Der Bundestag hat über die Frage diskutiert, ob Bluttests für Schwangere, mit denen sich feststellen lässt, ob ihr Kind das Downsyndrom hat, Kassenleistung werden sollen. Die Meinungen gehen dazu quer durch alle Fraktionen weit auseinander. Die Orientierungsdebatte, an der sich 38 Rednerinnen und Redner beteiligten, war auf zwei Stunden angesetzt.



Befürworter, wie beispielsweise die Unionsabgeordnete Claudia Schmidtke, argumentierten vor allem damit, dass die für das Ungeborene gefährlichere Fruchtwasseruntersuchung bei Risikoschwangeren, die demselben Ziel dient, bereits heute Kassenleistung sei. Es sei nicht rational, dass man bei einem weniger gefährlichen Diagnoseverfahren strengere Grenzen ziehen wolle, sagte sie. Sie machte außerdem geltend, dass man Kassenleistungen mit einer Beratungspflicht verbinden könne. Wenn Eltern für das Diagnoseverfahren einfach selbst bezahlten, wie es derzeit der Fall sei, sei das nicht möglich.



Die Linke-Abgeordnete Petra Sitte nannte es sozial ungerecht, wenn ärmere Frauen von dem Test ausgeschlossen blieben, weil sie sich diesen nicht leisten könnten. Ähnlich argumentierte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. "Wir können nicht sagen, den besseren Test können wir Ihnen nicht anbieten können, weil sie das Geld nicht haben", sagte Lauterbach. Lauterbach wies außerdem darauf hin, dass sich in 19 von 20 Fällen der Verdacht auf ein Downsyndrom nicht bestätige. Der Bluttest könne also vor allem dazu führen, eine Behinderung auszuschließen.



Es geht auch um künftige Tests

Lauterbach ging aber auch auf das Problem ein, dass es künftig viele Tests geben werde, mit denen sich schon vor der Geburt das Risiko für bestimmte Krankheiten feststellen lasse. Nicht in allen Fällen sei deren Nutzen so eindeutig wie bei den nun diskutierten Bluttests. Er forderte deswegen die Einsetzung einer neuen Kommission aus Ethikern und Medizinerinnen, die über solche Tests entscheiden solle.



Auch der AfD-Abgeordnete Axel Gehrke sprach sich dafür aus, Bluttests für Risikoschwangere zur Kassenleistung zu machen. Für Protest sorgte er mit seiner Einlassung, SPD und Grüne vermittelten Müttern den Eindruck, sie könnten sorglos noch bis zum neunten Monat ein Abbruch vornehmen lassen können. Dadurch werde Druck auf Mütter aufgebaut.



Die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen, Corinna Rüffer, sprach sich dagegen eindeutig gegen die Tests aus. "Wir stehen am Rande einer Entscheidung, die wir gerade noch steuern können", sagte sie, nachdem sie die Gäste auf der Tribüne begrüßt hatte. Dort verfolgten Eltern mit Kindern, die das Downsyndrom haben, die Aussprache. Ziel von gesundheitlichen Leistungen müsse immer sein, Menschen zu heilen, sagte Rüffer. Das Downsyndrom sei aber keine Krankheit und könne auch nicht geheilt werden.

"Test dient der Selektion"

Die Tests dienten der Selektion, denn die meisten Embryos, bei denen Trisomie 21 festgestellt werde, würden abgetrieben. In Gesprächen mit Eltern mit betroffenen Kindern hätten ihr viele Menschen zudem gesagt, dass sie dankbar seien, dass sie vor der Geburt nichts von der Behinderung ihres Kindes gewusst hätten und auch nicht wissen mussten.

Das eigentliche Problem sei, dass die Gesellschaft nicht geübt sei im Umgang mit Behinderungen, sagte Rüffer. Das müsse besser werden. Die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt, die selbst Mutter eines Kindes mit Downsyndrom ist, sagte, sie sei gegen eine Zweiklassenmedizin. Hier gehe es aber auch um wirtschaftliche Interessen. Die Initiatoren des Antrags, Bluttests zur Kassenleistung zu machen, seien nicht Patientinnenvertreter sondern die Hersteller gewesen, die sich auf einem lukrativen Markt bewegten. "Es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen", sagte Schmidt. Zudem seien Ärztinnen und Ärzte oft nicht in der Lage, nach einem Test darüber zu beraten, wie mit den Ergebnissen umzugehen sei.

Zwischen einer generellen Befürwortung und der grundsätzlichen Ablehnung gab es aber auch viele Kompromisspositionen. Auch die Grünenabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther beispielsweise sprach sich gegen die flächendeckende Einführung der Tests wie in Island aus. Dort werde kaum noch ein Kind mit Downsyndrom geboren. "Diesen Normalfall darf es in Deutschland nicht geben", sagte sie. Gleichwohl sollte in bestimmten Risikofällen der Test zur Kassenleistung werden. Andere plädierten dafür, den Test erst ab der zwölften Woche zu bezahlen. Damit würde ausgeschlossen, dass eine Frau ohne weitere medizinische Indikation abtreiben könnte, da dies in Deutschland nur in den ersten drei Monaten straffrei möglich ist.



Down-Syndrom Was ist Trisomie 21? Trisomie 21 ist die häufigste Abweichung von der Chromosomenzahl – sie tritt bei etwa einem von 800 Neugeborenen auf. Manche Ärztinnen und Mediziner bezeichnen das Down-Syndrom deshalb nicht als Erkrankung, sondern als Anomalie. Die Ursache für die Anomalie liegt in einem Fehler bei der Entstehung der Keimzellen (Samen- und Eizelle). Im Normalfall hat der Mensch 23 Chromosomenpaare – 22 Autosomenpaare plus zwei Geschlechtschromosomen. Bei der Befruchtung vereinigen sich die Keimzellen der Eltern. Diese bringen jeweils einen einfachen Chromosomensatz mit sich, welche darauf zu einem doppelten Satz verschmelzen. Die erste Zelle des Kindes hat deshalb insgesamt 46 Chromosomen. In seltenen Fällen kommt es dazu, dass eine der Keimzellen ein Chromosom mehr enthält. Bei jedem Menschen, der Keimzellen bildet, kommen solche Zufallsereignisse vor. Sobald sich diese mit der Keimzelle des anderen Elternteils vereint, entsteht eine Zelle mit 47 Chromosomen. Ist das zusätzliche Chromosom eines der Nr. 21, kommt ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt. Was sind die Folgen? Die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Trisomie 21 zu bekommen, steigt mit dem Alter der Frau. Die Anomalie führt einerseits zu Erscheinungsmerkmalen wie einem vergrößerten Augenabstand oder überschüssiger Haut im Nacken und kann in manchen Fällen zu gesundheitlichen Problemen wie Herzfehlern sowie einem schwächeren Immunsystem führen. Menschen mit Down-Syndrom sind geistig nicht zwangsläufig stark beeinträchtigt. Zwar entwickeln sie sich in Bereichen wie Sprache oder Motorik langsamer, doch mit richtiger Förderung können sie sich – wenn auch verzögert – fast normal entwickeln. Zudem haben die Menschen gut ausgeprägte emotionale Fähigkeiten.

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden an diesem Donnerstag keinen Beschluss fassen. Die Entscheidung zu einer Kostenübernahme durch die Kassen muss letztlich der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) des Gesundheitswesens treffen.