Ärzte müssen sterbewillige Menschen nicht retten

Ärzte sind nicht verpflichtet, Patientinnen nach einem Suizidversuch gegen deren Willen das Leben zu retten. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Er bestätigte damit die Freisprüche zweier Ärzte durch die Landgerichte in Berlin und Hamburg. Die Gerichte hatten entschieden, dass der Wille der Patienten entscheidet.

Die beiden Mediziner hatten Patientinnen bei Selbsttötungen unterstützt und die körperlich kranken Menschen nach der Einnahme tödlicher Medikamente bis zum Tod begleitet. Maßnahmen zur Rettung ergriffen sie nicht. Umstritten war, ob sie sich damit wegen Tötung durch Unterlassen strafbar gemacht hatten.

In Hamburg war im Zusammenhang mit dem Tod von zwei 81 und 85 Jahre alten Frauen ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie freigesprochen worden. Das Landgericht Berlin sprach einen Hausarzt frei, der einer 44 Jahre alten Patientin Zugang zu einem Medikament zur Selbsttötung verschafft hatte. In beiden Fällen sei es der klare Wille der Patienten gewesen, ihr Leben zu beenden, so die Gerichte.