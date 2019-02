Im vergangenen Jahr haben sich in der Europaregion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) so viele Menschen mit Masern angesteckt wie zuletzt vor zehn Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Maserninfektionen innerhalb des Jahres 2018 um das Dreifache – auf knapp 82.600 Fälle. Das teilte das WHO-Europabüro in Kopenhagen mit. Verglichen mit den Werten aus dem Jahr 2016, als die Zahl der Masernfälle auf ein Rekordtief gesunken war, seien sogar 15-mal so viele Menschen erkrankt.



Die WHO fasst in der Europaregion 53 Länder zusammen, darunter die Staaten der EU, aber auch die Türkei, Israel, die Ukraine, die Länder auf der Balkanhalbinsel, Russland, Belarus, mehrere Staaten der Kaukasusregion und die zentralasiatischen Länder. Innerhalb dieser Region seien 2018 72 Personen an Masern gestorben.

Die meisten Masernfälle seien in der Ukraine registriert worden – dort hätten sich im vergangenen Jahr mehr als 53.000 Menschen infiziert. Mehr als 5.000 Fälle wurden nach WHO-Angaben in Serbien gemeldet, mehr als 2.000 Fälle wurden in Frankreich, Russland, Italien, Georgien und Griechenland verzeichnet.



In Deutschland zeigen die Zahlen der WHO eine positive Entwicklung: Nach rund 900 Masernfällen im Jahr 2017 wurden 2018 nur etwa 500 Fälle gemeldet.

Was sind Masern? Masern Masern zählen zu den Viruserkrankungen. Der Erreger ist äußert empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Desinfektionsmitteln. Übertragen wird er durch Tröpfchen – also bei Kontakt mit Infizierten. Es reicht meist aus, sich in einem Raum mit einem Menschen aufzuhalten, der das hochansteckende Virus in sich trägt. Vor allem in Entwicklungsländern sind Masern weiterhin ein großes Problem. In Deutschland ist die Zahl der Ausbrüche zwar deutlich zurückgegangen. Seit den Siebzigerjahren gibt es eine günstige und effiziente Impfung gegen den Erreger. Doch kommt es wiederholt zu regionalen Epidemien. Ausgerottet sind die Masern trotz der Bemühungen der Gesundheitsbehörden noch immer nicht. Krankheitsverlauf Erste Anzeichen sind Erkältungssymptome wie Schnupfen, Husten und Fieber. In einer zweiten Phase der Erkrankung bildet sich ein Ausschlag mit rötlich-braunen Flecken. Ansteckend sind die Masern bereits etwa fünf Tage bevor der Hautausschlag zu sehen ist. Die Inkubationszeit nach einer Infektion beträgt acht bis zehn Tage. Für das Jahr 2016 schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass 89.780 Menschen auf dem Globus an den Folgen der Infektion starben. Die meisten Toten sind Kinder unter fünf Jahren. Damit war 2016 das erste Jahr, in dem die Zahl der Maserntoten unter der 100.000-Marke lag. Die Todesursache kann etwa eine durch das Virus hervorgerufene Hirnhautentzündung sein. Außerdem schwächt der Erreger das Immunsystem, wodurch Infektionen mit anderen Viren oder Bakterien schwerer verlaufen können. Dank der Impfung sank die Zahl der Todesfälle seit 2000 um mehr als 84 Prozent. Zuvor starben im Schnitt jedes Jahr bis zu 548.000 Menschen an den Folgen einer Maserninfektion. Impfung und Nebenwirkungen Seit 1984 hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ziel gesetzt, die Masern durch konsequente Impfungen auszurotten. Der Impfstoff ist ein Lebendvirusimpfstoff, hergestellt aus abgeschwächten Masernviren. Er ist kombiniert mit abgeschwächten Mumps- und Rötelnerregern und wird daher als MMR-Impfstoff bezeichnet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut empfiehlt eine erste Impfung für Kinder im Alter zwischen elf und 14 Monaten. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres (empfohlen im Alter von 15 bis 23 Monaten) soll auch die zweite MMR-Impfung erfolgt sein. Besonders wegen einer sehr niedrigen Impfquote bei Zweitimpfungen von kleinen Kindern ist die Immunität hierzulande niedriger, als von der Weltgesundheitsorganisation gefordert. Erst ab einer Quote von 95 Prozent gelten die Masern in einem Land als eliminiert. Die Stiko empfiehlt daher auch allen Menschen, die nach 1970 geboren worden sind, eine Immunisierung mit der MMR-Vakzine, sofern sie nicht geimpft sind oder es nicht wissen. Nebenwirkungen der Impfung sind selten. Dazu zählen Rötungen an der Einstichstelle kurz nach der Impfung und kurzfristig kann hin und wieder leichtes Fieber auftreten. Teilweise leiden Patienten an Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. Noch seltener sind allergische Reaktionen, länger andauernde Gelenkentzündungen oder eine mögliche Hirnentzündung.

Zwar seien im vergangenen Jahr in der Europaregion mehr Menschen gegen Masern geimpft worden als jemals zuvor, doch das genügt nach Aussage von Zsuzsanna Jakab, der Direktorin des WHO-Regionalbüros, noch nicht: "Wir müssen mehr tun und unsere Sache besser machen, um jede einzelne Person vor Krankheiten zu schützen, die leicht vermieden werden können."

Die Krankheit Masern ist hochansteckend und betrifft vor allem Kinder, aber nicht nur. Die Viren verbreiten sich über die Luft. Neben Hautausschlag und Fieber kann die Erkrankung auch lebensgefährliche Lungen- und Gehirnentzündungen zur Folge haben. Ab dem zwölften Lebensmonat ist eine Impfung gegen Masern möglich.



Die WHO hat es sich zum Ziel gesetzt, die Masern auf der ganzen Welt auszurotten.