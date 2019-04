Zum Streiten waren die drei Professoren der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, nicht zur Bundespressekonferenz gekommen. Auch eine öffentliche Bloßstellung des Lungenfacharztes Dieter Köhler gab es nicht. Ihn kann man als Auslöser für das von der Bundeskanzlerin in Auftrag gegebene Gutachten zu Luftschadstoffen bezeichnen, das die drei Experten nun präsentierten. Alle, die gern weitergestritten hätten, mag das ärgern. Alle, die sich gern auf dem sicheren Boden wissenschaftlicher Erkenntnisse bewegen, dürfen sich freuen. Denn endlich, so darf man zumindest hoffen, kommt mit dem Gutachten der Leopoldina wieder Wissenschaftlichkeit und Menschenverstand in eine Debatte, die gehörig entgleist ist.

Beginnen wir von vorne: Dieter Köhler hatte im Januar dieses Jahres in einem fragwürdigen und unterkomplexen Statement, das rund 100 Ärzte unterschrieben hatten, versucht darzulegen, dass Feinstaub und Stickoxid für die Gesundheit nicht so gefährlich seien, wie gemeinhin behauptet. Und die Grenzwerte und Fahrverbote in deutschen Innenstädten heillos übertrieben. Köhler – selbst kein Experte im Bereich Luftschadstoffe und Epidemiologie – tat nicht weniger, als die Fachdisziplin der Epidemiologie als aufgeblasen und unwissenschaftlich hinzustellen. Ein Großteil der Fachwelt widersprach vehement und ordnete Köhlers Vorstoß als das ein, was er war: ein wissenschaftlich kaum ernstzunehmendes Pamphlet (später stellte sich sogar heraus, dass Köhler sich verrechnet hatte).

Und doch – sicher, weil viele Fachleute zu lange schwiegen, weil viele Menschen sich durch die Fahrverbote in ihrer Freiheit eingeschränkt sehen und weil Talkshows und Zeitungen Köhler viel Platz einräumten – wurde aus seinem Vorstoß ein Debatte. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer beispielsweise forderte von der EU-Kommission eine Neubewertung der Feinstaub- und Stickoxidgrenzwerte, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner forderte gar ein "Moratorium" für Stickoxidgrenzwerte. Eine wissenschaftliche Randposition, die keinem kritischen Blick der Fachöffentlichkeit standhalten musste, weil Köhler nie versuchte, sie in einer Fachzeitschrift zu veröffentlichen, gab also jenen Auftrieb, die aus ganz anderen Gründen gegen Fahrverbote sind. Das Ergebnis war die gefährliche Vermischung einer wissenschaftlichen und einer politisch-ideologischen Debatte, die letztlich vor allem der Wissenschaft geschadet haben dürfte.

Saubere Luft ist ein hoher Wert

Umso heilsamer ist, dass sich die Leopoldina darauf überhaupt nicht einließ. Die drei aus der Arbeitsgruppe Luftschadstoffe entsandten Professoren, Martin Lohse, Wissenschaftlicher Vorstand des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin, Manfred Hennecke, ehemaliger Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, und Jos Lelieveld, Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie, zumindest sagten recht wenig und eher Versöhnliches zur Person Köhler. Sein Vorstoß sei in mancherlei Hinsicht sicher sogar "sinnvoll" gewesen, weil er zu einer Debatte geführt habe, hieß es. Bei Teilen seiner Kritik aber habe Köhler sich "vergaloppiert". Den Großteil der Zeit nutzten die drei, um deutlich zu machen, was die Wissenschaft darüber weiß, wie sich Luftschadstoffe auf die Gesundheit auswirken, wo noch Forschungsbedarf besteht und was die Politik nun tun sollte.

Feinstaub Was heißt Luftverschmutzung? Schmutzig ist es draußen durch Schadstoffe aus verschiedenen Quellen: Industrie, Straßenverkehr, Landwirtschaft, Energiegewinnung und die Natur selbst. Je sauberer die Luft ist, desto seltener leiden Menschen an Schlaganfällen, Herzkreislauferkrankungen, Lungenkrebs oder Atemwegserkrankungen wie Asthma. Auch leben Menschen nachweislich länger, wenn sie frische Luft atmen können. Die Fachzeitschrift The Lancet (Landrigan, 2017) schätzt, dass die Luftverschmutzung weltweit für etwa neun Millionen vorzeitige Todesfälle verantwortlich ist. Feinstaub Zu Feinstaub zählen alle Partikel, die in der Luft schwirren und vor allem aus Sulfat, Nitrat, Ammoniak, Natriumchlorid, Kohlenstoff, mineralischem Staub und Wasser bestehen. Das können Rußpartikel, Reifenabrieb, Plastikteilchen, Dünge- und Abfallrückstände sein. Die Partikel schweben fest oder flüssig in der Luft und sind gefährlich, wenn sie einen Durchmesser von zehn Mikrometern oder weniger haben. Je kleiner die Schwebeteilchen sind, desto leichter können sie bis tief in die Lunge, gar in den Blutkreislauf gelangen. Feinstaub erhöht statistisch gesehen das Krebsrisiko, vor allem in der Lunge. Wie genau die Partikel Geschwüre auslösen, ist aber bisher nicht geklärt. Stickoxide Stickoxide, abgekürzt als NO x , gelten in den meisten Städten als Luftschadstoff Nummer eins. Die giftigen Gasmischungen entstehen vor allem, wenn Öl, Gas, Holz oder Kohle verbrannt werden, etwa zum Heizen oder um Strom zu erzeugen. Insbesondere alte Dieselmotoren stoßen verhältnismäßig viel Stickstoffdioxid (NO 2 ) aus. Auch Schiffsmotoren schleudern dieses spezielle Stickoxid in die Luft. NO 2 kann in Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu akuten Entzündungen der Atemwege führen. Langfristig kann dies Asthma und Bronchitis auslösen. Schwefeldioxid Schwefeldioxid (SO 2 ) ist ein Gas, das scharf riecht. Es tritt aus, wenn zum Beispiel fossile Brennstoffe wie Kohle oder Öl in Flammen aufgehen, um Strom zu erzeugen, Wohnungen zu heizen oder Fahrzeuge anzutreiben. Auch wenn Erze gewonnen und geschmolzen werden, entstehen giftige Schwefelverbindungen. SO 2 kann die Atemwege, die Lunge und Augen reizen. Es verschlimmert Asthma und Bronchitis. Atembeschwerden treten bereits innerhalb von zehn Minuten auf, wenn die SO 2 -Konzentration bei 500 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft oder mehr liegt. Wer längere Zeit einer durchschnittlichen Tagesbelastung von 20 Mikrogramm SO 2 pro Kubikmeter Luft ausgesetzt ist, muss ebenfalls mit Atemwegsproblemen rechnen. Reagiert Schwefeldioxid in großer Menge mit Wasser, bildet sich zudem Schwefelsäure, der Hauptbestandteil sauren Regens. Dieser schadet vor allem Pflanzen und Wäldern. Ozon Ozon (O 3 ) als Teil dreckiger Luft am Boden ist etwas anderes als die Ozonschicht in der oberen Atmosphäre der Erde. Smog in Großstädten wie Peking besteht hauptsächlich aus Ozon. Es entsteht, wenn Sonnenlicht mit Schadstoffen wie Stickoxiden oder mit organischen Teilchen aus Lösungsmitteln und Industrieprozessen reagiert. Deshalb tritt Smog meist in Wetterlagen mit viel Sonne auf. Er reizt die Lunge und kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen auslösen. Ein erhöhtes Risiko für Herzkreislaufbeschwerden stellten Forscher ab einer langfristigen Ozon-Konzentration von zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft fest. Zum Vergleich: In Peking erreichte die Konzentration in der Vergangenheit bereits an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen Werte von rund 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. VOCs Flüchtige organische Verbindungen (VOCs für volatile organic compounds) sind gasförmige Kohlenstoffverbindungen wie beispielsweise Alkohole, Terpene oder Aldehyde. Sie entstehen auf natürliche Weise, beispielsweise durch Pflanzenstoffwechsel- oder Fäulnisprozesse. Hauptsächlich bilden sie sich aber, wenn Abgase verbrannt werden oder aus Chemieprodukten verdunsten, die auf Erdöl basieren. Seifen, Parfüm, Farben, Lacke, Putzmittel, Klebestoffe und Pestizide sind oft unterschätzte Schadstoffquellen, die besonders in Innenräumen für schlechte Luft sorgen. VOCs sind sehr reaktionsfreudig und können in vielen Gestalten durch die Luft schweben. Beispielsweise können sie mit anderen Gasen reagieren, sodass Ozon oder kleinste Feinstaubpartikel entstehen. Ihre Folgen für die Gesundheit: In hoher Konzentration reizen sie Augen und Schleimhäute, machen müde oder verursachen Kopfschmerzen und Schwindel.

Über allem schwebt in dem Gutachten, dass wir als Gesellschaft uns wieder klarmachen sollten, was für ein hoher Wert eine saubere Luft ist. Manfred Hennecke sagte, es gebe in der Wissenschaft eine "völlige Einigkeit" darüber, dass Emissionen, also die CO2-, Feinstaub- und Stickoxidwerte, weiter sinken müssten. Es müsse aber auch klar sein, dass das Hauptproblem in der Luft das Treibhausgas CO2 sei, das den Klimawandel anheize, gefolgt von Feinstaub, der gravierende Gesundheitsfolgen wie Lungenkrebs und Atemwegserkrankungen haben könne. Erst dann kämen die Stickoxide, die auch schädlich für die Gesundheit sind, aber bei Weitem nicht so schädlich wie Feinstaub. Trotzdem werde über Stickoxid (NO2) – finden Lohse, Hennecke und Lelieveld von der Leopoldina – verhältnismäßig viel zu viel gesprochen.

Die Leopoldina schreibt deshalb, eine Verschärfung der NO2-Grenzwerte sei "aus wissenschaftlicher Sicht nicht vordringlich", eine weitere Absenkung der Feinstaubgrenzwerte hingegen schon. Zusätzlich brauche es mehr Forschung, zum Beispiel wenn es darum gehe, wie genau Stickoxide und ultrafeine Partikel wirken.

Ein Schlichtungsspruch zwischen zwei wissenschaftlich ungleichen Lagern

Das alles sei aber nicht durch kleinräumige Fahrverbote zu erreichen, sondern nur durch eine nachhaltige Verkehrswende hin zu emissionsarmer Mobilität. Außerdem müssten sich verschiedene Ministerien miteinander abstimmen. Denn letztlich kommt eben nur ein Teil des Feinstaubs und der Stickoxide aus den Auspuffen. Ein Gutteil entsteht auch durch Reifenabrieb, in Kraftwerken, in der Landwirtschaft und wenn Menschen mit Holzpellets heizen.

All diese Punkte sind freilich weder neu noch überraschend. Aber dass sie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommen, die mit der Köhler-Debatte nichts zu tun hatten, macht das Gutachten der Leopoldina zu einer Art Schlichtungsspruch zwischen zwei – wenn auch aus wissenschaftlicher Sicht reichlich ungleichen – Lagern: den Unterstützern Köhlers und denjenigen, die ihm widersprochen hatten. Die Chance dieses Schlichtungsspruchs ist, dass Politik und Gesellschaft nun wieder zu einer wissenschaftlich fundierten Debatte zurückkehren können. Und die aufgeregte Debatte der vergangenen Wochen möglichst schnell aus ihrem Gedächtnis verbannen.

