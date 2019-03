Beschleunigte Zulassungsverfahren für Durchbruchtherapien gibt es längst. Wenn experimentelle Mittel verfügbar sind und ein Arzt sie anfordert, stimmt die zuständige US-Behörde FDA in mehr als 90 Prozent der Fälle zu. In Europa ist das Verfahren als compassionate use bekannt. Was das bedeutet, wenn Medikamente zu schnell auf den Markt gepresst werden, zeigte sich erst im letzten Jahr. Da verzichtete die FDA nach drei Todesfällen auf eine gründliche Prüfung eines experimentellen Heilverfahrens gegen Blutkrebs. Das Resultat: Zwei weitere junge Männer starben. In weiser Voraussicht veröffentlichte die FDA erst im Januar eine Studie von 22 Wirkstoffen, die es nach einer Wirkungsstudie aus verschiedenen Gründen nicht bis zur Zulassung geschafft haben.