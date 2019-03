37 Millionen Infizierte weltweit, eine Million Tote jedes Jahr – und nun womöglich ein zweiter Mensch, der geheilt wurde. In seinem Körper ist das HI-Virus nicht einmal mehr in kleinsten Fragmenten aufzuspüren. Welcher Segen wäre es, wenn die Seuche, die Aids auslöst, für alle heilbar werden würde?

Im aktuellen Fall ist es Ärztinnen und Ärzten aus London wohl gelungen, das Virus aus dem Körper eines Mannes zu entfernen. Über einen Zeitraum von fast drei Jahren nach einer Stammzelltransplantation, die er wegen einer fortgeschrittenen Krebserkrankung erhielt, konnten im Blut des Patienten keine Viruspartikel mehr nachgewiesen werden. Sollte das so bleiben, wäre dieser Mensch, nennen wir ihn den Londoner Patienten, erst der zweite, bei dem eine solch gezielte Behandlung geholfen hätte. Geheilt bedeutet, dass auch ohne Medikamente das Virus nicht mehr im Körper nachzuweisen ist.



Der Fall, den die die Forscher im Magazin Nature (Gupta et al., 2019) beschreiben, erinnert stark an die Geschichte von Timothy Ray Brown. Er war vor mehr als zehn Jahren in der Charité Berlin-Steglitz von HIV befreit worden und ging als Berliner Patient in die Geschichte ein (New England Journal of Medicine: Hütter et al., 2009).

Nicht nur die Behandlung der beiden verlief ähnlich, ebenso speziell sind auch die Umstände. Allein schon deshalb kämen ihre Therapien für nahezu keine der Millionen HIV-Patientinnen und keinen Patienten weltweit infrage.

Eine seltene Mutation als Glücksfall

Bereits 2003 wurde der Londoner Patient mit HIV diagnostiziert, im Dezember 2012 erkrankte er an Lymphdrüsenkrebs, einem Hodgkin-Lymphom. Die behandelnden Ärzte gaben ihm verschiedene Chemotherapien, die nicht recht anschlugen. Das einzige, was Hilfe versprach: eine Knochenmarktransplantation, mit der das Immunsystem des Patienten ausgetauscht werden sollte. Damit sollten auch die Krebszellen des Patienten, die aus Immunzellen entstanden waren, verschwinden. Weil eine Transplantation mit eigenen Stammzellen – die Option, die Medizinerinnen und Mediziner wegen der geringeren Nebenwirkungen bevorzugen – nicht möglich war, suchten die Ärzte in einem Knochenmarkregister nach einem Spender oder einer Spenderin.

HIV und Aids Was sind HIV und Aids? Das human immunodeficiency virus (HIV) ist ein sogenanntes Retrovirus. Es schreibt sein Erbgut in das Erbgut der Wirtszelle ein und zwingt sie dazu, es zu vervielfältigen. HIV befällt verschiedene Körperzellen, unter anderem wichtige Zellen des Immunsystems wie die Fresszellen (Makrophagen) und die T-Helferzellen, die die Immunantwort koordinieren. In der Folge sterben die T-Helferzellen entweder, weil sich Risse in ihrer Zellwand bilden, wenn sie neue Viruspartikel ins Blut abgeben, sie leiten den programmierten Zelltod ein, oder sie werden vom eigenen Immunsystem getötet, weil dieses sie als infiziert erkennt. Wird die Infektion nicht behandelt, sinkt die Zahl der T-Helferzellen immer weiter, das Immunsystem wird schwächer. Das Endstadium der Immunschwäche ist Aids (acquired immunodeficiency syndrome). Aids ist durch lebensbedrohliche Infektionen wie Lungenentzündungen mit aggressiven Pilzen, Entzündungen des Gehirns, aber auch durch Krebserkrankungen gekennzeichnet. Wie viele Menschen sind betroffen? 2017 haben sich in Deutschland ungefähr 2.700 Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert (Robert-Koch-Institut, 2018). Die Rate an Neuinfektionen scheint damit seit einigen Jahren leicht zu sinken. Die meisten Neuinfizierten sind Männer, die mit Männern Sex haben. In den letzten Jahren registrierte das Robert-Koch-Institut aber wieder eine Zunahme bei Heterosexuellen und Drogenabhängigen. Insgesamt leben 88.400 Menschen in Deutschland mit dem Virus, geschätzte 12.700 von ihnen wissen nichts davon. Weltweit hat das HI-Virus seit seinem Auftauchen 35 Millionen Todesfälle verursacht (Weltgesundheitsorganisation, 2017), allein 2016 starben eine Million Menschen. HIV ist damit nach Tuberkulose die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Noch immer stecken sich jedes Jahr 1,8 Millionen Menschen neu mit dem Virus an. Insgesamt gibt es 37 Millionen Infizierte, 25,6 Millionen davon leben in Afrika. Wie verhindere ich eine Ansteckung? HIV wird übertragen, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten, also Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und der Flüssigkeitsfilm auf der Schleimhaut des Enddarms mit Wunden oder Schleimhäuten in Berührung kommen. Am häufigsten wird HIV beim ungeschützten Geschlechtsverkehr weitergegeben. Eine besonders große Übertragungsgefahr gibt es, wenn Spritzen beim Drogenkonsum gemeinsam benutzt werden. Wie therapiert man HIV? Die hochaktive antiretrovirale Therapie soll verhindern, dass sich das Virus in den menschlichen Zellen vermehrt. Erfolgreich ist eine Therapie dann, wenn keine Viren mehr im Blut nachweisbar sind. Je weniger Viren im Blut nachweisbar sind, desto geringer ist auch die Gefahr, das Virus beim Sex zu übertragen. Trotzdem verschwindet das Virus nie ganz, Betroffene müssen lebenslang Medikamente nehmen. Um die Wirksamkeit zu erhöhen und Resistenzen vorzubeugen, werden mehrere Mittel mit verschiedenen Wirkweisen kombiniert. Sie erhöhen die Lebenserwartung der Infizierten deutlich. Inzwischen werden HIV-Positive, die die Erkrankung früh erkannt haben und die ihre Medikamente regelmäßig nehmen, fast genauso alt wie HIV-Negative (The Lancet HIV, 2017).

Auf der Liste entdeckten sie eine Person, die ihre Hoffnungen hochgeschraubt haben dürfte. Der potenzielle Spender passte nicht nur genetisch recht gut zum Londoner Patienten, sondern hat auch auch noch von Natur aus eine Besonderheit in seinen Genen: Viele HIV-Stämme können ihm nichts anhaben. Eine Mutation des CCR5-Gens, das für ein Oberflächenprotein auf Immunzellen des Körpers kodiert, macht ihn resistent gegen viele HI-Viren. Das CCR-Gen braucht das Virus (neben einem anderen Rezeptor), um in die Zellen des Immunsystems hineinzuschlüpfen. Wer wie der Spender und mit ihm nur rund ein Prozent aller Europäer zudem beide Varianten des CCR5-Gens hat, dessen Immunzellen tragen das Protein nicht auf ihrer Oberfläche. HIV hat deswegen keine Chance, die Zellen zu infizieren, es kommt schlicht nicht in sie hinein. Selbst wenn das Virus noch im Körper steckt, so die Hypothese, kann es keinen Schaden mehr anrichten.

Die Ärztinnen und Ärzte zerstörten also das Knochenmark des Londoner Patienten und injizierten ihm das gesunde Knochenmark des HIV-resistenten Spenders. Der Eingriff gelang ohne große Komplikationen – abgesehen von zwei Virusinfektionen, die der Londoner Patient durchlief, und einem kurzen, nach Knochenmarktransplantationen üblichen Angriff des neuen Immunsystems auf den Darm des Empfängers.



© Michael Heck Jakob Simmank Redakteur im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

An die Transplantation schlossen sich diverse Tests an. Sie zeigten, dass im Blut des Patienten tatsächlich Immunzellen schwammen, die die Gene des Spenders hatten, ohne die HIV-Andockstelle CCR5. Am wichtigsten aber: Das HI-Virus, auf das die Medizinerinnen zu Beginn wöchentlich und später monatlich testeten, war nicht mehr im Blut nachweisbar. Noch 16 Monate lang nahm der Londoner Patient vorsichtshalber täglich Medikamente gegen das HI-Virus ein, dann hörte er auf. Weitere 18 Monate später, also fast drei Jahre nach der Transplantation, ist das Virus noch immer nicht im Blut nachweisbar. Trotzdem sei es noch zu früh, um von einer "Heilung" zu sprechen, schreiben die Autorinnen und Autoren um Ravindra Gupta, Professor für Immunologie vom University College London, wohl wissend, dass sich das Virus jahrelang still und unerkannt in verschiedensten Zellen des menschlichen Körpers verstecken kann.