Die japanische Regierung hat Wissenschaftlern die Züchtung von Mischwesen aus Mensch und Tier erlaubt. Das bestätigte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums. Ein Forscherteam der Universität Tokio darf damit beginnen, tierische Embryonen zu züchten, die menschliche Stammzellen enthalten. Das Ziel sind menschliche Organe, die in den Embryonen heranwachsen, sofern sie in Muttertiere eingepflanzt werden und wie gewöhnlicher Nachwuchs heranreifen. Damit wollen Forscherteams prüfen, ob sich das Verfahren eines Tages eignen könnte, um später einmal Menschen zu helfen, die vergeblich auf eine Organspende warten.



Die Forscher der Universität Tokio wollen in Embryos von Nagern dazu induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) einpflanzen. Die Embryos seien zuvor bereits genetisch so verändert, dass sie keine eigene Bauchspeicheldrüse besitzen. Es sei zu erwarten, dass die heranwachsenden Föten stattdessen eine Bauchspeicheldrüse aus den menschlichen iPS-Zellen entwickeln werden, teilte die Ministeriumssprecherin mit. Während der Schwangerschaft der Nagetiere solle auch herausgefunden werden, ob sich auch an anderen Stellen im Körper der heranwachsenden Tier-Mensch-Chimären menschliche Stammzellen verbreiten, hieß es weiter. Die ausgetragenen Embryos sollen später getötet werden.



Induzierte pluripotente Stammzellen Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) Induzierte pluripotente Stammzellen entstehen, wenn die ausgereiften Körperzellen eines Erwachsenen mithilfe der Biochemie auf einen sehr frühen, quasiembryonalen Zustand zurückprogrammiert werden. Dann entwickeln etwa Hautzellen Eigenschaften von Embryozellen. Aus ihnen kann praktisch jeder Zelltyp des Körpers entstehen. Die iPS sind genetisch identisch mit den ursprünglichen Hautzellen. Ein entscheidender Vorteil: Daraus gezüchtetes Gewebe würde nach einer Transplantation vom Immunsystem des Zellspenders nicht abgestoßen werden. Die iPS könnten zudem in Zukunft ein ethisches Problem lösen: Um sie zu gewinnen, muss kein Embryo sterben. Möglich wurden die iPS, weil die Forschung an echten embryonalen Stammzellen zuvor vier Erbfaktoren identifiziert hatte, die für den jungfräulichen Status der Zelle entscheidend sind.

Zugleich sollen dem japanischen Wissenschaftsministerium zufolge iPS-Zellen auch in Embryonen von Affen und Schweinen eingepflanzt werden. Diese sollen jedoch nicht von den Tieren ausgetragen werden. Man wolle lediglich Embryonen erzeugen, um zu prüfen, zu wie viel Prozent sie aus iPS-Zellen bestehen.



Bis zum Frühjahr dieses Jahres war es in Japan verboten, Mischwesen aus Mensch und Tier austragen zu lassen. Grund dafür waren ethische Bedenken. Das Wissenschaftsministerium hob jedoch Einschränkungen für das Einpflanzen menschlicher Stammzellen in Tieren auf. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass ein solches Risiko, Mensch-Tier-Chimären entstehen zu lassen, technisch bei null liege, hieß es.