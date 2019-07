Das Bundessozialgericht (BSG) hat den Spielraum der gesetzlichen Krankenkassen für die Konkurrenz insbesondere zu Privatversicherern beschränkt. So dürfen sie keine Einzelleistungen, etwa Auslandsbehandlung oder Zahnersatz, gegen zusätzliche Prämien anbieten, wie das BSG in Kassel entschied. Nach einem weiteren Urteil dürfen sie auch nicht mit Vergünstigungen bei privaten sogenannten Vorteilspartnern werben.

Um den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen zu erhöhen, erlaubte der Gesetzgeber den gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2007 sogenannte Wahltarife auf Kostenerstattungsbasis. Bei diesen Tarifen treten die Patienten wie Privatversicherte in Vorleistung und bekommen später Geld von ihrer Kasse erstattet. Die Ärzte können auch in Anlehnung an die private Krankenversicherung abrechnen.

Die AOK Rheinland/Hamburg führte verschiedene solche Wahltarife ein, etwa für Ein- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus, Zahnersatz, Auslandsbehandlung oder Brillen. Dagegen klagte die private Continentale Krankenversicherung.

Auch Vergünstigungen bei Vorteilspartnern verboten

Das BSG entschied nun, die AOK Rheinland/Hamburg gehe mit solchen Angeboten über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Zulässig seien Kostenerstattungswahltarife nur für alle Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder für einzelne Segmente, etwa die gesamte Zahnbehandlung oder Krankenhausbehandlungen.

Gegen Zusatzbeitrag nur einzelne Leistungen zu versichern, sei den gesetzlichen Krankenkassen verwehrt. Dies sei nur als sogenannte Satzungsleistung zulässig. Diese gelten für alle Versicherten der Kasse und sind bereits vom Regelbeitrag gedeckt.

Weiter untersagte das BSG den gesetzlichen Kassen die Werbung mit Vergünstigungen bei privaten Vorteilspartnern. Konkret hatte die AOK Rheinland/Hamburg mit Rabatten für Kochkurse, Bäder oder auch Freizeitparks geworben – oder mit der Zugabe eines Fahrradhelms beim Kauf eines E-Bikes. Solche Kooperationen gingen über die gesetzlich beschriebenen Aufgaben der gesetzlichen Krankenkassen hinaus, urteilte das BSG.