sie ein bizarrer, äußerst assoziativer Reigen autobiografischer Themen erwartet". Es scheint, als würden wir die Erfahrungen und Reize, die wir während unserer Wachphasen erlebt haben, im REM-Schlaf neu erfahren und in anderer Art und Weise zusammensetzen. Schon Sigmund Freud vermutete übrigens vor mehr als hundert Jahren, dass posttraumatische Albträume der zwanghafte Versuch sei, Ängste und Schuldgefühle des Traumas zu bewältigen.