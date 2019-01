In der Stadtluft galten Stickoxide in den vergangenen Jahren offiziell als größte Gesundheitsgefahr. Giftig sind die Partikel der Gasmischung in jedem Fall.

Vor allem Stickstoffdioxid reizt die Atemwege. Beim Einatmen kommt es mit den Schleimhäuten der Atemwege in Kontakt und kann Studien zufolge Entzündungs- und Umbauprozesse in den feinsten Bestandteilen der Lunge, den Lungenbläschen, in Gang setzen. Dadurch könne im weiteren Verlauf unter anderem der Sauerstoffaustausch behindert werden. Dies könne insbesondere Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, die nicht selten eine eingeschränkte Lungenfunktion haben, zusätzlich beeinträchtigen.

Langfristig könnten erhöhte Stickstoffdioxid-Konzentrationen unter anderem zu einer Entzündung der Atemwege (Bronchitis), einer Verschlechterung vorbestehender Atemwegserkrankungen (etwa Asthma) und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen (WHO: Review of evidence on health aspects of air pollution project). Es gilt als belegt, dass wenn die Stickstoffdioxid-Belastung besonders hoch ist, mehr Menschen wegen solcher Krankheiten ins Krankenhaus müssen. Forscher in Jena haben zudem Anfang 2018 in einer Studie berichtet, dass Stickoxide das Herzinfarktrisiko erhöhen (European Journal of Preventive Cardiology: Rasche et al., 2018).