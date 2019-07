Einen genetischen Zusammenhang zwischen der Essstörung Anorexia nervosa, oft auch Magersucht genannt, und bestimmten Stoffwechselproblemen haben Forscherinnen und Forscher in einer groß angelegten Studie festgestellt. Die Ergebnisse legten nahe, dass die Krankheit nicht nur psychische Ursachen habe. Essstörungen wie Anorexie enden verglichen mit anderen psychischen Erkrankungen besonders häufig tödlich. Die neuen Erkenntnisse könnten helfen, Magersucht in Zukunft erfolgreicher zu behandeln, schreiben die Wissenschaftler.



Das Forscherteam rund um die Psychologin Hunna Watson untersuchte das Erbgut von fast 17.000 Personen mit der Diagnose Anorexia nervosa und verglich es mit den Genen von rund 55.000 gesunden Probanden. Um die Ergebnisse mit einer so großen Anzahl an Versuchspersonen stichhaltig zu machen, beteiligten sich mehr als 200 Forscherinnen und Wissenschaftler aus mehr als 20 Ländern an der Studie – darunter auch aus Deutschland. Die Ergebnisse veröffentlichten sie jetzt im Magazin Nature Genetics (Watson et al., 2019).

Durch die Studie identifizierten sie acht Gene, die Magersucht unter anderem mit weiteren psychischen Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen in Verbindung brachten. Überraschend war, dass auch Gene darunter waren, die normalerweise für Stoffwechselprozesse im Körper zuständig sind – beispielsweise die Fettverbrennung oder Faktoren bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes.

Therapien sollten auch körperliche Ursachen einbeziehen

Dass ein erhöhtes Risiko, an Magersucht zu erkranken, vererbt werden kann, war aus früheren Studien bereits bekannt (American Journal of Psychiatry: Duncan et al., 2017). Den Studienautorinnen und -autoren zufolge hätten sich Therapien bisher jedoch zu sehr auf die psychischen Ursachen konzentriert. "Durch diese Perspektive wurde versäumt, verlässliche Maßnahmen zu entwickeln, die zu einer nachhaltigen Gewichtszunahme und psychologischer Genesung führen", schreiben sie in der Studie. Ein neuer Blick auf körperliche Ursachen von Magersucht könne ein Schlüssel sein, um die Behandlung erfolgreicher zu gestalten.

Was ist unser Erbgut? Unser Erbgut Das Erbgut, oder auch Genom, ist die Gesamtheit der vererbbaren Information eines Lebewesens. Wenn unsere Haare wachsen, die Drüsen unseres Körpers Hormone ausschütten, wir grüne oder braune Augen bekommen, eine Krankheit ausprägen oder nicht – dann muss unser Körper wissen, woher er die Informationen dafür bekommen. All dieses Wissen steckt im Erbgut, dem genetischen Code, bestehend aus Molekülen, die deshalb vielfach die Bausteine des Lebens genannt werden.

Gen, Genom und DNA Das Erbgut jedes Lebewesens ist in der DNA festgeschrieben, einem langen Molekül, das aus den immer gleichen vier Bausteinen besteht, den Nukleotiden. Die vier verschiedenen Nukleotide (bezeichnet als T, A, G oder C) funktionieren wie Buchstaben: Ihre genaue Reihenfolge kodiert den Bauplan für Proteine und so den Aufbau des gesamten Organismus.

Ein Abschnitt der DNA, der den Bauplan für jeweils ein bestimmtes Protein enthält, wird als Gen bezeichnet. In den Zellkernen eines Lebewesens können mehrere DNA-Moleküle vorhanden sein. Man bezeichnet jedes davon als Chromosom. In menschlichen Körperzellen befinden sich beispielsweise 46 Chromosomen. Die Gesamtheit aller Chromosomen einer Zelle, also die gesamte Erbinformation, wird als Genom bezeichnet. Was ist DNA? DNA ist die aus dem Englischen stammende Abkürzung von Desoxyribonukleinsäure. Im Deutschen spricht man daher auch von DNS. Im Normalzustand kommt sie als Doppelhelix in jeder Zelle des Menschen vor. Auf diesem Strang ist das komplette Erbgut des Menschen als Code aus Basenpaaren gespeichert.

Diese vier Genbausteine – symbolisiert durch die Buchstaben A, T, G und C – sind die Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Deren Buchstaben ergeben einen einzigartigen Code, ganz ähnlich wie die Striche maschinenlesbarer Etiketten im Supermarkt. Was ist RNA? Damit die Informationen der DNA auch umgesetzt werden, muss sie abgelesen werden. Bei diesem Vorgang entstehen Ribonukleinsäuren (RNA), darunter bestimmte Boten-RNA, die den Bau von Proteinen (Eiweiß-Molekülen) regulieren. So werden Informationen aus der DNA im Organismus in die Tat umgesetzt. Proteine wiederum steuern nicht nur die Biochemie des Körpers. Organe, Knochen, Muskeln, Haut und Gewebe des Menschen formen sich, weil Proteine in ihren Zellen das Sagen haben.

Schätzungsweise ein bis vier Prozent der Frauen und 0,3 Prozent der Männer erkranken im Laufe ihres Lebens an der Essstörung Anorexia nervosa, oft schon wenn sie sehr jung sind (Archives of General Psychiatry: Arcelus et al., 2011). Betroffene sind in der Folge stark untergewichtig und haben meist Schwierigkeiten zuzunehmen und ihr Körpergewicht realistisch einzuschätzen. Je länger eine Patientin oder ein Patient an Magersucht leidet, desto stärker steigt das Risiko, an den Folgen zu sterben: Häufig sind es Organschäden durch die dauerhafte Mangel- und Fehlernährung, die bei den Erkrankten zum Tode führen.

Ziel einer Therapie ist es, ein gesünderes Körperbild zu entwickeln und zu lernen, wieder ausgewogen und ausreichend zu essen. Häufig leben die Patientinnen und Patienten während dieser Zeit mit anderen Betroffenen in speziellen Wohngruppen. Die begleitende Psychotherapie soll die Auslöser der Essstörung thematisieren. Dazu zählen Probleme in der Familie oder ein vergangenes Trauma, wie etwa körperlicher und seelischer Missbrauch in der Kindheit. In den Medien und in der Werbung verbreitete Schönheitsideale können nach Ansicht vieler Wissenschaftler dazu beitragen, dass Jugendliche eine Essstörung – etwa eine Magersucht oder auch eine Bulimie – entwickeln.