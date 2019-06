Die Welt von morgen schafft der Mensch sich selbst. Möglich macht das eine neue Gentechnik: Crispr/Cas9, kurz Crispr. Mit ihr wollen Forscher Tiere und Pflanzen gestalten. Und Menschen heilen, die Aids, Krebs oder genetische Erbkrankheiten haben. Der Mechanismus ist simpel, billig und hocheffizient. Das macht ihn so vielversprechend für Wissenschaft und Wirtschaft – und so umstritten.



Erst vor wenigen Jahren haben die Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna die entscheidende Entdeckung gemacht. Sie beschrieben, wie sich ein Abwehrsystem, das Bakterien gegen Viren einsetzen, als Allzweckwerkzeug in der Genombearbeitung verwenden lässt. Binnen Monaten veränderte die Erkenntnis die Arbeit in Laboren weltweit. Schon heute nutzen Wissenschaftler Crispr/Cas9, etwa in der Biotechnologie. Chinesische Forscher erproben sie an menschlichen, wenn auch nicht lebensfähigen Embryonen.



Schon heute steht fest: Crispr wird Alltag. Doch wie, wann, wofür und für wen soll man die Genomschneiderei erlauben? Noch sind diese Fragen offen. DIE ZEIT und ZEIT ONLINE haben der Technik einen Schwerpunkt gewidmet Crispr – Evolution zum Selbermachen.