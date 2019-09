Martin Smollich ist Pharmazeut und Professor am Institut für Ernährungsmedizin des Uniklinikums Schleswig-Holstein. Er leitet die Arbeitsgruppe Pharmakonutrition und bloggt nebenbei auf "ernaehrungsmedizin.blog". Dieser Artikel ist die gekürzte und editierte Version eines seiner Blogbeiträge.

Die Diagnose Krebs hat schon immer Heilsversprechen provoziert. Zum Beispiel Krebsdiäten. Ein recht neuer Trend ist es, vor und nach einer Chemotherapie zu fasten. Dadurch soll die Behandlung verträglicher und wirksamer werden, hoffen manche. Der Hungerstoffwechsel soll die Tumorzellen empfindlicher für die Chemotherapie machen, während die gesunden Körperzellen geschützt werden – so die Idee dahinter.



Unter Krebsspezialisten wird über das Fasten jedoch gestritten (BMC Cancer: Caccialanza et al., 2018). Für viele Menschen, die an einem Tumor erkrankt sind, kann der Verzicht auf Nahrung sogar gefährlich werden. Was genau ist zu beachten?

Erst einmal gilt: Die experimentelle Forschung hat in den vergangenen Jahren spannende Hypothesen geliefert. Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass weniger zu essen gesunde Zellen, nicht jedoch Krebszellen vor dem oxidativen Stress einer Chemotherapie schützen könnte (PNAS: Raffaghello et al., 2008; Science Translational Medicine: Lee et al., 2012). Im Tierversuch an Mäusen mit Hirntumoren wirkte die Chemo- und Strahlentherapie besser, wenn die Tiere weniger zu essen bekamen (Plos One: Safdie et al., 2012).

Fasten fördert zum Beispiel die Aktivität von Genen, die Krebs in Schach halten sollen. Und es führt dazu, dass Brust- und Hautkrebszellen in den programmierten Zelltod gehen (Cancer Research: Shim et al., 2015). Noch wichtiger aber könnte in diesem Zusammenhang ein Protein sein, das viele Arten von Krebszellen zu vermehrtem Wachstum anregt: der Wachstumsfaktor IGF-1. Solche Eiweiße im Körper beeinflussen, wie man heute weiß, die Teilung von Zellen und haben damit auch Einfluss darauf, wie rasch ein Tumor wuchert.

Infolge des Fastens sinkt der Anteil von IGF-1 im Blut und damit – zumindest theoretisch – der Wachstumsreiz für Tumoren. Wenn die IGF-1-Konzentration im Blut abnimmt, werden außerdem zelluläre Programme aktiviert, die die Regeneration geschädigter Zellen fördern. Dieser Effekt namens Autophagie – was übersetzt aus dem Altgriechischen so viel wie "sich selbst essen" bedeutet – wird durch das Fasten angekurbelt, wie Studien zeigen (Cancer Cell: Englert/Powell, 2016). Die Autophagie ist ein natürlicher Prozess in Zellen, bei dem defekte Zellbestandteile abgebaut und recycelt werden. Er spielt eine herausragende Rolle auch in der Krebsentstehung und bei der Bildung von Metastasen (Oncogene: Mowers et al., 2017). Erst 2016 wurde der Medizinnobelpreis für die Erforschung der Autophagie (ZEIT ONLINE berichtete) vergeben.

All das klingt vielversprechend. Doch die Dinge liegen nicht ganz so einfach. So kann die durch das Fasten verstärkte Autophagie bei gesunden Zellen Krebs verhindern, bei bereits bestehenden Krebszellen dagegen kann die natürliche Selbstreinigung der Zellen das Wachstum sogar beschleunigen (Journal of Applied Toxicology: Petibone et al., 2017). Der Effekt der Autophagie auf das Krebswachstum hängt außerdem davon ab, um welche Zellart es sich handelt und in welchem Stadium sich ein Tumor befindet.

Neben den vielen Studien an Tieren und Zellkulturen gibt es nur sehr wenige klinische Studien, die untersucht haben, wie Fasten während einer Chemotherapie auf Menschen wirkt. Diese Studien haben nur mit wenigen Versuchsteilnehmern stattgefunden (Aging: Safdie et al., 2009) und sind teilweise nicht gut kontrolliert (Dorff et al., 2009). Außerdem waren die Fastenzeiten in den verschiedenen Studien unterschiedlich lang. Sie deuten aber daraufhin hin, dass Fasten vor und vor allem während einer Chemotherapie (BMC Cancer: Bauersfeld et al., 2018) die dabei verabreichten Medikamente verträglicher macht, also beispielsweise die als Nebenwirkung häufige Erschöpfung lindern könnte. In einer Studie war die Chemotherapie außerdem weniger giftig für das Knochenmark (BMC Cancer: de Groot et al., 2015), wodurch das Risiko für Infektionen und Blutungen sinkt. Was auf den ersten Blick vorteilhaft scheint, lässt Pharmakologen allerdings misstrauisch werden: Üblicherweise sind reduzierte Nebenwirkungen ein Indiz dafür, dass auch die Wirksamkeit der Chemotherapie abnimmt.