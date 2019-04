Trisomie 21 ist die häufigste Abweichung von der Chromosomenzahl – sie tritt bei etwa einem von 800 Neugeborenen auf. Manche Ärztinnen und Mediziner bezeichnen das Down-Syndrom deshalb nicht als Erkrankung, sondern als Anomalie.

Die Ursache für die Anomalie liegt in einem Fehler bei der Entstehung der Keimzellen (Samen- und Eizelle). Im Normalfall hat der Mensch 23 Chromosomenpaare – 22 Autosomenpaare plus zwei Geschlechtschromosomen. Bei der Befruchtung vereinigen sich die Keimzellen der Eltern. Diese bringen jeweils einen einfachen Chromosomensatz mit sich, welche darauf zu einem doppelten Satz verschmelzen. Die erste Zelle des Kindes hat deshalb insgesamt 46 Chromosomen. In seltenen Fällen kommt es dazu, dass eine der Keimzellen ein Chromosom mehr enthält. Bei jedem Menschen, der Keimzellen bildet, kommen solche Zufallsereignisse vor. Sobald sich diese mit der Keimzelle des anderen Elternteils vereint, entsteht eine Zelle mit 47 Chromosomen. Ist das zusätzliche Chromosom eines der Nr. 21, kommt ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt.