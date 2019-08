Hormontherapien für Frauen in den Wechseljahren erhöhen die Gefahr einer Brustkrebserkrankung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung von 58 Studien, die in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht worden ist. Demnach besteht das erhöhte Risiko teilweise noch mehr als ein Jahrzehnt nach dem Absetzen der Medikamente.

Für die Erhebung werteten die Forscherinnen und Forscher die Daten von 500.000 Frauen aus, bei denen die Menopause, also das Ausbleiben der Regelblutung, eingesetzt hatte. Einige Frauen nahmen über verschiedene Zeiträume unterschiedliche Hormonpräparate ein, andere machten keine Hormontherapie. Von den knapp 500.000 Frauen erkrankten mehr als 100.000 an Brustkrebs – 51 Prozent davon hatten der Studie zufolge eine Hormontherapie gemacht.



Die Wechseljahre, die in der Medizin Klimakterium genannt werden, setzen bei manchen Frauen schon im Alter von 40 Jahren ein, bei anderen erst mit Mitte 50. Sie bezeichnen den Übergang vom fruchtbaren zum postmenopausalen Zustand der Frau. Nach und nach stellen die Eierstöcke ihre Funktion ein, dabei fällt der Östrogenspiegel im Körper ab. Diese Hormone regeln den Menstruationszyklus. Die Umstellung des Hormonhaushalts kann unangenehme Auswirkungen haben: Manche Frauen leiden während der Wechseljahre beispielsweise unter Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen oder einem Verlust der Libido. Eine Hormontherapie mildert diese Beschwerden.

In Europa und Nordamerika nehmen der Untersuchung zufolge etwa zwölf Millionen Frauen derzeit Hormonepräparate ein, die Östrogene und teilweise auch Gestagene – ebenfalls weibliche Geschlechtshormone – enthalten. Eine solche Therapie kann mehrere Jahre dauern.



Das damit verbundene Risiko beziffern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so: Von 1.000 Frauen, die keine Hormone einnahmen, erkrankten 63 im Alter zwischen 50 und 69 Jahren an Brustkrebs. Bei einer fünfjährigen Behandlung mit Östrogenen und der täglichen Einnahme von Gestagenen erkrankte zusätzlich eine von 50 Frauen. Wurden Gestagene nicht täglich, sondern phasenweise eingenommen, wurde ein zusätzlicher Fall pro siebzig Frauen verzeichnet. Wurde nur Östrogen genommen, gab es auf zweihundert Frauen einen zusätzlichen Fall von Brustkrebs. Diese Ergebnisse hätten unabhängig von persönlichen Einflussfaktoren, wie einer familiären Veranlagung oder Alkohol- oder Zigarettenkonsum, Gültigkeit. Betroffen seien normalgewichtige Frauen – Übergewicht erhöhe das Brustkrebsrisiko ohnehin.

Die Dauer der Behandlung macht einen Unterschied

Die Gefahr einer Brustkrebserkrankung hänge auch von der Behandlungsdauer ab, berichten die Forscher. "Eine Behandlungsdauer von zehn Jahren mit Hormonen verdoppelt das erhöhte Brustkrebsrisiko im Vergleich zu einer fünfjährigen Behandlung", erläuterte die Mitautorin Gillian Reeves von der University of Oxford. Deutlich geringer sei das Risiko, wenn die Hormontherapie weniger als ein Jahr dauere. Auch die lokale, vaginale Anwendung von Östrogenpräparaten – etwa in Form von Salben oder Zäpfchen – sei weniger gefährlich. Zudem habe sich gezeigt: Ein sehr später Beginn der Hormontherapie ab einem Alter von 60 Jahren schwäche das Erkrankungsrisiko ebenfalls ab.

Eine mögliche Erklärung für das steigende Krebsrisiko nannte Joanne Kotsopoulos vom Women's College Hospital in Toronto: Studien zeigten, dass das Brustkrebsrisiko für Frauen mit dem Alter ansteige, dieser Anstieg nach der Menopause aber weniger steil verlaufe. "Einfach gesagt, könnte die Hormontherapie die Frauen de-facto in einem vor-menopausalem Stadium halten und damit profitieren sie nicht von dem reduzierten Brustkrebsrisiko nach der Menopause", sagte die Wissenschaftlerin.