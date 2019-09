US-Gesundheitsbehörden bringen drei aktuelle Todesfälle in einen möglichen Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten. Das teilte die Gesundheitsbehörde von Indiana mit. Demnach wird in dem Bundesstaat derzeit ein Todesfall vom Donnerstag in diesem Kontext untersucht. Ähnliche Fälle liegen in Illinois und Oregon vor.

In den USA war zuletzt eine Zunahme von Lungenerkrankungen mit möglicher Verbindung zum E-Zigaretten-Konsum registriert worden. Es geht um mehr als 200 Krankheitsfälle aus jüngster Zeit. Behördenvertreter sagten, in E-Zigaretten enthaltene Cannabisprodukte vom Schwarzmarkt könnten möglicherweise eine Rolle spielen.



Genauer verdächtigen die Behörden des Bundesstaats New York ein in solchen Cannabisprodukten enthaltenes Öl mit Vitamin E als Verursacher. Die nationalen Gesundheitsbehörden wollten sich nicht näher zu diesem Verdacht äußern. Sie verwiesen darauf, dass Ergebnisse ihrer Laboranalysen noch ausstünden.

Risiko durch Vitamin E?

Vitamin E ist in vielen Nahrungsmitteln wie Olivenöl und Mandeln enthalten. Das aus diesem Vitamin gewonnene Öl (Vitamin-E-Acetat) wird in Form von Kapseln und Dragees als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Es ist auch in Hautpflegeprodukten enthalten. Schädliche Wirkungen sind bei diesen Formen der Anwendung nicht bekannt. Die Washington Post berichtete unter Berufung auf Fachleute, das Vitamin-E-Acetat aber eventuell schädlich sein könnte, wenn es inhaliert wird.

Die US-Behörden gehen schon seit einer Weile stärker gegen E-Zigaretten vor. Mehrere Bundesstaaten hoben seit dem vergangenen Jahr das Mindestalter für den Kauf der Zigaretten auf 21 Jahre an. San Francisco verbot als erste US-Großstadt deren Verkauf komplett. Michigan wiederum will in den kommenden Wochen als erster US-Bundesstaat ein Verbot von Aromastoffen in E-Zigaretten in Kraft setzen. Die dortigen Behörden begründen dies damit, dass die Hersteller süßliche Stoffe gezielt verwendeten, um Kinder für ihre Produkte zu gewinnen.

Der Konsum von E-Zigaretten ist unter jungen Leuten in den USA weit verbreitet. Schätzungen zufolge nutzen dort rund 3,6 Millionen Schüler Geräte, in denen nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft wird.