"Dagegen gibt's eine gute App – ich schreib Ihnen die mal auf." – Wer künftig zur Ärztin geht, bekommt womöglich ein kleines Programm verschrieben und die Kasse zahlt. Ab 2020 sollen Ärzte nämlich Rezepte für Apps ausstellen dürfen, so plant es die große Koalition. Ab kommenden Freitag berät der Bundestag über den Gesetzentwurf dazu: das Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation, kurz Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG).

App Store statt Apotheke und anstelle des gelben Scheins die elektronische Krankschreibung – unsere Medizin wird immer digitaler, längst nutzen Diabetikerinnen Gesundheitsapps, die helfen, den Blutzuckerspiegel zu tracken, Depressive oder Angstpatienten machen parallel zur Psychotherapie in der Praxis unterwegs Onlineübungen am Smartphone oder stehen via App in Kontakt zu ihrer Selbsthilfegruppe. Vieles davon ist sinnvoll. Im Alltag helfen solche Apps Menschen dabei, an ihre Tabletten zu denken, das eigene Gewicht im Blick zu haben oder die Gymnastik, die der Physiotherapeut für Zwischendurch empfohlen hat, auch wirklich dreimal am Tag zu machen. Einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge nutzen bereits zwei von drei Menschen, die ein Smartphone haben, irgendeine Gesundheitsapp (Bitkom Research: Digital Health 2019, PDF).

Doch gerade in der Therapie von Angsterkrankungen, Depressionen, Zwangsstörungen oder ähnlichen psychischen Dingen sind Fachleute dem üppigen Angebot von digitalen Helfern gegenüber skeptisch: "Einen systematischen Überblick, welche davon wissenschaftlich getestet sind und wirklich wirken, gibt es bisher nicht", sagt Dietrich Munz. Er ist nicht nur promovierter Physiker, Psychologe und Psychotherapeut, sondern auch Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK). Deren Mitglieder bezweifeln, dass das geplante Gesetz Ärztinnen wie Patienten bei der Orientierung helfen wird, einzuschätzen, welche Apps sinnvoll und wirksam und welche vielleicht sogar riskant sind.



In einem 32-seitigen Dokument (hier zum Download als PDF), das am 20. September in Berlin vorgestellt wurde, haben die Fachleute für psychische Erkrankungen ihre Forderungen an die Politik formuliert: "Wir sind keine grundsätzlichen Gegner solcher Apps", sagte Munz im Telefonat mit ZEIT ONLINE. Kämen sie etwa zusätzlich zu einer Psychotherapie zum Einsatz – etwa damit Menschen mit Essstörungen zwischen den Sitzungen ihr Essverhalten dokumentierten oder Angstpatientinnen Situationen erfassten, in denen eine Panikattacke aufkommt –, könne das durchaus sinnvoll sein. Genau betrachtet ersetzt die digitale Anwendung in diesen Situationen aber auch nur einst ausgedruckte Infoblätter, Stift und Papier. Denn dass Patientinnen in der Psychotherapie ab und zu Hausaufgaben bekommen, war üblich, lange bevor Programmierer dafür kleine Apps entwickelten.

Virtual Reality gegen Höhenangst – das funktioniert

Es gibt aber auch Apps direkt zur Therapie. Menschen mit Spinnenphobie, Höhenangst oder Panik in engen Räumen zum Beispiel werden im Rahmen einer Konfrontationstherapie schrittweise den Situationen oder Objekten ausgesetzt, vor denen sie sich am meisten fürchten. Dazu gehen Therapeutinnen etwa mit Arachnophobikern Vogelspinnen anschauen, klettern mit Höhenangstpatienten auf Türme oder fahren mit Klaustrophobikerinnen Aufzug.



In einer Studie analysierte ein Team um die Psychologin Emily Carl von der Uni Austin in Texas kürzlich Studien, die untersucht haben, ob sich so eine Konfrontation auch mit einer Virtual-Reality-Brille erfolgreich simulieren lässt (Journal of Anxiety Disorders: Carl et al., 2019). Und tatsächlich stellte sich heraus: Die digitale Therapie hatte für diese Art der Therapie ähnlich gute Effekte wie die herkömmliche Therapie. Aber auch in diesen Fällen werden die Patienten parallel von Ärztinnen und Psychologen betreut, die diese Methoden einsetzen. Mit der Technik ganz allein gelassen werden sie nicht.



"Auch ohne eine begleitende Psychotherapie können manche Apps bei leichteren Erkrankungen hilfreich sein, etwa, um nach einem Trauerfall nicht in eine Depression abzurutschen", sagt Psychologe und Psychotherapeut Munz. "Wir sehen durchaus Anwendungsmöglichkeiten, aber wir müssen diskutieren, unter welchen Bedingungen das sinnvoll ist."

Vor allem müssten Hersteller bisher nicht wirklich belegen, dass ihre App tatsächlich etwas taugt. Im Gesetzentwurf steht zwar, dass ein "positiver Versorgungsnachweis" nötig ist, damit eine App in die Liste derer aufgenommen wird, die Ärztinnen auf Kassenkosten verschreiben dürfen. Doch damit dieser Nachweis im Sinne des Gesetzes erfüllt ist, reichen "Fallberichte, Expertenmeinungen, Anwendungsbeobachtungen, Studien oder sonstige valide Erkenntnisse". Das kleine Wörtchen "oder" ist hier der Knackpunkt: Damit eine App auf diese Liste kommt, muss ihre Wirksamkeit folglich nicht zwangsläufig durch wissenschaftlich fundierte Studien belegt sein. Und es wird noch heikler: Können die Hersteller nicht einmal den "positiven Versorgungsnachweis" vorlegen, dürfen die Apps im Rahmen einer Erprobung dennoch ein Jahr lang erstattet werden. "Klinische Studien höherer Evidenzstufe" – wie sie etwa bei neuen Medikamenten gefordert sind – werden aufgrund des "geringen Risikopotenzials" der Apps nicht gefordert. Der Aufwand dafür sei "unverhältnismäßig", so steht es im Text zum geplanten Gesetz.

Eine wirkungslose App kann Depressionen verschlimmern

Munz findet diese Argumentation absurd. Er sagt: "Wirkt eine App nicht, kann sie psychisch kranken Menschen im schlimmsten Fall schaden." So könne eine App, die nichts ausrichtet, depressive Menschen noch tiefer in die Depression stürzen. Wenn ein Patient sich nach dem vergeblichen Versuch, mit einer solchen Anwendung Besserung zu erreichen, in dem Gedanken: "Ich wusste schon immer, dass mir nichts helfen kann", bestätigt fühlt, könne das den Krankheitsverlauf noch verschlechtern. Und eine wirkungslose App könne Menschen davon abhalten, sich Hilfe bei einem dringend benötigten Experten zu suchen. Die Mitglieder der Therapeutenkammer fordern daher, wie auch ärztliche Fachgesellschaften, klare Qualitätskriterien für Apps in Form von wissenschaftlichen Studien mit Kontrollgruppen.

All das bedeutet nicht, dass Apps und Onlineprogramme psychisch Kranken nicht auch helfen können. Gerade zu Depressionen und Angststörungen gibt es bereits wissenschaftlich fundierte Hinweise, dass Apps und Onlineprogramme sinnvoll eingesetzt werden können. Zwar wurden die meisten Angebote nicht im Vergleich zu einer persönlichen Psychotherapie getestet (Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie: Backenstrass & Wolf, 2018), auch fehlen Studien, die die Programme in der klinischen Versorgung prüfen. Munz wäre allerdings für den Moment schon zufrieden, wenn überhaupt eine Wirkung sauber nachgewiesen würde. Solche Studien dauern manchmal allerdings Jahre. Und genau das widerspricht dem Ziel des Gesundheitsministers und CDU-Politikers Jens Spahn. Er will die Apps für Patienten schnell als Kassenleistung verfügbar machen. Munz sagt dazu: "Nur weil man spät dran ist, darf man nicht die Qualität vernachlässigen."

Krankenkassen bieten Apps im Alleingang an

Ein weiterer Punkt sei, dass Gesundheitsapps nicht für jeden geeignet seien. Deshalb sollten nur Ärztinnen und Psychotherapeuten die Anwendungen verordnen. Im Augenblick würden Krankenkassen jedoch teils von sich aus ihren Versicherten Apps anbieten. "Das darf es so nicht geben", sagt Munz. Stattdessen sollten Patienten, die darüber nachdenken, eine App zu nutzen, ihre Probleme in einer psychotherapeutischen Sprechstunde einer Fachperson anvertrauen. Für solche Sprechstunden müssen Psychotherapeutinnen und -therapeuten seit vergangenem Jahr innerhalb von vier Wochen einen Termin anbieten. Im persönlichen Gespräch könne man dann klären, ob und welche App zur Therapiebegleitung geeignet sein könnte oder zum Überbrücken der zuweilen monatelangen Wartezeit auf einen Therapieplatz (Infos für Patienten hat die BPtK hier in einem PDF zusammengestellt).

Was also können Betroffene jetzt schon ohne Sorge nutzen? Konkrete Empfehlungen will die Therapeutenkammer angesichts der mangelnden Studienlage nicht geben. Aber die Stiftung Warentest hat diesen Sommer schon mal acht Onlineprogramme (teils mit zusätzlicher App) getestet, die Hilfe bei Depressionen versprechen. Diese Analyse sei "gründlich und gut gemacht" worden, sagt der BPtK-Präsident Munz. Vier davon seien demnach empfehlenswert, nämlich Deprexis 24, zwei Programme von Get.On sowie Moodgym. Die Programme iFightDepression, Novego und Selfapy werden von der Stiftung Warentest als "eingeschränkt empfehlenswert" beurteilt. Zum Depressions Coach der Techniker Krankenkasse bekamen die Testerinnen und Tester keinen Zugang.

Generell kann man gute Angebote daran erkennen, dass ein Programm transparente Angaben macht: Wer ist der Hersteller? Für wen ist es gedacht? Ist es wissenschaftlich geprüft? Werden Ratschläge von einem Bot gegeben oder aber von einem über das Programm zugeschalteten Psychotherapeuten oder einer Ärztin? Studien zufolge wirken Programme besser, wenn sie den Patienten eine persönliche Unterstützung bieten (zum Beispiel Clinical Psychology Review: Richards & Richardson, 2012).



Vorsicht beim Datenschutz!

Ausdrücklich abraten würde Munz etwa von Angeboten, bei denen kein Ansprechpartner in Krisensituationen genannt wird. Aber auch von solchen, die nicht angeben, was mit den eigenen Daten passiert. Eine Checkliste mit Kriterien hat die BPtK auf ihrer Webseite als PDF veröffentlicht. Die Kammer fordert außerdem ein Onlineverzeichnis von wirksamen und sicheren Gesundheitsapps, einsehbar für alle Patienten, Psychotherapeutinnen und Ärzte gleichermaßen. Darin aufgeführte Apps sollten jedem gesetzlich Versicherten verschrieben werden können, nicht nur denen einzelner Krankenkassen.

Ob das von der Koalition so auf den Weg gebrachte Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) nach dieser Kritik von Fachleuten noch geändert wird? Munz ist da zuversichtlich. Für eine gute Versorgung von Menschen mit psychischen Krankheiten sei es unerlässlich, dass die Apps wirksam und sicher sind. Trotzdem werde auch künftig der größte Teil einer Psychotherapie von Angesicht zu Angesicht stattfinden. "Insbesondere wenn Patienten in einer Krise sind oder schwerer leiden, sollten sie immer einen Psychotherapeuten aufsuchen und nicht erst auf eigene Faust versuchen, ob diese oder jene App helfen könnte." Denn nur im persönlichen Kontakt könne man erkennen, wie es einem Menschen wirklich geht – über die Gestik, Mimik oder einfach nur die Art, wie er das Zimmer betritt. Dass künstliche Intelligenz eines Tages den Kontakt zu einem helfenden Menschen, der zuhört, Rat gibt, tröstet und seinem Patienten beisteht, ersetzen wird? Schwer vorstellbar.