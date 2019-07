Weltweit wird der Konsum von Tabak teurer, werden Restriktionen für Raucherinnen und Raucher verschärft und der Nichtraucherschutz verbessert. Doch Hilfe bei der Rauchentwöhnung fällt nach wie vor unzureichend aus – zu diesem Schluss kommt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem neuen Welt-Tabak-Bericht.

Demnach leben insgesamt nur 2,4 von rund sieben Milliarden Menschen in Ländern, in denen Raucherinnen und Raucher beim Aufhören unterstützt werden. Nachholbedarf sieht die WHO dabei auch in Deutschland: Neben der fehlenden Unterstützung für Suchtkranke gebe es immer noch zu wenig strikte Vorgaben für rauchfreie öffentliche Räume. Auch fordert die Organisation effektivere Kampagnen gegen das Rauchen, eine Verschärfung des Werbeverbots und Steuererhöhungen.

Dem Bericht zufolge leben sechs von zehn Personen in Ländern, die wenigstens eine Maßnahme gegen den Tabakkonsum ergriffen haben. Das sind viermal so viele wie 2007. Knapp die Hälfte der Menschen lebt in Ländern, in denen Zigarettenpackungen mit Warnbildern verkauft werden.



Für die Rauchentwöhnung empfiehlt die Organisation zum Beispiel Hotlines für telefonische Sofortberatung oder entsprechende Online- oder Handydienste. Hausärzte sollen Raucherinnen und Raucher ansprechen und auf Unterstützung beim Aufhören hinweisen, außerdem sollen Nikotinersatztherapien finanziell gefördert werden. Die WHO warnt in ihrem Bericht außerdem vor Zigarettenersatz wie E-Zigaretten und Produkten, bei denen Tabak erhitzt statt verbrannt wird. Alle diese Produkte seien gesundheitsschädlich.



Zigarette, ade! Zigarette, ade! Wer mit dem Rauchen aufhören will, hat viele Möglichkeiten: Eine Kippe ist keine? Von wegen. Wie eine Studie von 2017 zeigt, haben selbst Gelegenheitsraucher eine 64 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben, als Nichtraucher. Abgesehen davon ist Rauchen teuer: Wer eine Packung (20 Stück) am Tag konsumiert, zahlt in fünf Jahren etwa 10.000 Euro. Wer mit dem Rauchen aufhört, lebt also nicht nur länger, sondern hat auch mehr davon. Rauchstopp Einen Schlussstrich ziehen und das Rauchen beenden. Körperliche Entzugserscheinungen sind die Folge. Wer diese Methode anwendet, sollte sich Hilfe holen: Menschen, die allein und ohne Vorbereitung aufhören, haben nur eine geringe Chance auf Erfolg. Eine Verhaltenstherapie bietet sich an, mit der das erlernte Suchtverhalten wieder verlernt wird. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet auf ihrer Website rauchfrei-info.de ein 21-tägiges Ausstiegsprogramm an. Nikotinersatz und Pillen Mithilfe von nikotinhaltigen Pflastern oder Kaugummis sollen Raucher ihre Gewohnheit beenden können, ohne dass Entzugserscheinungen auftreten. Die Präparate sind rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Der Nikotinersatz hat den Vorteil, dass sich die Wirkung des Nikotins langsamer entfaltet als bei der Inhalation von Zigarettenrauch. Zudem fehlt die toxische Wirkung des verbrennenden Tabaks. Allerdings sind Nikotinersatzprodukte kein Garant dafür, vom Rauchen wegzukommen. Im Gegensatz zu Nikotinersatzprodukten sind Entwöhnungsmedikamente wie Zyban oder Champix verschreibungspflichtig. Sie sollen Entzugserscheinungen mindern. Diese Medikamente haben aber oft Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Zittern, Schlafstörungen und Albträume.

Anteil von Rauchern an Gesamtbevölkerung konstant

Jedes Jahr sterben nach Angaben der WHO acht Millionen Menschen an den Folgen von Tabakkonsum, etwa 1,2 Millionen davon durch Passivrauchen. Durch Gesundheitskosten und Arbeitsausfälle entstehen so wirtschaftliche Schäden in Höhe von 1,4 Billionen Dollar (1,3 Billionen Euro) pro Jahr.



Insgesamt sinke zwar der Anteil der Raucherinnen und Raucher an der Gesamtbevölkerung, teilte die Organisation mit. Durch das Bevölkerungswachstum bleibe ihre Zahl aber bei rund 1,1 Milliarden Rauchern konstant. 80 Prozent von ihnen leben demnach in Ländern mit niedrigen bis mittleren Einkommen. Aus den Statistiken für Europa geht hervor, dass in Georgien fast 57 Prozent der Männer rauchen (2016), in Deutschland 29 Prozent (2013) und in Island 15,3 Prozent (2015).

"Mit dem Rauchen aufzuhören ist eines der besten Dinge, die man für seine eigene Gesundheit tun kann", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vorgestellt wurde der Welt-Tabak-Bericht in Rio de Janeiro. Brasilien ist nach der Türkei erst das zweite Land der Welt, das alle von der WHO empfohlenen Maßnahmen zum Eindämmen des Tabakkonsums voll umgesetzt hat.