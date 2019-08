New York an einem Freitag Ende Juli: Ein Vater lässt – versehentlich, wie es scheint – seine einjährigen Zwillinge bei bis zu 30 Grad Celsius Außentemperatur im Auto zurück. Als er nach acht Stunden von seiner Schicht in einem Krankenhaus kommt, sind die Kinder tot. Der Vater sagt der Polizei, er habe einen "totalen Aussetzer" gehabt und sei überzeugt gewesen, die Kinder am Morgen in der Betreuung abgegeben zu haben. Erst am Abend habe er sie tot auf dem Rücksitz bemerkt.



Das ist ein Extremfall – doch immer wieder sind Kinder in überhitzten Autos eingesperrt, auch hierzulande. Nur mal kurz eine Kleinigkeit einkaufen, mal eben ohne den quengeligen Nachwuchs ein Paket abgeben oder das Kind nicht wecken wollen, weil es gerade eingeschlafen ist: Es gibt viele Situationen, in denen Mütter und Väter versucht sind, Kinder allein auf der Rückbank zurückzulassen. Auch Haustiere werden zuweilen über Stunden allein im Auto gelassen – mit gefährlichen Folgen, die viele unterschätzen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.



Wie häufig müssen Kinder aus überhitzten Autos gerettet werden?

In Deutschland wird nicht erfasst, wie viele Kinder – und auch Haustiere – aus überhitzten Autos gerettet werden müssen oder gar darin sterben. Die Fälle verschwinden regelrecht in den Statistiken von Polizei und Feuerwehr, wenn beispielsweise Anzeige gegen die Fahrerinnen oder Fahrer erstattet wird oder Eingesperrte aus einem Fahrzeug befreit werden müssen. Aus beiden Statistiken lassen sich die gesuchten Fälle nicht herausfiltern. Der Krankenhausstatistik zufolge mussten im Jahr 2016 insgesamt 95 Kinder im Alter von bis zu fünf Jahren mit Schäden durch Hitze oder Sonnenlicht behandelt werden. Ob sie zuvor zu lange in der Sonne gespielt hatten oder tatsächlich in einem überhitzten Auto eingesperrt waren, ist aber nicht klar.



In den USA ist die Datenlage besser. Dort sammelt der Meteorologe Jan Null von der San Jose State University Berichte zu den Fällen und veröffentlicht sie auf seiner Webseite noheatstroke.org: In allen US-Staaten starben seiner Erhebung zufolge zwischen 1998 und Mitte August 2019 831 Kinder an Hitzschlag in einem Auto – die meisten davon waren drei Jahre alt oder jünger. Durchschnittlich sind das etwa 39 Kinder pro Jahr. Das klingt wenig im Vergleich zu den häufigsten Todesursachen im Land – laut einer Studie aus dem New England Journal of Medicine (Cunningham et al., 2018) starben im Jahr 2016 mehr als 4.000 Kinder in den USA bei Autounfällen und mehr als 3.000 durch Schusswaffen –, dennoch könnten viele der Tode durch Hitze vermieden werden.

Was sind die häufigsten Ursachen für Hitzetod im Auto?

In seiner Statistik erfasst der Meteorologe Null auch, welche Umstände zum Tod führten. Eine Analyse der Medienberichte zu fast 800 Todesfällen zwischen 1998 und 2018 zeigt: Mehr als die Hälfte der Kinder war, wie mutmaßlich auch im Fall des New Yorker Vaters, im Alltagsstress vergessen worden. Beinahe jedes dritte Kind hatte sich ohne Wissen der Eltern Zugang zum Auto verschafft. Und nicht einmal ein Fünftel der Betreuenden hatte das Kind bewusst im Auto zurückgelassen (siehe Infografik). In den USA, wo das Thema regelmäßig öffentlich diskutiert wird, gibt es einen Namen für das, was vielen Eltern in so einer Situation widerfährt: "Forgotten Baby Syndrome"– das "Vergessenes-Baby-Syndrom" (Archives of Disease in Childhood: Lee-Kelland & Finlay, 2019).

Warum ist die Hitze im Auto so gefährlich für Kinder?

Es gibt keinen Fahrtwind, keine Klimaanlage – also nicht genug Möglichkeiten, um den Körper abzukühlen. Je wärmer es wird, desto weniger reichen Atem und Schweiß als natürliches Kühlungssystem, um die Körpertemperatur in einem gesunden Bereich zu halten. Ähnlich wie bei sehr hohem Fieber gerät der Körper ab 40 Grad Celsius in einen Schockzustand – eine Körpertemperatur von mehr als 43 Grad endet für die meisten tödlich. Bei einem schweren Hitzschlag erhitzt sich das Gewebe im Gehirn so stark, dass es anschwillt. Zudem erweitern sich die Blutgefäße, sodass das Herz nicht mehr genug Blut und damit Sauerstoff ins Gehirn pumpen kann. Wir verlieren das Bewusstsein.

"Kinder schwitzen weniger und benötigen mehr Flüssigkeit als Erwachsene, um sich abzukühlen, gemessen an ihrer Körpergröße", sagt der Mediziner Hermann Josef Kahl vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Aus diesem Grund reagierten Kinder deutlich empfindlicher auf Hitze als Erwachsene. Anders gesagt: Es muss gar nicht so heiß sein, dass es für Kinder gefährlich wird. In den USA starben die meisten Kinder zwar in Autos, während die Außentemperaturen zwischen 26 und 37 Grad Celsius lagen – doch auch Außentemperaturen von unter 21 Grad endeten bereits in einem tödlichen Hitzschlag.

Wie schnell erhitzt sich ein Auto in der Sonne?

Vier Grad in den ersten fünf Minuten, 16 Grad nach einer halben Stunde, 26 Grad, wenn der Zeiger eine Runde gemacht hat – so schnell kann sich das Innere eines Wagens erhitzen (siehe Tabelle). Das ermittelte der Klimaforscher Andrew Grundstein in einem Fachartikel (Bulletin of the American Meteorological Society: Grundstein et al., 2010). In der Realität kommt es auch darauf an, ob es leicht bewölkt ist oder der Wagen im Schatten steht. Eine unerwartet lange Schlange an einer Supermarktkasse kann vor allem bei Sonne definitiv gefährlich werden: Ist es draußen 30 Grad warm, wie im Fall der verstorbenen Zwillinge in New York, könnte sich das Auto bereits nach zehn Minuten auf brütende 37 Grad aufheizen. Und auch nach einer Stunde im geschlossenen Wagen bei gerade mal 20 Grad kann es mit 46 Grad unerträglich sein. Selbst, wer im Schatten geparkt hat und überzeugt ist, nur wenige Minuten weg zu sein, sollte kein Kind im Auto sitzen lassen. Es sind genau diese Fehleinschätzungen, die tödlich enden können.

Hilft es, ein Fenster im Auto aufzulassen?

Der ADAC stellte sich genau diese Frage und führte deshalb selbst eine Untersuchung durch: Er stellte drei baugleiche Autos bei 28 Grad Außentemperatur in die Sonne – eins mit geschlossenen Fenstern, beim zweiten öffnete er ein Fenster etwa fünf Zentimeter weit und beim dritten öffnete er zwei Fenster einen Spalt breit. Das Ergebnis nach 30 Minuten: In allen Fahrzeugen stieg die Temperatur auf etwa 50 Grad Celsius. Nach einer Stunde sogar auf rund 57 Grad – zwar war es in den Autos mit geöffneten Fenstern etwas kühler. Der Temperaturunterschied war dennoch zu gering, um wirklich Erleichterung zu verschaffen.

Was tun, wenn man ein zurückgelassenes Kind oder Haustier im Auto sieht?

Auf keinen Fall sollten Menschen, die eine solche Situation beobachten, weitergehen – wer weiß, wann die nächste Person die Gefahr erkennt. Der Meteorologe Jan Null hat mit der US-amerikanischen Non-Profit-Organisation National Safety Council eine Übersichtsarbeit zu dem Thema erstellt (PDF: Pediatric Vehicular Heatstroke Report, 2018), in der vier Schritte zur Soforthilfe empfohlen werden:

Sofern keine Betreuer für das Kind in Sicht sind: Notruf wählen! Das Kind aus dem Fahrzeug holen und mit Wasser bespritzen, falls es angeschlagen wirkt. Bei dem Kind bleiben, bis Hilfe kommt. Eine weitere Person nach Eltern oder Betreuenden suchen lassen.

Der Mediziner Kahl empfiehlt, mit den Insassen Kontakt aufzunehmen, um zu sehen, ob sie noch reagieren: "Wenn Sie sehen, dass ein Kind oder Tier kaum noch bei Bewusstsein ist, ist es dringend nötig, die Fensterscheibe einzuschlagen." In so einem Fall sei Gefahr im Verzug. Bedenken, man könne damit ein Verbrechen begehen, seien nebensächlich.

Mehr Informationen zu den Auswirkungen von Hitze und Sonne und wie man schon frühe Anzeichen von Hitzeschäden erkennt, finden Sie auf der Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Wie lassen sich solche Fälle in Zukunft verhindern?

Für Eltern, die sich selbst als verantwortungsvoll erleben, ist es kaum vorstellbar, das eigene Kind einfach zu vergessen. Doch genau das sei das Trügerische, sagen Forscher. Das Forgotten Baby Syndrome könne jeden treffen. Eltern sind sich dieses Risikos aber zu selten bewusst. Deshalb erklärt der Berufsverband der Kinderärzte in den USA: Betreuende sollten es zur Routine machen, während des Verlassens eines Fahrzeugs den Rücksitz zu überprüfen – egal, ob sie ein Kind dabei haben oder nicht. Während der Fahrt sollten sie Ablenkungen, etwa durch Smartphones, vermeiden. Wahrscheinlicher würde ein Fall von Forgotten Baby Syndrome, wenn sich eine tägliche Routine ändert, etwa bei wechselnden Arbeitszeiten oder einem spontanen Abstecher, um auf dem Weg zur Arbeit etwas zu erledigen. Gerade in solchen Momenten sollten Eltern besonders aufpassen. Um zu verhindern, dass ein Kind selbst in ein Fahrzeug klettert und dort womöglich einschläft, sollten Betreuende parkende Autos stets abschließen und Kindern beibringen, dass ein Auto kein sicherer Ort zum Spielen ist.

Vereinzelt gibt es Gesetze, die verhindern sollen, dass Tiere oder Kinder in geparkten Autos zurückgelassen werden: In Deutschland greift das Tierschutzgesetz, wenn etwa ein Hundehalter sein Tier im Auto zurücklässt. In den USA und Italien wurde sogar diskutiert, Alarmsysteme in Kindersitzen verpflichtend zu machen. Sie sollen verhindern, dass Kinder zurückgelassen werden. Auch in Deutschland sind solche Modelle erhältlich. In jedem Fall sollte man sich aber nicht auf die Technik verlassen – sondern sich immer mit eigenen Augen vergewissern, ob der Nachwuchs oder die Haustiere noch im Auto sind, bevor man es verlässt.