Nieren, Lebern und Herzen für Menschen aus menschlichem Material in Tieren züchten? Das ist in Japan nun erlaubt. Der Forscher Hiromitsu Nakauchi bekommt eine Förderung für seine Experimente. Warum derlei Versuche nicht verwerflich, sondern sinnvoll sind, erklärt Eckhard Wolf, Leiter des Lehrstuhls für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie am Genzentrum der LMU München im Interview mit ZEIT ONLINE.

ZEIT ONLINE: In Japan züchten Forscher nun Mischwesen aus Mensch und Tier. Genau genommen geht es um Embryonen von Nagetieren, die menschliche Stammzellen enthalten. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach sagte dazu: "Das ist ein klarer ethischer Megaverstoß." Hat er recht?



Eckhard Wolf: Es gibt nun viel Aufregung, wissenschaftlich betrachtet aber ist nichts passiert. Derlei Forschung findet seit gut zehn Jahren statt – nur wurde sie zu einem früheren Stadium abgebrochen, als es nun erlaubt ist. Nach langer Zeit hat die japanische Regierung dem Antrag von Herrn Nakauchi zugestimmt, die Experimente fortzuführen.

ZEIT ONLINE: Woher kommt der Aufruhr wohl? Biologisch gesehen sind auch Menschen Teil der Tierwelt.

Wolf: Es fällt mir schwer, die Aufregung nachzuvollziehen. Auch ein Mensch, der eine Schweineherzklappe hat, wird ja schließlich nicht als Mischwesen bezeichnet. Im Prinzip sind solche chimären Experimente Gang und Gäbe in der Wissenschaft. In diesem Fall könnte es daran liegen, dass mancher sich nun eine klassische Chimäre vorstellt: halb Mensch, halb Schwein (siehe Infobox unten). Aber darum geht es gar nicht.

Mischwesen Chimären Die Mischwesen bezeichnen laut des Deutschen Ethikrates einen Organismus, "der aus genetisch unterschiedlichen Bausteinen (Zellen, Geweben oder Organen) aufgebaut ist und dennoch ein einheitliches Individuum darstellt". Dabei sei unerheblich, ob die unterschiedlichen Zellen von Individuen der gleichen Art – etwa bei der Transplantation eines Organs von Menschen zu Mensch – oder von verschiedenen Arten stammen wie bei der Xenotransplantation. Hybrid Unter einem Hybrid zwischen Säugetieren ist laut des Deutschen Ethikrates ein Organismus zu verstehen, "der aus der Vereinigung von Ei- und Samenzellen entsteht, sodass alle seine späteren Zellen die gleiche genetisch gemischte Zusammensetzung haben." Bei Intraspezies-Hybriden stammten Ei- und Samenzelle von Eltern derselben Art. Das bedeutet: Bei jeder natürlichen Zeugung innerhalb einer Art entsteht ein Hybrid. Doch Biologinnen verwenden der Begriff überwiegend dann, wenn Ei- und Samenzellen von Eltern verschiedener Arten stammen. Das Maultier als Hybrid zwischen Pferd und Esel ist hierfür ein Beispiel.

ZEIT ONLINE: Um was dann?

Wolf: Es ist die Rede davon, in den Tieren Organe zu züchten, die Ärztinnen dann auf Menschen übertragen. Gemessen an der Tatsache, dass deutlich weniger Organe gespendet als gebraucht werden, ist der Ansatz nachvollziehbar. Doch ich glaube auch, dass die Aufregung nicht gerechtfertigt ist, weil sich die in Japan verfolgte Strategie, nicht durchsetzen wird. Erstens haben Versuche aus Japan, aber auch aus den USA gezeigt, dass pluripotente Stammzellen – Zellen also, aus denen sich jedes menschliche Gewebe, aber kein vollständiger Mensch mehr entwickeln kann –, die in Schweineembryonen injiziert werden, sich nur sehr bedingt an der Bildung der Organe beteiligen (Cell: Wu et al., 2017). Nun sind Schweine und Menschen ja nicht allzu verwandt, daran könnte es liegen. Zweitens müssten Forscher den Prozess für jedes Organ von vorn beginnen und im Einzelfall prüfen, wie ausgeprägt der Chimärismus ist. Drittens wäre es zwingend notwendig, die Tiere in einer Umgebung aufzuziehen, die verhindert, dass Infektionserreger auf die Organe übersiedeln. Für die Massenproduktion ist das recht kompliziert.

Eckhard Wolf leitet den Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der LMU München. Der studierte Tiermediziner und Biotechnologe versucht unter anderem, Schweine gentechnisch so zu verändern, dass ihre Organe transplantiert und vom Immunsystem des Menschen toleriert werden können. © LMU München

ZEIT ONLINE: Nun könnten Kritiker anmerken, dass sie voreingenommen seien. Sie forschen schließlich selbst auf dem Gebiet. Erst vergangenes Jahr haben Sie mit einer neuen Technik gentechnisch veränderte Schweineherzen in Paviane verpflanzt (Nature: Längin et al., 2018). Schweineherzen für Menschen – ist das Ihre Vision?

Wolf: Ja. Meine Forschungsgruppe arbeitet seit vielen Jahren nicht nur an Herzen, sondern auch an Bauchspeicheldrüsen. Und das mit Erfolg. Wenn erst einmal das Schweineherz genetisch korrekt modifiziert ist, lassen sich die Tiere über Zucht vermehren und Organe so langfristig organisieren.

ZEIT ONLINE: Herr Lauterbach hat gesagt, Organe ließen sich auch aus menschlichem Gewebe züchten. Er bezieht sich hierbei auf Tissue Engineering. Die Forschung sei diesbezüglich zum Teil schon weit fortgeschritten, sagt Lauterbach. Doch selbst in den weltweit führenden Laboren scheinen die Wissenschaftlerinnen und Forscher mit Herz, Leber, Lunge und anderen komplexen Organen nur langsam voranzukommen.

Wolf: Die Forschung steht hier noch am Anfang, auch wenn es zwischenzeitlich Erfolgsmeldungen gibt. Erst vor ein paar Monaten hat eine israelische Arbeitsgruppe ein aus Zellen gedrucktes Herz präsentiert (Advanced Science: Noor et al., 2019). Anatomisch war dieses ähnlich wie ein echtes aufgebaut, aber es schlug nicht mal. Bis mithilfe des Tissue Engineerings Organe entstehen, wird es noch lange dauern. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass dieser Ansatz den anderen nicht entgegensteht, sondern sie ergänzt. Je nach Patient, je nach Schaden könnte mal der eine, mal der andere hilfreich sein.