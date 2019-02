Dürfen Kinder allein entscheiden, was sie essen, wird es salzig und süß und eigentlich nie bitter. Her mit Pommes-Mayo, Chicken-Nuggets, Nudeln in Tomatensoße und Sahnejoghurt. Weg mit Spinat und Kohl, Brokkoli oder Oliven. Das Problem dabei: Eine ausgewogene Ernährung sieht anders aus, eine gesundheitsfördernde ebenso.

Auch wenn der Anteil in den vergangenen Jahren gestiegen ist: Noch immer nehmen gerade einmal 14 Prozent der Drei- bis Zehnjährigen hierzulande die empfohlenen fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu sich. Das hat die langjährige Kiggs-Studie ergeben. Kein Wunder, dass 15 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe übergewichtig, etwa ein Drittel davon adipös, sind. Etwas, das bis ins Erwachsenenalter fortwirkt. Wer schon im Kindesalter übergewichtig ist, isst auch im Erwachsenenalter schlechter und bekommt häufiger Herz-Kreislauf-Probleme (Appetite: Schwartz et al., 2011 & Current Obesity Reports: Nicklaus & Remy, 2013).

Früh übt sich also. Und das lässt sich auch positiv betrachten. Es lohnt sich, Kindern eine gute Ernährung beizubringen. Doch wenn es ihm nicht schmeckt, wie bekommt man sein Kind dann dazu, gesund zu essen? Was heißt hier überhaupt gesund? Wie viel Zucker und Fett und wie viele Kohlenhydrate sollten sie essen? Welcher Salzkonsum ist gesundheitlich vertretbar, und was ist von den vielen Kindermilchprodukten, von Obstmus in Tüten oder Kinderkeksen zu halten?



Geschmack wandelt sich

© Jakob Börner Alina Schadwinkel hat laut ihrer Mutter als Kind kein Gemüse verschmäht und am liebsten Karottensaft und Fencheltee getrunken. Bis sie Cola für sich entdeckte. zur Autorenseite

Vielleicht der wichtigste Rat überhaupt: Eltern sollten beim Thema Essen entspannt bleiben. Kinder sind zwar besonders anfällig für die Ernährungssünden unserer Gesellschaft. All die Produkte überreich an Zucker, Salz und Fett, die die Lebensmittelindustrie heute zu bieten hat – sie bergen die Gefahr, schon in frühen Jahren Ernährungsgewohnheiten und Geschmackspräferenzen zu prägen, die oft ein Leben lang erhalten bleiben (The American Journal of Clinical Nutrition: Mennella, 2014). Glücklicherweise aber ist Geschmack nicht allein genetisch veranlagt oder wird ausschließlich von dem Essverhalten der Schwangeren bestimmt, sondern wandelt sich (Obesity Prevention: Mennella & Beauchamp, 2010 / Textbook on human lactation: Mennella, 2007). Was eine Einjährige voll Inbrunst ablehnt, kann sie mit drei Jahren plötzlich lieben. Und umgekehrt.



"Geschmacksvorlieben entwickeln sich die ganze Zeit und können damit auch im Verlauf der Kindheit erlernt werden", sagt Margareta Büning-Fesel, die als Ökotrophologin das Bundeszentrum für Ernährung leitet. Bis zum zehnten Lebensjahr und somit noch in der Kita- und Grundschulzeit sei relevant, was Mädchen und Jungen über Ernährung erfahren und erleben. "Kinder in diesem Alter sind neugierig und experimentierfreudig – das lässt sich nutzen", sagt Büning-Fesel. Weil Ernährungsbildung zu 70 Prozent informell erfolgt, leben Betreuerinnen in der Kita, Lehrer in der Grundschule und natürlich Eltern bestenfalls vor, was gesundheitsförderlich ist (SchulVerwaltung spezial: Oepping, 2016). Sie können begeistern, etwa indem sie mit Kindern auf den Markt gehen, geeignete Lebensmittel entdecken und zubereiten (siehe Infobox unten "Essen lernen im Kindesalter"). "Aber wenn ich nur Fast Food esse", betont Büning-Fesel, "kann ich nicht erwarten, dass mein Kind Salat ist."



Kinderernährung Essen lernen im Kindesalter Kleinkinder in Deutschland essen im Durchschnitt weniger Gemüse, Brot, Beilagen und Fisch, aber mehr Fleisch, Wurst und Eier als empfohlen. Der Verzehr von Süßigkeiten liegt wesentlich höher, ebenso die Menge gesättigter Fettsäuren (Forschungsinstitut für Kinderernährung: Kersting, Clausen & Heseker, 2003 / Aktuelle Ernährungsmedizin: Hilbig et al., 2011).



Dabei lässt sich lernen, gemeinsam gesund und mit Freude zu essen. Das Netzwerk Gesund ins Leben – Netzwerk Junge Familie hat dazu Empfehlungen für gesunde Kinder im häuslichen Bereich herausgegeben. Was essen und wie oft? Kleinkinder sollten regelmäßig essen. Zwischen den Mahlzeiten gilt es, für zwei bis drei Stunden Essenspausen einzuhalten. Sie sollten dem Kind dann auch keine Snacks, zuckerhaltigen Getränke oder Milch geben, Wasser hingegen so viel wie gewünscht. Drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten sind empfohlen.



Zwischen den Mahlzeiten gilt es, für zwei bis drei Stunden Essenspausen einzuhalten. Sie sollten dem Kind dann auch keine Snacks, zuckerhaltigen Getränke oder Milch geben, Wasser hingegen so viel wie gewünscht. Drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten sind empfohlen. Die Mahlzeiten sollten ausgewogen und abwechslungsreich sein. Dazu gehören zuckerfreie Getränke, reichlich pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Getreide und Kartoffeln, mäßig tierische Lebensmittel wie Milch und Fisch. Zucker und Süßigkeiten, Salz und Fette mit hohem Anteil gesättigter Fettsäuren sowie Snacks sollte es nur äußerst selten geben.



Dazu gehören zuckerfreie Getränke, reichlich pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Getreide und Kartoffeln, mäßig tierische Lebensmittel wie Milch und Fisch. Zucker und Süßigkeiten, Salz und Fette mit hohem Anteil gesättigter Fettsäuren sowie Snacks sollte es nur äußerst selten geben. Gute Ernährung ist ohne Fertigprodukte möglich. Wer es nicht schafft, drei Mal täglich frisch zu kochen, darf sie trotzdem nutzen. Wichtig ist dann, darauf zu achten, was drin ist. Das Kind entscheidet mit Die Familie sollte einmal am Tag zusammen essen. Familie meint: alle Lebensgemeinschaften, in denen Kleinkinder zu Hause sind. Mit Eltern wiederum sind alle wichtigen Bezugspersonen des Kleinkindes gemeint.



Familie meint: alle Lebensgemeinschaften, in denen Kleinkinder zu Hause sind. Mit Eltern wiederum sind alle wichtigen Bezugspersonen des Kleinkindes gemeint. Sie sitzen gemeinsam am Tisch – genießen Sie die Zeit und konzentrieren Sie sich darauf. Weder sollte der Fernseher laufen noch das Smartphone in greifbarer Nähe liegen.



– genießen Sie die Zeit und konzentrieren Sie sich darauf. Weder sollte der Fernseher laufen noch das Smartphone in greifbarer Nähe liegen. Das Kind entscheidet selbst, wie viel es isst. Sagt Ihr Sohn, er sei satt, oder Ihre Tochter, sie sei fertig, akzeptieren Sie das, auch wenn Sie es sich anders wünschen. Sie können das Kind dann bloß noch ein, zwei Mal ermutigen. Wichtig: keine Extraspeisen als Ersatz anbieten. Keine Tricks, bitte Versprechen Sie nichts. Es mag helfen zu sagen, "wenn du aufisst, liest Papa dir etwas vor". Doch Forscherinnen und Forscher raten davon ab, das Kind mit Tricks, Überzeugungsszenarien, Versprechen oder Spielen zum Essen zu animieren. Denn das Kind lernt dann, dass es seine Eltern mit Essen erpressen kann.



Es mag helfen zu sagen, "wenn du aufisst, liest Papa dir etwas vor". Doch Forscherinnen und Forscher raten davon ab, das Kind mit Tricks, Überzeugungsszenarien, Versprechen oder Spielen zum Essen zu animieren. Denn das Kind lernt dann, dass es seine Eltern mit Essen erpressen kann. Essen ist keine Leistung. Eltern sollten das Kind nicht übermäßig für das, was und wie viel es isst, loben.

Für gesunde Kinder empfehlen Ernährungswissenschaftlerinnen und Kinderärzte eine optimierte Mischkost (Aktuelle Ernährungsmedizin: Kersting, Kalhoff & Lücke, 2017). Auf den heimischen Tisch kommen drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten. Diese sollten verschiedene Lebensmittelgruppen in unterschiedlichen Mengenanteilen abdecken.



Auf der Basis der wissenschaftlichen Referenzwerte für die tägliche Zufuhr von Energie und Nährstoffen wie Fett, Kohlenhydraten, verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen, die die deutsche Gesellschaft für Ernährung herausgibt, kann man errechnen, wie viel Gramm von was Kinder verschiedenen Alters im Schnitt essen sollten. Ein Ergebnis sind Speisepläne wie der folgende, der geeignet ist für Kinder zwischen vier und sechs Jahren, die der Erfahrung nach durchschnittlich rund 1.350 Kilokalorien am Tag verbrauchen, wobei Kinder, die besonders viel Sport machen, etwas mehr Energie brauchen.

Frühstück: Kiwi-Müsli bestehend aus einer Kiwi, 50 Gramm Zerealien, 50 Gramm Joghurt, 10 Gramm Sonnenblumenkernen und 150 Gramm Milch.



Kiwi-Müsli bestehend aus einer Kiwi, 50 Gramm Zerealien, 50 Gramm Joghurt, 10 Gramm Sonnenblumenkernen und 150 Gramm Milch. Zwischenmahlzeit: Schinken-Mehrkornbrot mit Margarine und 50 Gramm Kohlrabi



Schinken-Mehrkornbrot mit Margarine und 50 Gramm Kohlrabi Mittagessen: Nudelauflauf mit 120 Gramm Vollkornnudeln, 80 Gramm Spinat, 20 Gramm Saurer Sahne, 20 Gramm Zwiebeln, etwas Mehl, Rapsöl und 12 Gramm Reibkäse



Nudelauflauf mit 120 Gramm Vollkornnudeln, 80 Gramm Spinat, 20 Gramm Saurer Sahne, 20 Gramm Zwiebeln, etwas Mehl, Rapsöl und 12 Gramm Reibkäse Zwischenmahlzeit: Zwei Handvoll Kartoffelchips (Ja, Sie lesen richtig!) und ein Stück Obst, etwa eine Orange



Zwei Handvoll Kartoffelchips (Ja, Sie lesen richtig!) und ein Stück Obst, etwa eine Orange Abendessen: Eine Scheibe Vollkornbrot mit 50 Gramm Mozzarella, 80 Gramm Tomaten, ein wenig Olivenöl und Essig



"Wir arbeiten in der Ernährunsgbildung mit den Kategorien reichlich, mäßig und sparsam, denen die Farben grün, gelb und rot zugeordnet sind", erklärt Büning-Fesel. Lebensmittel der roten Kategorie seien nicht per se verboten, im Gegenteil. Alle Nahrungsmittel sind okay, manche davon aber eben nur in Maßen. Zum Beispiel vermeintlich gesunde Snacks wie Kinderkekse, Kinderzwieback oder Mus zum Quetschen, die reich an Zucker oder Fruchtzucker sind (Journal für Ernährungsmedizin: Kersting & Hilbig, 2012 / Journal of pediatric gastroenterology and nutrition: Kersting, Alexy & Clausen, 2005).