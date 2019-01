Hier kommt der Bericht zu keinem eindeutigen Ergebnis: Je nachdem, in welchem Land sie am Ende ankommen, würden die Migranten besser oder schlechter versorgt, heißt es. Die Autorinnen und Autoren betonen: "Zwar wurden die besonderen Gesundheitsbedürfnisse von Geflüchteten und Migranten zunehmend anerkannt, gleichzeitig wurden aber in bestimmten Mitgliedsländern politische Maßnahmen durchgesetzt, die ihr Recht auf Gesundheit einschränken." Dort, wo Flüchtlinge nicht in die Regelversorgung aufgenommen werden, kümmern sich oftmals Nichtregierungsorganisationen um ihre Gesundheit.

Auch in Deutschland, kann man argumentieren, gelten solche Beschränkungen – ein Umstand, der immer wieder kritisiert wird. Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht nämlich vor, dass Asylbewerber in den ersten 15 Monaten nur bei "akuten Krankheiten und Schmerzzuständen" behandelt werden. Andere Leistungen solle es nur "im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit" geben. In vielen Bundesländern wird das zwar anders gehandhabt und viele Asylbewerber in Deutschland werden recht gut versorgt. Trotzdem stehen ihnen laut Studien weniger Leistungen zu als anerkannten Flüchtlingen oder Hartz-IV-Empfängern (Global Social Policy: Razum & Bozorgmehr, 2016). Dass auch hierzulande Nichtregierungsorganisationen helfen, Geflüchtete zu versorgen, ist deshalb dringend notwendig.



Der Bericht benennt aber noch andere typische Hürden für eine gute Gesundheitsversorgung in Europa:

Fehlendes Wissen darüber, wie und wo sich Geflüchtete registrieren müssen und was ihnen überhaupt zusteht. Es heißt im WHO-Report, für viele Migranten sei es schwerer, sich durch die Regularien der Gesundheitsversorgung zu manövrieren, als eine Steuererklärung zu machen.

ein eklatanter Mangel an Übersetzerinnen und Übersetzern und Rechtsbeistand

Angst vor teuren Arzt- und Krankenhausrechnungen

Sorge, den Behörden gemeldet und danach abgeschoben zu werden – vor allem bei Menschen mit unklarem Status

vielerorts ein großer Mangel an Ressourcen, zum Beispiel bei Untersuchungen und Screenings direkt nach der Ankunft der Migranten

Besonders schlecht stünden Menschen da, die zum Beispiel aufgrund drohender Abschiebung, teilweise aber auch ohne zwingenden Grund, inhaftiert werden. Und das seien viel zu viele, kritisiert der Bericht. Geflüchtete einzusperren, teilweise in Lagern, sei noch immer gängige Praxis, obwohl europäisches Recht vorsehe, dass es die Ultima Ratio sein soll, heißt es, und weiter: "Eine Inhaftierung hat bekanntlichermaßen einen negativen Effekt auf die Gesundheit, vor allem für vulnerable Gruppen wie Kinder, und die Gesundheitsversorgung während der Internierung ist sehr beschränkt."

Auch Diskriminierung sei ein Problem. Diese sei – auch in Deutschland – häufig und führe zu Stress, der wiederum körperliche und psychische Probleme mit sich bringen könne (Psychological Bulletin: Pascoe & Richman, 2009).