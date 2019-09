Nach Kaiserschnitt-Geburten kommt es laut einer Untersuchung der Techniker Krankenkasse (TK) statistisch gesehen häufiger zu Gesundheitsproblemen bei Kindern.



Die Krankenkasse hatte die Abrechnungsdaten von rund 38.850 Kindern ausgewertet. Die Kinder wurden alle 2008 geboren und bis 2016 verfolgt. 31 Prozent der Babys (11.900) kamen mit einer Schnittentbindung auf die Welt. Im Vergleich mit den Kindern, die auf natürlichem Wege vaginal entbunden wurden, hatten Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kamen, ein um 36 Prozent erhöhtes Risiko für Adipositas, also schweres Übergewicht. Das Risiko, Verhaltensstörungen wie eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu entwickeln, lag der Untersuchung nach um 16 Prozent höher. Mit 9,5 Prozent erhöhtem Risiko entwickeln Kaiserschnitt-Kinder zudem später eine chronische Bronchitis. Die Krankenkassendaten zeigten auch, dass Kaiserschnitt-Kinder ein um neun Prozent erhöhtes Risiko für Allergien haben. Dass Kaiserschnitt mit Gesundheitsproblemen in Verbindung stehen, ist dabei kein neuer Verdacht (Obesity Reviews: Kuhle et al., 2015 ; The Journal of Child Psychology and Psychiatry: Curran et al., 2014)



Völlig unklar ist allerdings, wie viele Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt kamen, weil es Komplikationen und Probleme während der Schwangerschaft oder Geburt gab oder ob die Sectio ein geplanter Eingriff ohne weitere medizinische Indikation dafür war.



Der Vorstandschef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, betonte daher, dass man nicht einfach den Rückschluss ziehen könnte, dass der Grund für das erhöhte Gesundheitsrisiko der Kinder tatsächlich die Art der Entbindung ist. Dies lasse sich auf Basis der reinen Abrechnungsdaten nicht feststellen. So habe durch die begrenzte Datenlage zum Beispiel nicht einfließen können, ob Mütter in der Schwangerschaft rauchten, ob sie sich gesund ernährten und ihr Baby nach einer Sectio stillten.



Unklar ist, ob die Art der Geburt der Grund für Gesundheitsrisiken ist

"Kaiserschnitte sind ein Segen für Mutter und Kind, wenn sie in medizinisch notwendigen Fällen eingesetzt werden", erklärte TK-Chef Jens Baas. Medizinisch nicht notwendige Eingriffe seien aber im Interesse der Kinder zu vermeiden. In vielen deutschen Kreißsälen werde dieser Eingriff "immer noch zu oft" vorgenommen, erklärte Baas. Kritiker sagen, das habe auch damit zu tun, dass Schnittentbindungen einfacher für Kliniken zu planen seien, natürliche Geburten seien dagegen pflegeintensiver und personalaufwendiger. Zugleich könnte eine Rolle spielen, dass viele Frauen aus Angst vor dem nicht vorher absehbaren Verlauf, der Dauer und den Schmerzen bei einer natürlichen Geburt eine Sectio auf Wunsch verlangen. Wie hoch der Anteil aber tatsächlich ist, darüber gibt es keine Statistik.



Deutschland lag 2017 mit einer Kaiserschnittrate von 30,5 Prozent aller Klinikentbindungen über dem westeuropäischen Durchschnitt von 27 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass im Schnitt nur bei zehn bis 15 Prozent der Geburten eine Sectio unbedingt medizinisch erforderlich ist.

Generell haben Kaiserschnitte in Deutschland seit 1991 stark zugenommen. Damals betrug die Rate der Schnittentbindungen noch 15,3 Prozent. In anderen europäischen Ländern wie etwa den Niederlanden werden Kinder viel seltener per Operation auf die Welt geholt. Dort liege die Sectio-Rate bei nur 16 Prozent.



In der Bundesrepublik gibt es übrigens starke regionale Unterschiede: In sächsischen Kliniken beträgt die Kaiserschnittrate 24 Prozent, im Saarland dagegen 37,2 Prozent.