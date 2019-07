Schwangere sind glücklich, Schwangere strahlen. Babyglow nennen das manche. Und nach der Geburt kommen die Kuschelhormone und das Familienglück. Ach, wie schön. Oder doch nicht?



Wer die Schwangerschaft idealisiert, der erhöht nicht nur den Druck auf werdende Mütter. Er verschweigt auch, dass Schwangerschaft und Geburt fast immer körperliche Beschwerden mit sich bringen; dass es Presswehen gibt; dass der Beckenboden leiden kann; dass manche Mütter im Wochenbett depressiv werden. Dabei ist es wichtig, dass Frauen, die Kinder bekommen wollen, all das wissen.



Ist die Eizelle einmal befruchtet, stellt ein Cocktail aus Hormonen die Frau von Kopf bis Fuß auf eines ein: das Ungeborene zu versorgen und später gesund auf die Welt zu bringen. In der Schwangerschaft produziert der Körper große Mengen Progesteron und Östrogen, erklärt Christian Albring, niedergelassener Gynäkologe aus Hannover und Präsident des Berufsverbands der Frauenärzte. "Die beiden Hormone sorgen dafür, dass kein weiterer Eisprung stattfindet und die Brust sich darauf einstellt, Milch zu produzieren." Gleichzeitig haben die Schwangerschaftshormone eine Reihe unangenehmer Effekte. Der Anstieg des Östrogenspiegels bewirkt eine Neigung zu Wassereinlagerungen und erhöht die Thrombosegefahr. Und dass sich Schwangere oft müde fühlen, kann am hohen Progesteronspiegel liegen. Der lockere außerdem das Bindegewebe, sagt Albring, "was zu Schmerzen in Rücken und Schambeinfuge führen kann."

Fast alle Frauen haben in den ersten Monaten der Schwangerschaft außerdem mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen, manche mehr, manche weniger. Übermäßiges Erbrechen, von Ärztinnen und Ärzten Hyperemesis gravidarum genannt, betrifft bis zu drei Prozent der Frauen (Pharmacology: London et al., 2017). Diese Schwangeren übergeben sich öfter als fünfmal am Tag, nehmen Gewicht ab und müssen im schlimmsten Fall im Krankenhaus behandelt werden.

Schönreden lassen sich die Geburtsschmerzen nicht

Neben Erbrechen entwickeln viele Frauen auch andere Probleme: Sie lagern Wasser ein, bekommen Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, manchmal gar Sehstörungen und Krampfanfälle. Bis zu acht Prozent der Schwangeren haben einen zu hohen Blutdruck. Meist ist das kein Grund zur Sorge, manchmal jedoch ein Warnzeichen für eine sogenannte Präeklampsie, umgangssprachlich Schwangerschaftsvergiftung genannt. Diese Erkrankung ist für jede vierte Totgeburt verantwortlich und steht in Europa an vorderster Stelle der Todesursachen von Schwangeren und Wöchnerinnen (SII-Leitlinie Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen). Deutlich seltener kommt es zur Eklampsie, der Extremform der Schwangerschaftsvergiftung, bei der sogar neurologische Probleme wie Krampfanfälle drohen.



Und dann wäre da noch die Entbindung selbst. Die Schmerzen durch Wehen und die Dehnung des Beckenbodens seien heftig, sagt Berufsverbandschef Albring. "Schönreden lässt sich das nicht." Und auch wenn das gern behauptet wird, vergessen viele Mütter den Wehenschmerz auch nach Monaten nicht (Birth: Niven & Murphy-Black, 2000). Christian Albring aber ist es wichtig zu sagen, dass es eine Reihe von Maßnahmen gibt, um die Schmerzen erträglicher zu machen, "von Akupunktur über Lachgas bis hin zur rückenmarksnahen Anästhesie." Nach der Entbindung wiederum ist der Beckenboden oft erschlafft. Bei jungen Frauen ist er meist elastisch genug, um die frühere Festigkeit wiederzuerlangen. Nur: Frauen werden immer später zum ersten Mal Mutter. 2010 waren sie bei der Geburt des ersten Kindes im Schnitt 29,2 Jahre alt – fünf Jahre älter als die Erstgebärenden der Siebzigerjahre. Inzwischen liegt es gar bei 29,8 Jahren, wie Daten des Statistischen Bundesamts zeigen. "Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt", sagt Albring. So steige etwa ab dem 35. Lebensjahr das Risiko für eine Überdehnung, die sich nicht wieder vollständig zurückbildet. Vor allem, wenn das Kind sehr groß ist und die Geburt sehr lange dauert. Inkontinenz kann die Folge sein, manchmal für den Rest des Lebens.

Schwangerschaft Was sich durch die Schwangerschaft verändert Der veränderte Hormonhaushalt in der Schwangerschaft wirkt sich auf den ganzen Körper aus – nicht nur positiv:



Haut: Akne, Pigmentflecken im Gesicht, veränderte Pigmentierung um die Brustwarzen, im Schambereich, dunkle Linie auf dem Bauch



Herz und Kreislauf: höheres Blutvolumen, gesteigerte Herzfrequenz, niedriger Blutdruck in den ersten sechs Monaten, dadurch Schwindel, verminderter Venendruck, dadurch Neigung zu Krampfadern und Thrombose



Mund: Neigung zu Mundschleimhautentzündungen und Gewebswucherungen, vermehrter Speichelfluss, Schwellungen, Verschiebung der Mundflora zugunsten krankmachender Keime



Verdauungstrakt: Übelkeit, Völlegefühl, Verstopfung, Blähungen, Sodbrennen



Ausscheidungsorgane: Neigung zu aufsteigenden Harnwegsinfekten

Was dieses Problem noch verschärft, ist die Tatsache, dass Mütter immer dicker werden. Fast jede dritte Frau habe schon bei Beginn der Schwangerschaft Übergewicht, schätzt Frauenarzt Albring. Das erschwert nicht nur die Geburt, sondern erhöht das Risiko für Erkrankungen wie Schwangerschaftsdiabetes (Ärzteblatt: Stubert et al., 2018). Und hat die Mutter einen Diabetes, gelangt zu viel Zucker zum Kind. Die Folge: das Kind wird größer, was die Geburt erschwert. "Die Kinder neigen später außerdem zu Übergewicht", erklärt Albring, "und können, genau wie ihre Mütter, einen Diabetes entwickeln."