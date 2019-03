Ob wir zum Frühstück in einen knackigen Apfel beißen oder beim Mittagessen ein faseriges Steak zerkauen, bei jeder Mahlzeit bleiben an den Zähnen kleine Reste kleben. Es entsteht ein Belag, an dem sich Bakterien ansiedeln und mit der Zeit vermehren – was die Mundflora aus dem Gleichgewicht bringen kann. Das Immunsystem versucht die Bakterien zu bekämpfen, was zu Entzündungen führt. Schlimmstenfalls erkrankt der Zahnhalteapparat, eine Parodontitis entsteht.

Jeder zweite Deutsche leidet heute an Parodontitis. Viele, ohne es zu wissen. Dabei kann dieses Problem mit den Zähnen, neben deren Verlust, womöglich zu anderen schweren Erkrankungen im Körper führen. Medizinerinnen und Mediziner vermuten, dass Herzinfarkte oder Typ-2-Diabetes die Folge sein könnten. Sogar Alzheimer wird mit Parodontitis in Verbindung gebracht. Kann eine gute Zahngesundheit also vor bestimmten Krankheiten schützen?



Bei einer Parodontitis entzünden sich unter anderem das Zahnfleisch und der Kieferknochen. Beide bilden sich im Verlauf der Erkrankung zurück und die Zahnhälse liegen immer weiter frei. Es entstehen Zahnfleischtaschen, in die Bakterien eindringen und sich vermehren können. "Wenn die Parodontitis besonders schwer ausfällt, kann sich die Krankheit im gesamten Mundraum ausbreiten. Zusammengenommen kann die entzündete Fläche dann in etwa so groß sein wie die der eigenen Hand", sagt Henrik Dommisch, Abteilungsleiter der Parodontologie der Berliner Charité. "Die Immunreaktion ist in so einem Fall enorm."

Parodontose und Diabetes könnten sich gegenseitig verstärken

Das hat Folgen für den Körper. Zytokine, Botenstoffe, die von Immunzellen freigesetzt werden, können den Blutzuckerspiegel erhöhen, indem sie den Blutzucker daran hindern, in die Körperzellen zu gelangen. Der Körper muss also mehr Insulin produzieren, das dafür sorgt, dass der Zucker aus dem Blut transportiert wird. Das könnte die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse erschöpfen und zur Entstehung eines Diabetes beitragen.



Zahngesundheit Was verursacht eine Paradontitis? Eine Entzündung des Zahnfleischs (Gingivitis) oder des Zahnhalteapparats entsteht durch Essensreste, die auf den Zähnen kleben bleiben. Diese Beläge sind die Nahrung für bestimmte Bakterien im Mund vermehren, die sich vermehren. Werden die zunächst weichen Beläge nicht entfernt, verfestigen sie sich durch die Einlagerung von Mineralien. Bakterien können dann mit den Belägen bis zur Zahnwurzel vordringen. Mit der Zeit bilden sich Zahnfleischtaschen, in denen sich die Bakterien ansiedeln können. Der Körper versucht diese mithilfe seines Immunsystems zu bekämpfen. Wie schwer die darauffolgende Entzündung ausfällt, hängt davon ab, wie stark die körpereigenen Abwehrkräfte sind. Wichtig ist jedoch: Eine Parodontitis sowie eine Gingivitis entstehen nie ohne Bakterien auf Zahnbelägen. Wie schnell die Entzündungen dagegen entstehen und voranschreiten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Was erhöht das Risiko, zu erkranken? Stress und Erkrankungen wie Diabetes oder Rauchen können das Risiko erhöhen, dass eine Parodontitis entsteht und schnell voranschreitet. Laut der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DG Paro) ist gerade Rauchen problematisch. Welche Vorbeugungsmaßnahmen gibt es? Laut der DG Paro reicht es aus, die Zähne zweimal täglich zu putzen und einmal am Tag mit Zahnseide die Zwischenräume zu reinigen. Wenn Zahnbeläge übersehen werden und sich diese mit der Zeit verfestigen, helfe außerdem eine professionelle Zahnreinigung. Wie wird eine Parodontitis behandelt? Sollte eine Parodontitis entstehen, gibt es je nach Schwere der Entzündung verschiedene Maßnahmen, um diese zu behandeln. Ist der Entzündungsherd noch klein, werden die Wurzeloberflächen sowie Zahnfleischtaschen in einer Zahnarztpraxis gereinigt. Sollten die Bakterien in den Bereichen besonders aggressiv sein, können zusätzlich Antibiotika eingesetzt werden. Sind die Bakterien für Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht erreichbar, da sie zu tief in den Zahnfleischtaschen sitzen oder hat sich der Kieferknochen im Verlauf der Erkrankung stark zurückgebildet, ist ein chirurgischer Eingriff notwendig.

Entsprechend scheint es plausibel, dass eine Parodontitis eine Diabetes begünstigt. Ob sich das aber auch im echten Leben beobachten lässt, überprüften Forschende der University of Eastern Finland. Für eine Studie teilten sie knapp 400 Probanden in drei verschiedene Gruppen ein, je nach Tiefe ihrer Zahnfleischtaschen: vier bis fünf Millimeter, mehr als sechs Millimeter und Zahnlose. Erstmals untersucht wurden die Probanden zwischen 1990 und 1992. Nach 15 Jahren folgten weitere Untersuchungen. Es stellte sich heraus, dass 32 Prozent der Probanden mit bis zu fünf Millimeter tiefen Zahnfleischtaschen an Typ-2-Diabetes erkrankten. In der Gruppe mit den tiefsten Taschen aber waren es mehr als die Hälfte. (Journal of Clinical Periodontology: Myllymäki et al., 2018)

Nun bedingen sich Parodontitis und Diabetes womöglich gegenseitig. Denn Diabetes geht mit Wundheilungsstörungen einher. Neben einer Minderdurchblutung und einem veränderten Insulinstoffwechsel hemmen sogenannte Advanced Glycation End Products, die sich bei hohem Blutzucker anhäufen, die Wundheilung.