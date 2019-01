Nach der Kritik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an Impfgegnerinnen und -gegnern hat sich SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach erneut für eine Impfpflicht bei Masern ausgesprochen. "Ich selbst befürworte bei einer so gefährlichen Krankheit wie den Masern eine Impflicht", sagte Lauterbach der Welt. Er werde bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine neue Diskussion über die Notwendigkeit einer Impfpflicht werben, "da sich die bisherigen Kampagnen für eine freiwillige Impfung als nicht hinreichend erwiesen haben".

Impfgegner würden "auf unverantwortliche Art und Weise die Gesundheit sehr vieler Menschen" aufs Spiel setzen, sagte Lauterbach. Masern seien eine gefährliche Krankheit und könnten sich weiter ausbreiten, wenn die Impfquoten nicht erhöht würden.

Mangelnde Impfbereitschaft zählt laut der Weltgesundheitsorganisation WHO zu den gegenwärtig größten Gesundheitsrisiken der Welt. Diese drohe die Fortschritte bei der Bekämpfung von Krankheiten zunichtezumachen, die mit Impfungen vermeidbar sind. Die Verbesserung der Impfbereitschaft gehört deshalb laut WHO zu den vorrangigen Zielen für die kommenden Jahre.

Grüne und CDU äußern sich zurückhaltend zu Impfpflicht

Zu einer Impfpflicht äußerte sich auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Karin Maag (CDU). Zwar sieht auch sie Impfgegner als "ein großes Gesundheitsrisiko". Bevor aber in Deutschland über eine Impfpflicht diskutiert werden könne, müsse geprüft werden, welche Erfahrungen in Italien und Frankreich nach der dortigen Einführung einer Impfpflicht bei Masern gemacht wurden. "Wenn sich herausstellt, dass die beiden Länder durch die Impfpflicht Erfolge haben, sollten wir auch in Deutschland über eine Impfpflicht diskutieren", sagte Maag.



Die Unionsexpertin äußerte zugleich rechtliche Bedenken. Über kurz oder lang würde eine gesetzliche Impfpflicht vor dem Bundesverfassungsgericht landen, sagte Maag. Für die Prävention bei Masern sei bereits viel getan worden. So dürften ungeimpfte Kinder eine Zeit lang vom Kitabesuch ausgeschlossen werden. Außerdem müssten Eltern bei einer Verweigerung der Impfberatung hohe Bußgelder zahlen.

Was sind Masern? Masern Masern zählen zu den Viruserkrankungen. Der Erreger ist äußert empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Desinfektionsmitteln. Übertragen wird er durch Tröpfchen – also bei Kontakt mit Infizierten. Es reicht meist aus, sich in einem Raum mit einem Menschen aufzuhalten, der das hochansteckende Virus in sich trägt. Vor allem in Entwicklungsländern sind Masern weiterhin ein großes Problem. In Deutschland ist die Zahl der Ausbrüche zwar deutlich zurückgegangen. Seit den Siebzigerjahren gibt es eine günstige und effiziente Impfung gegen den Erreger. Doch kommt es wiederholt zu regionalen Epidemien. Ausgerottet sind die Masern trotz der Bemühungen der Gesundheitsbehörden noch immer nicht. Krankheitsverlauf Erste Anzeichen sind Erkältungssymptome wie Schnupfen, Husten und Fieber. In einer zweiten Phase der Erkrankung bildet sich ein Ausschlag mit rötlich-braunen Flecken. Ansteckend sind die Masern bereits etwa fünf Tage bevor der Hautausschlag zu sehen ist. Die Inkubationszeit nach einer Infektion beträgt acht bis zehn Tage. Für das Jahr 2016 schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass 89.780 Menschen auf dem Globus an den Folgen der Infektion starben. Die meisten Toten sind Kinder unter fünf Jahren. Damit war 2016 das erste Jahr, in dem die Zahl der Maserntoten unter der 100.000-Marke lag. Die Todesursache kann etwa eine durch das Virus hervorgerufene Hirnhautentzündung sein. Außerdem schwächt der Erreger das Immunsystem, wodurch Infektionen mit anderen Viren oder Bakterien schwerer verlaufen können. Dank der Impfung sank die Zahl der Todesfälle seit 2000 um mehr als 84 Prozent. Zuvor starben im Schnitt jedes Jahr bis zu 548.000 Menschen an den Folgen einer Maserninfektion. Impfung und Nebenwirkungen Seit 1984 hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ziel gesetzt, die Masern durch konsequente Impfungen auszurotten. Der Impfstoff ist ein Lebendvirusimpfstoff, hergestellt aus abgeschwächten Masernviren. Er ist kombiniert mit abgeschwächten Mumps- und Rötelnerregern und wird daher als MMR-Impfstoff bezeichnet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut empfiehlt eine erste Impfung für Kinder im Alter zwischen elf und 14 Monaten. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres (empfohlen im Alter von 15 bis 23 Monaten) soll auch die zweite MMR-Impfung erfolgt sein. Besonders wegen einer sehr niedrigen Impfquote bei Zweitimpfungen von kleinen Kindern ist die Immunität hierzulande niedriger, als von der Weltgesundheitsorganisation gefordert. Erst ab einer Quote von 95 Prozent gelten die Masern in einem Land als eliminiert. Die Stiko empfiehlt daher auch allen Menschen, die nach 1970 geboren worden sind, eine Immunisierung mit der MMR-Vakzine, sofern sie nicht geimpft sind oder es nicht wissen. Nebenwirkungen der Impfung sind selten. Dazu zählen Rötungen an der Einstichstelle kurz nach der Impfung und kurzfristig kann hin und wieder leichtes Fieber auftreten. Teilweise leiden Patienten an Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. Noch seltener sind allergische Reaktionen, länger andauernde Gelenkentzündungen oder eine mögliche Hirnentzündung.

Auch die Grünen stehen einer Impfpflicht ablehnend gegenüber. Nach Ansicht von Gesundheitsexpertin Kordula Schulz-Asche muss auf Beratung gesetzt werden statt auf Zwang und Sanktionen.

Über eine Impfpflicht wurde in Deutschland bereits wiederholt diskutiert, vor allem nach regionalen schweren Masernausbrüchen. Während Kinderärzte schon länger eine Impfpflicht fordern, steht die Bundesregierung dem bislang skeptisch gegenüber. Spahn selbst hatte vor einigen Jahren, damals noch als CDU-Gesundheitsexperte, eine Impfpflicht nicht generell abgelehnt.

Nach Angaben eines Berichts der WHO ist die Zahl der Masernfälle im Jahr 2017 um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Auch in einigen Ländern, die bereits kurz vor der Ausrottung der Krankheit gestanden hätten, gebe es wieder mehr Fälle. In Europa sind demnach im vergangenen Jahr 23.927 Menschen an Masern erkrankt – 2016 waren es nur 5.273. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Ausbrüche, die jährlichen Fallzahlen schwanken erheblich.





