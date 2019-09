Viele der Betroffenen beschrieben, dass sich die Erkrankung wie eine Grippe ankündigte. Kurz nach den ersten Symptomen kam es zu hohem Fieber und Atembeschwerden, vor allem Kurzatmigkeit, Brustschmerzen und Husten. Auch über Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen klagten viele Erkankte. Der Großteil der Patientinnen und Patienten suchte innerhalb einer Woche Hilfe in einem Krankenhaus. Ähnlich werden die Symptome auch im New England Journal of Medicine (Layden et al., 2019) geschildert. Mehr als die Hälfte der Betroffenen musste auf die Intensivstation. Ein Drittel musste beatmet werden, weil ihre Lunge so stark geschädigt war. Einige wurden sogar an eine Maschine angeschlossen, welche die Lunge vollständig ersetzt, indem sie das Blut mit Sauerstoff anreichert.

Röntgen- und computertomografische Bilder zeigten deutliche Veränderungen der Lungen, die zu einer Schädigung durch eingeatmete Giftstoffe passen (NEJM: Henry et al., 2019). Bei manchen Patienten sammelte sich Wasser im Brustfell. Medizinerinnen und Mediziner fanden bei Lungenspülungen zudem Immunzellen, die sich mit Fett vollgefressen haben. Sie schlagen diese Zellen als Markerzellen für die Krankheit vor (NEJM: Maddock et al., 2019). Denn bisher gibt es keine festen Kriterien für das wenig verstandene Krankheitsbild.