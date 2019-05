Wie bereite ich mich auf Analsex vor, braucht es Abführmittel? Wie stelle ich sicher, dass es dem Partner oder der Partnerin nicht wehtut? Welche Stellungen sind empfehlenswert? In dieser zweiten Folge zum Thema Analsex wird es äußerst konkret. Die Sexualtherapeutin Melanie Büttner liefert Tipps für entspannten Analverkehr. Im Gespräch mit der Wissenschaftsredakteurin Alina Schadwinkel erklärt sie beispielsweise, inwiefern die Beckenschaukel eine empfehlenswerte Übung ist, wie entscheidend Gleitmittel sowie Zeit sind und warum es Stunden dauern kann, bis Partnerin und Partner wirklich bereit für Analsex sind.



Die aktuelle Folge können Sie zu Beginn des Artikels direkt hören.



In der ersten Folge haben Schadwinkel und Büttner bereits darüber gesprochen, was beim Analverkehr eigentlich für Erregung und Lust sorgt – ist er wirklich besser, weil er enger ist? Auch ging es darum, wie spezielle Sextoys für größtmöglichen Spaß sorgen und was zu tun ist, wenn doch mal was schiefgeht.



Noch ein wichtiger Hinweis: Die Informationen dieser Folge sind mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sie ersetzen aber keineswegs ein persönliches ärztliches Gespräch. Wer gesundheitliche Fragen rund um das Thema Analsex hat, geht unbedingt zu dem Arzt oder der Ärztin des Vertrauens. Falls etwas schiefgeht, beispielsweise doch zu heftig gestoßen wurde und die Schmerzen nicht aufhören, dann suchen Sie bitte ebenfalls einen Arzt auf oder gehen Sie in die Notaufnahme.



