Zu Billionen wimmeln Bakterien um uns, auf uns und um uns herum. Fast alle sind für uns harmlos. Nur manche machen krank. Und sehr wenige können uns richtig gefährlich werden – dann nämlich, wenn sie Infektionen verursachen, die mit Medikamenten nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Solche resistenten Erreger kommen in Krankenhäusern vor und in Mastanlagen für Schweine und Hühner. Lange Zeit schien es, als habe die Menschheit ein Wundermittel dagegen gefunden: Antibiotika. Doch die Mittel verlieren an Kraft. Immer mehr Keime werden unempfindlich. Jedes Jahr sterben Tausende Menschen daran. Was ist da los?

ZEIT ONLINE, DIE ZEIT, das Recherchebüro CORRECT!V und die Funke Mediengruppe haben gemeinsam recherchiert. Ihr Ziel: Das gefährliche System hinter den Keimen sichtbar zu machen. Die ganze Serie "Tödliche Keime" lesen Sie hier.