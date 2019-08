Wegen der zunehmenden Ausbreitung der Ebola-Epidemie im Kongo hat Ruanda die Grenze zum Nachbarland geschlossen. Das sagte Olivier Nduhungirehe, Staatssekretär im ruandischen Außenministerium, der Nachrichtenagentur AP. Ruanda reagierte damit auf Ebola-Fälle in der Grenzstadt Goma, in der rund zwei Millionen Menschen leben.

In der kongolesischen Millionenstadt wurde am Mittwoch ein dritter Fall der tödlichen Krankheit registriert, wenige Stunden nachdem ein zweiter Patient an dem Virus gestorben war. Die Großstadt nahe der Grenze zu Ruanda ist dicht besiedelt und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Afrika. Aruna Abedi, der den Kampf gegen die Krankheit koordiniert, sagte, dass die einjährige Tochter des gestorbenen Mannes ebenfalls Symptome von Ebola zeige. Sollte sich bestätigen, dass sie infiziert wurde, wäre es die erste direkte Übertragung in der Metropole.

Die Ebola-Epidemie grassiert seit einem Jahr vor allem im Osten des Kongos. Am 1. August 2018 hatten die Behörden in der Provinz Nord-Kivu die ersten Fälle gemeldet. Seither kamen mehr als 1.700 Menschen ums Leben. Es ist damit der Ebola-Ausbruch mit der zweithöchsten Opferzahl nach jenem in mehreren westafrikanischen Staaten von 2014 bis 2016.

"Das ist kein Sterbehaus"

Die Behörden appellierten an die Bevölkerung, Ebola-Verdachtsfälle nicht zu verstecken, sondern umgehend zu melden: "Das Ebola-Behandlungszentrum ist kein Sterbehaus, die Kranken müssen rechtzeitig hierhergebracht werden", sagte Koordinator Abedi.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die Ebola-Epidemie im Kongo als internationalen Gesundheitsnotstand eingestuft, nachdem Mitte Juli der erste Fall in Goma bekannt geworden war. Die WHO hatte zwar vor einer Ausbreitung von Ebola auf andere Staaten der Region gewarnt, aber gleichzeitig empfohlen, keine Reisebeschränkungen einzuführen. Erst am Mittwoch hatte die Gesundheitsorganisation mehrere afrikanische Staaten noch dafür gelobt, dass sie ihre Grenzen weiter offen halten.