2017 haben sich in Deutschland ungefähr 2.700 Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert (Robert-Koch-Institut, 2018). Die Rate an Neuinfektionen scheint damit seit einigen Jahren leicht zu sinken. Die meisten Neuinfizierten sind Männer, die mit Männern Sex haben. In den letzten Jahren registrierte das Robert-Koch-Institut aber wieder eine Zunahme bei Heterosexuellen und Drogenabhängigen. Insgesamt leben 88.400 Menschen in Deutschland mit dem Virus, geschätzte 12.700 von ihnen wissen nichts davon.

Weltweit hat das HI-Virus seit seinem Auftauchen 35 Millionen Todesfälle verursacht (Weltgesundheitsorganisation, 2017), allein 2016 starben eine Million Menschen. HIV ist damit nach Tuberkulose die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Noch immer stecken sich jedes Jahr 1,8 Millionen Menschen neu mit dem Virus an. Insgesamt gibt es 37 Millionen Infizierte, 25,6 Millionen davon leben in Afrika.