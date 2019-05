Stich oder Strafe: Angesichts einer möglichen Masernwelle will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Impfungen gegen die Viruskrankheit für Kita- und Schulkinder jetzt bundesweit zur Pflicht machen. Die Impfung soll notfalls durch Geldstrafen und Kita-Ausschluss durchgesetzt werden, heißt es in einem Bericht der Bild am Sonntag. Der CDU-Politiker legte der Zeitung zufolge seinen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Bei fehlender Impfung drohen demnach Bußgelder von bis zu 2500 Euro und ein Ausschluss vom Kita-Besuch. Der Gesetzentwurf wird derzeit in der Regierung abgestimmt. Er rechne noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung des Bundestages, sagte Spahn.



Die Bundesregierung wünscht sich im Kampf gegen Masern eine Impfquote von mindestens 95 Prozent. Seit langem fordern Experten und Gesundheitspolitikerinnen eine bundesweite Impfpflicht gegen die Infektionskrankheit. Laut Robert-Koch-Institut sind zwar bereits 93 Prozent der Kinder in Deutschland gegen Masern durchgeimpft. Dennoch hält Spahn eine Impfpflicht für unerlässlich. Um die Krankheit in Deutschland auszurotten, müssten mindestens 95 Prozent zwei Masernimpfungen haben. Diese Quote sei trotz vieler Kampagnen bisher nicht erreicht. Die Impfungen sollen künftig bei allen Ärzten außer Zahnärzten möglich sein. Auch der öffentliche Gesundheitsdienst solle eine stärkere Rolle übernehmen und könne Impfungen an Schulen und Kitas anbieten.



Im Brandenburger Landtag hatten im April Linke, CDU und SPD angekündigt, eine Impfpflicht in Kitas einzuführen bis eine bundesweite Regelung gefunden wird. Auch eine Ausweitung auf andere Infektionskrankheiten soll geprüft werden. Spahn hatte Vorschläge für eine bundesweite Impflicht für Mai angekündigt, auch die SPD unterstützt verpflichtende Masern-Impfungen für Kinder in Kitas und Schulen.



Masern sind hochansteckend, vor allem Kinder erkranken daran. Die Viren verbreiten sich über die Luft. Neben Hautausschlag und Fieber kann die Erkrankung auch lebensgefährliche Lungen- und Gehirnentzündungen zur Folge haben. Eine Impfung gegen Masern ist ab dem zwölften Lebensmonat ist eine Impfung möglich.



Impfungen Wichtige Masern- Impfung Masern etwa sind hochinfektiös. Nur wenn 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, schützt deren Immunität auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Noch 2016 galten die Masern in den USA als ausgelöscht. Welche Folgen es hat, wenn aus falsch verstandener Gesundheitsgläubigkeit nur wenige Eltern ihre Kinder nicht impfen, zeigte sich 2015 in Berlin. Trotz einer Impfrate von rund 90 Prozent erkrankten 2015 in Berlin nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.234 Menschen an den Masern. Schulen wurden geschlossen. Ein Junge starb. Schnelle Zulassung für Arzneien Beschleunigte Zulassungsverfahren für Durchbruchtherapien gibt es längst. Wenn experimentelle Mittel verfügbar sind und ein Arzt sie anfordert, stimmt die zuständige US-Behörde FDA in mehr als 90 Prozent der Fälle zu. In Europa ist das Verfahren als compassionate use bekannt. Was das bedeutet, wenn Medikamente zu schnell auf den Markt gepresst werden, zeigte sich erst im letzten Jahr. Da verzichtete die FDA nach drei Todesfällen auf eine gründliche Prüfung eines experimentellen Heilverfahrens gegen Blutkrebs. Das Resultat: Zwei weitere junge Männer starben. In weiser Voraussicht veröffentlichte die FDA erst im Januar eine Studie von 22 Wirkstoffen, die es nach einer Wirkungsstudie aus verschiedenen Gründen nicht bis zur Zulassung geschafft haben.

"Wir wollen alle Kinder davor schützen, sich mit Masern zu infizieren", sagte Spahn der Bild am Sonntag. Alle Kinder, die eine Kita oder Schule besuchen, sollten daher geimpft sein, wer neu aufgenommen werde, müsse den Impfuschutz nachweisen. Wer schon jetzt in einer Kita oder Schule betreut werde, müsse den Nachweis bis zum 31. Juli nächsten Jahres nachreichen. "Alle Eltern sollen sicher sein können, dass ihre Kinder nicht von anderen mit Masern angesteckt und gefährdet werden", sagte Spahn.

Der Nachweis soll dem Bericht zufolge über den Impfpass oder eine Impfbescheinigung erfolgen. "Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, muss auch das mit einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen", sagte Spahn. Kinder ohne Impfschutz sollen künftig in ganz Deutschland vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. Vor allem in Kitas seien auch Kinder unter zehn Monaten, die noch nicht geimpft werden dürften und damit besonders gefährdet seien, sagte Spahn. Bei Schulen sei der Ausschluss nicht möglich, da dort die Schulpflicht gelte. "Aber wer sein Kind nicht impfen lässt, dem drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 2500 Euro." Die Bußgelder würden durch die Gesundheitsämter veranlasst.



Im vergangenen Jahr steckten sich in der Europaregion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) so viele Menschen mit Masern an wie zuletzt vor zehn Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Maserninfektionen innerhalb des Jahres 2018 um das Dreifache – auf knapp 82.600 Fälle.