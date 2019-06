Nachdem zwei Menschen in Uganda in Folge von Ebola gestorben sind, fürchtet die Regierung im Nachbarland Tansania ein Übergreifen der Epidemie. "Ich möchte die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass in unserem Land die Gefahr einer Ebola-Epidemie besteht", teilte die tansanische Gesundheitsministerin Ummy Mwalimu auf Twitter mit.



Demnach seien die Regionen Kagera, Mwanza und Kigoma im Nordwesten Tansanias an der Grenze zu Uganda und der Demokratischen Republik Kongo am stärksten gefährdet. Jedoch sei das gesamte Land in Gefahr, da die Krankheit sehr leicht und sehr schnell übertragen werde. Bislang wurde in Tansania allerdings noch kein Fall von Ebola registriert.



Eine internationale Ausbreitung ist eine der Voraussetzungen dafür, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand ausspricht. Die WHO sieht die Kriterien dafür allerdings immer noch nicht erfüllt. Das hatte die Organisation am Samstag in Genf mitgeteilt.

Zugleich warnten die Experten davor, dass es weiterhin an finanziellen und personellen Ressourcen fehle, um die Epidemie in den Griff zu bekommen. Deshalb bestehe weiter das Risiko, dass Ebola sich in den Nachbarländern des Kongo ausbreiten könne. Die Gefahr, dass die Epidemie sich über die Region hinaus verbreite, sei aber gering.



Zweitgrößter Ebola-Ausbruch der Geschichte

Zuerst war die Epidemie vor zehn Monaten in der Demokratischen Republik Kongo ausgebrochen. Seit vergangenem August infizierten sich dort mehr als 2.000 Menschen mit dem Virus, mindestens 1.400 Patienten starben. Der Ausbruch der Krankheit im Kongo ist der zweitgrößte der Geschichte des Virus.

Zuletzt hatte das Virus auch auf Uganda übergegriffen. Dort wurden bislang drei Fälle registriert, ein fünfjähriger Junge und seine Großmutter starben. Zwar haben die Gesundheitsbehörden in Uganda in den vergangenen Monaten Vorkehrungen getroffen, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. So wurden Reisende an den offiziellen Grenzübergängen grundsätzlich auf eine mögliche Infektion hin überprüft. Allerdings konnten die beiden Todesopfer nach Informationen der Nachrichtenagentur AP offenbar unbemerkt die Grenze vom Kongo nach Uganda passieren.



In der Folge wurde eine Einsatztruppe vom Ministerium und der WHO entsendet, um weitere Personen ausfindig zu machen, die betroffen sein könnten. Im Ausbruchsgebiet im Kongo wird außerdem ein experimenteller Impfstoff erprobt. Bisher wurden mehr als 130.000 Menschen geimpft. Auch wenn endgültige Daten noch ausstehen, bescheinigen Expertinnen und Experten dem Impfstoff eine hohe Wirksamkeit.

Mangelndes Vertrauen in Behörden erschwert Kampf gegen Ebola

Trotz der internationalen Maßnahmen breitet sich die Epidemie jedoch weiter aus. Dies wird auch von Fehlinformationen und Widerständen in der Bevölkerung gefördert. Die Bevölkerung in der seit vielen Jahren instabilen Region hat kaum Vertrauen in die Behörden. So können sich Fehlinformationen und Gerüchte verbreiten, die dazu führen, dass sich Infizierte nicht sofort in Behandlung begeben und so weitere Menschen anstecken.

Ebola kann sich bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten sehr schnell übertragen. In den betroffenen Gebieten im Kongo sind Menschen daher zum Teil bei ersten Anzeichen eines Ausbruchs geflüchtet, anstatt sich in medizinische Behandlung zu begeben. Außerdem gibt es Berichte von Angriffen auf medizinisches Personal durch misstrauische Bewohner. Die Arbeit der internationalen Helfer wird zusätzlich von Milizen in der Region erschwert. So wurden Ebola-Zentren wiederholt angegriffen. Ende April wurde ein Arzt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) getötet.

Ebola-Opfer müssen zudem mit entsprechender Ausrüstung auf sichere Art bestattet werden, um eine Ansteckung zu verhindern. Solche Schutzmaßnahmen machen es zugleich unmöglich, traditionelle Bräuche wie das Waschen und Bekleiden der Leiche einzuhalten. Im Kongo kam es deswegen in der Vergangenheit wiederholt zu Konflikten.



Das Virus, das die Krankheit Ebola verursacht, ist eines der tödlichsten der Erde – mehr als die Hälfte aller, die es infiziert, stirbt. Bereits Ende 2013 waren mehrere westafrikanische Staaten von einer Ebola-Epidemie betroffen. In den darauffolgenden Monaten starben in Guinea, Sierra Leone und Liberia etwa 11.300 Menschen an dem Virus.