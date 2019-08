In einer Schule in Baden-Württemberg ist Tuberkulose ausgebrochen. Vier Schüler sind erkrankt, mindestens 109 Menschen haben sich mit der Krankheit bereits infiziert. In Deutschland ist die Erkrankung gut behandelbar, dennoch sterben auch hierzulande jedes Jahr etwa 100 Menschen daran. Wie gefährlich die Infektion werden kann und warum ein Impfstoff in Deutschland nicht empfohlen ist, erklärt der Immunologe Stefan Kaufmann.



ZEIT ONLINE: Herr Kaufmann, selten hören wir in Deutschland überhaupt von Tuberkulose-Fällen. Nun sind gleich recht viele Menschen auf einmal betroffen. Überrascht Sie das?



Stefan Kaufmann: Ja und nein. Mehr als 100 Infektionen auf einen Schlag, das ist schon eine sehr hohe Zahl. Gleichzeitig ist es für mich keine Überraschung, dass Tuberkulose in Deutschland noch vorkommt. Laut dem Robert Koch-Institut gab es bei uns im letzten Jahr etwa fünfeinhalbtausend Fälle. Weltweit ist die Krankheit nach wie vor ein großes Problem. Es gibt keinen Erreger, der mehr Menschen tötet.

Stefan Kaufmann, Direktor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin © David Ausserhofer/​ MPIIB

ZEIT ONLINE: Wie breitet sich die Krankheit aus?

Kaufmann: Tuberkulose ist relativ leicht durch Tröpfcheninfektion zu übertragen. Wenn eine Person, bei der die Krankheit ausgebrochen ist, hustet, verbreitet sich der Erreger in der Luft. Wer in der Nähe steht, kann die Keime durchs Einatmen aufnehmen. Sie gelangen in die Lunge und setzen sich dort in den Lungenbläschen ab. Dort werden sie von körpereigenen Zellen gefressen und beginnen, sich exponentiell zu vermehren. Das Immunsystem versucht zwar, den Erreger zu zerstören. Dieser ist aber ein besonders robustes Mykobakterium. Statt sie zu zerstören, bunkert das Immunsystem die Erreger also meistens ein. Sie werden dann sozusagen in Schach gehalten, sodass keine weiteren Symptome wie Nachtschweiß, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust und vor allem Husten entstehen.

ZEIT ONLINE: Das heißt, eine Person kann die Krankheit nur übertragen, wenn sie bei ihr selbst ausgebrochen ist?

Kaufmann: Ja. Typischerweise bleiben einzelne Infektionen recht lange unentdeckt. Erst Monate und manchmal Jahre später kommt es dann erst zum Ausbruch der Krankheit. Dass sich dann also plötzlich mehr als hundert Menschen infizieren, ist eher ungewöhnlich. In dem Fall von Bad Schönborn muss es eine Person gegeben haben, die die Krankheit in die Schule gebracht und die ganze Lawine losgetreten hat. Vielleicht jemand, der die Klassen häufig gewechselt hat. Das würde die hohe Zahl der Infektionen erklären. Möglicherweise waren es auch zwei Personen, die den Erreger mitgebracht haben.

Was ist Tuberkulose? Was ist Tuberkulose? Es war Robert Koch, der 1882 erstmals in einem Vortrag in Berlin beschrieb, wie winzige Stäbchenbakterien (Mycobacterium tuberculosis) die schwere, oft chronische und tödliche Infektionskrankheit auslösen. Dass sich als Entzündungsreaktion auf die eindringenden Keime unter dem Mikroskop sichtbare Knoten (Tuberkel) im betroffenen Gewebe bilden, gab der Tuberkulose ihren Namen, die nach ihrem Entdecker auch Morbus Koch heißt. Mit seiner Arbeit untermauerte Koch auch, was manche Zeitgenossen anzweifelten: Dass TBC ansteckend ist, weil sich die winzigen Erreger mit dem Husten und dem Niesen Infizierter verbreiten (Tröpfcheninfektion). Nur eine Lungenkrankheit? Tatsächlich zeigt sich TBC beim Menschen meistens in Lymphknoten und in der Lunge. Doch die Infektion kann auch andere Organe betreffen: die Leber, die Hornhäute, die Haut oder Nieren. Nur fünf bis zehn Prozent aller mit Mycobacterium tuberculosis infizierten Menschen – insbesondere diejenigen mit einem stark geschwächten Immunsystem – erkranken tatsächlich im Laufe ihres Lebens an Tuberkulose. Eine große Rolle spielt TBC auch als Sekundärinfektion zum Aids-Erreger HIV. Allein 2017 haben sich nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO knapp eine Million HIV-Positive auf der Welt zusätzlich mit Tuberkulose infiziert. TBC ist zudem die Haupttodesursache unter Aidserkrankten weltweit. Was sind die Symptome? Leichtes Fieber, Schwitzen in der Nacht, Gewichtsverlust, trockener, mitunter blutiger Husten – die ersten Symptome einer Tuberkulose sind sehr unspezifisch, oft merken Infizierte sehr lange nichts von der Krankheit. Je weiter die Krankheit fortschreitet, desto mehr schwächt sie oft die Patientinnen und Patienten. Sogar zu einer Blutvergiftung, durch die sich Tuberkuloseherde über den ganzen Körper verteilen, kann es kommen. Das endet sehr oft tödlich, vor allem ohne Therapie. Je nach Stadium der Infektion in der Lunge oder den Organen können die Anzeichen sehr unterschiedlich sein. Erst ein Labortest kann die Diagnose bestätigen. Ausführliche Informationen zur Tuberkulose hat das Robert Koch-Institut zusammengestellt. Wie verbreitet ist TBC noch? Tuberkulose ist noch immer enorm verbreitet. Jeder dritte Mensch, so Schätzungen, trägt den Erreger in sich. Jährlich stecken sich mehr als zehn Millionen Menschen neu an. Und keine Infektionskrankheit der Welt führt zu so vielen Todesfällen: Im Jahr 2017 waren es nach Schätzungen der WHO weltweit 1,6 Millionen. Dazu kommen noch 370.000 Menschen, die HIV oder Aids haben und dann an Tuberkulose sterben. In Deutschland registrierte das Robert Koch-Institut im Jahr 2017 5.486 Fälle von Tuberkulose, was 6,7 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner entspricht. Erst seitdem Antibiotika die Bakterien im Körper zurückdrängen können, ist die Krankheit gut heilbar, sofern sie erkannt wird und Arzneimittel verfügbar sind. Doch multiresistente Tuberkulosekeime stellen die Medizin vor eine neue Herausforderung. Ungefähr 600.000 Menschen steckten sich 2017 mit einem TBC-Bakterienstamm an, der mit bestimmten Standardantibiotika nicht mehr zu bekämpfen war. Wie kann man TBC behandeln? Die Tuberkulose wird mit besonderen Antibiotika behandelt. Weil die Bakterien sehr langsam wachsen, müssen die Wirkstoffe oft über viele Monate eingenommen werden. Zudem müssen mehrere Wirkstoffe kombiniert werden, um das Risiko zu verringern, dass Resistenzen entstehen. Die Therapie erfolgt meist so lange in einem Krankenhaus in Quarantäne, bis die Patienten nicht mehr ansteckend sind. Dann dürfen sie nach Hause und können die Therapie dort fortsetzen.

ZEIT ONLINE: Was geschieht jetzt mit den Personen, bei denen die Symptome aufgetreten sind?

Kaufmann: Zunächst werden sie isoliert, sie sollten die Schule oder andere öffentliche Bereiche nicht mehr betreten. Wie streng dies gehandhabt wird, also ob ein Kind die Eltern zum Beispiel noch sehen darf, hat der Arzt individuell zu entscheiden. Die Behandlung dauert dann mehrere Monate. Es werden verschiedene Medikamente gegeben. Die entscheidende Frage ist, ob der Keim gegen die starken Antibiotika resistent ist oder nicht. Wenn er auf die Medikamente anspringt, kann man nach ein paar Monaten von einer völligen Heilung ausgehen. Vor allem, wenn die Krankheit früh erkannt wird, sind die Lungenschäden so gering, dass sie klinisch keine Rolle spielen.

ZEIT ONLINE: Wie genau schädigen die Mykobakterien der Tuberkulose denn die Lunge?

Kaufmann: Wird der Erreger in der Lunge vom Immunsystem eingebunkert, ist dies erst mal schützend. Wenn das Immunsystem allerdings schwächer wird, breitet sich der Erreger und damit die Bunkerreaktion aus. Es entstehen die Schatten, die man bei Erkrankten auf dem Röntgenbild sehen kann. In diesen Bereichen sind die Lungenfunktionen dann sehr eingeschränkt.

ZEIT ONLINE: Heißt das, die Krankheit bricht eher aus, wenn das Immunsystem schwach ist?

Kaufmann: Genau. Deshalb ist Tuberkulose in Afrika die häufigste Todesursache von Menschen mit HIV. Denn HIV schädigt die Immunabwehr. Auch alte Menschen sind besonders gefährdet. Und Kleinkinder unter fünf Jahren, deren Immunsystem noch nicht fertig ausgebildet ist.