Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält Krebsleiden in absehbarer Zeit für heilbar. "Es gibt gute Chancen, dass wir in zehn bis 20 Jahren den Krebs besiegt haben", sagte Spahn der Rheinischen Post. Der medizinische Fortschritt sei immens, die Forschung vielversprechend.

Spahn verwies auf die Fortschritte in der Krebsprävention. "Es gibt Fortschritte bei der Krebserkennung, bei der Prävention", sagte er. Immerhin ein Fünftel der Krebserkrankungen ließen sich demnach aufs Rauchen zurückführen. Eine weitere Ursache seien schlechte Ess- und Lebensgewohnheiten, die man durch Aufklärung stärker in den Griff bekommen könne. Zudem würden einige Krebsarten bereits früh erkannt werden. "Das Darmkrebsscreening wird ausgeweitet. Ein früh erkannter Tumor kann sehr häufig geheilt werden".



Zugleich habe die Forschung neue Ergebnisse erzielt. "Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir einen Impfstoff gegen das HP-Virus entwickeln werden und dieses Virus theoretisch ausrotten könnten, wenn sich die jungen Menschen vor dem ersten Sexualverkehr impfen lassen", sagte Spahn.



Die Bundesregierung hatte in dieser Woche angekündigt, mehr Geld in Forschung und Vorbeugung von Krebs zu investieren. Zum Start der Initiative "Nationale Dekade gegen den Krebs" hatte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am vergangenen Dienstag die Förderung von Studien zur Prävention, Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen angekündigt. Dafür sollen bis zu 62 Millionen Euro bereitgestellt werden. Neben dem Gesundheits- und dem Forschungsministerium beteiligen sich unter anderem das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Deutsche Krebshilfe, medizinische Fachgesellschaften, Ärzteverbände, Stiftungen und Krankenkassen an der Initiative.

Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. 2015 waren Krebserkrankungen nach Angaben des Statistischen Bundesamts die Ursache für fast ein Viertel aller Todesfälle.