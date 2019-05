Als im vergangenen Jahr der Forscher He Jiankui bekannt gab, er habe die Gene von Zwillingen erfolgreich so verändert, dass sie gegen HIV resistent seien, war der Aufschrei groß. Technisch lassen sich etwa mit der molekularbiologischen Methode Crispr/Cas9 zwar schon länger krankmachende Gene gezielt ausschalten, der Einsatz beim Menschen bleibt jedoch umstritten. Nun hat der Deutsche Ethikrat eine 230 Seiten umfassende Stellungnahme zu den Möglichkeiten, in die Keimbahn einzugreifen, vorgelegt.



Das 26-köpfige Expertengremium befasst sich darin mit ethischen Fragen zur Zulässigkeit solcher Eingriffe.



Grundsätzlich hält der Ethikrat die Keimbahn nicht für unantastbar, derzeit seien Eingriffe aber wegen ihrer ethischen Folgen nicht abzusehen. Die Verfahren seien zu unausgereift und die Gefahr von unerwünschten gesundheitlichen Folgen zu groß. Daher solle sich ein Moratorium mit den konkreten Fragen der Anwendung beschäftigen.



Die Bundesregierung und der Bundestag sollen sich für eine verbindliche internationale Vereinbarung dazu einsetzen und klinische Anwendungen – wie etwa in China – zum gegenwärtigen Zeitpunkt verhindern, heißt es weiter. Ein internationales Institut könnte Standards für Keimbahneingriffe am Menschen erarbeiten, schlägt das Gremium vor und fordert, dass die Debatte auch national breit geführt werden müsse. Die Institution solle sich auch mit den medizinischen und gesellschaftlichen Folgen solcher Genveränderungen befassen.

Für die Ethikerinnen und Ethiker ist zwingend, dass Eingriffe nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn hinreichende Sicherheit und Wirksamkeit besteht und solche Verfahren angemessen sind.



Ethikrat will mehr als Chancen-Risiken-Abwägung

Derzeit forschen Wissenschaftlerinnen und Forscher überall auf der Welt an verschiedenen Techniken, um die im Erbgut enthaltenen Informationen gezielt zu verändern. Am weitesten ausgereift ist bislang das Crispr/Cas9-Verfahren, mit dem Teile der DNA mittels einer "Genschere" ausgeschnitten oder verändert werden. So werden die Funktionen und Aufgaben einzelner Gene verändert oder ganz ausgeschaltet.



Gentechnikverfahren Ist das Gentechnik? Crispr galt formal bis zum 25. Juli 2018 juristisch nicht als Gentechnik, weil die EU-Richtlinie für gentechnisch veränderte Organismen (GVO-Richtlinie 2001/18 EG) vor der Entdeckung der Methode erlassen wurde. In Frankreich allerdings hatten Umweltverbände gegen diesen Umstand geklagt. Das Argument: Es werde gezielt in das Erbgut von Pflanzen eingegriffen – ob das am Ende noch zu sehen sei oder das Produkt mit einem natürlichen identisch, sei unerheblich. Befürworter der Methode sagen, die Crispr-Technologie simuliere die Natur nur und verändere die Pflanzen in einer Weise, wie es auch Züchter schon seit Jahrhunderten tun. Das französische Gericht wiederum trug das Anliegen weiter an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dieser entschied in der Auseinandersetzung mit dem Aktenzeichen C528/16: Neue Gentechnikverfahren unterliegen grundsätzlich Auflagen nach der Gentechnikrichtlinie der Europäischen Union. Mutagenese-Verfahren Mit Mutagenese – oder Genscheren – werden Verfahren bezeichnet, die es ermöglichen, das Erbgut lebender Arten ohne Einführung fremder Gene zu verändern. Die derzeit bekannteste Methode heißt Crispr/Cas9 (oft nur Crispr genannt). Mit ihr lassen sich Erbgutabschnitte gezielt entfernen und austauschen. Das Riesenmolekül Cas9 dient dabei als Schere und transportiert die neuen DNA-Schnipsel. Ein Vorteil gegenüber vielen älteren gentechnischen Verfahren: Statt Eigenschaften fremder Organismen einzubauen, können Forscherinnen und Forscher pflanzeneigene Gene übertragen. Weil Crispr und verwandte Techniken wie Talen und ODM präziser sind als ältere Methoden, sprechen Forscher davon, das Genom zu "editieren", es also wie einen Text zu bearbeiten. Werden innerhalb einer Art Gene ausgetauscht, ist das ein cisgener Eingriff (von lat. "cis", diesseits). Werden Erbinformationen zwischen verschiedenen Arten übertragen, heißt das Ergebnis transgen. Whole Genome Sequencing Die Automatisierung ermöglicht es heute, gesamte Genome auszulesen und im Detail zu analysieren. So lassen sich einzelne Genom-editierte Pflanzen genau untersuchen.

Dass überhaupt über solche Methoden diskutiert und daran geforscht wird, hat mit der Hoffnung zu tun, schwere erbliche Krankheiten wie etwa Mukoviszidose zu verhindern. Diskutiert wird aber auch, ob auf diese Weise auch genetisch bedingte Risiken für Krebs oder Alzheimer minimiert werden können. Umstritten sind jegliche Eingriffe, um menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten gezielt zu verbessern.

Das Gutachten beleuchtet diese drei Bereiche. Die Expertinnen und Experten skizzieren darin auch, wie umfassend die Analyse erfolgen soll. Statt einer reinen Chancen-Risiken-Abwägung sollen demnach acht weitere ethische Kategorien beachten. Dazu gehören die Achtung der Menschenwürde sowie der Schutz von Leben und Integrität. Mögliche Eingriffe sollten Schaden vermeiden und dem Wohl des Patienten oder der Patientin dienen.

Insgesamt sprechen sich aber nicht alle 26 Mitglieder des Ethikrates für Keimbahneingriffe aus. Es gibt auch Stimmen, die in den Verfahren keinen ausreichenden Nutzen erkennen, der ihre potenziellen Nachteile rechtfertigen könnte.