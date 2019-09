Die Welt erlebt einen entscheidenden Wandel bei den nichtübertragbaren Krankheiten: In wohlhabenden Staaten ist Krebs inzwischen die häufigste Todesursache. Zu diesem Ergebnis kommen zwei Studien, die anlässlich eines Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Paris im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurden.



Derzeit – auf Grundlage aktueller Statistiken aus dem Jahr 2017 – ist Krebs mit rund 26 Prozent die zweithäufigste Todesursache – weit nach den Herzkrankheiten, die mehr als 40 Prozent der weltweiten Todesfälle ausmachen. Den Forschern zufolge wird sich dies aber ändern. "Wahrscheinlich", so schreiben sie, "wird Krebs in wenigen Jahrzehnten die häufigste Todesursache weltweit sein" – also auch in Ländern mit einem mittleren oder geringen Durchschnittseinkommen.

Mehr als 160.000 Probanden aus 21 Staaten

Als solche gelten in der sogenannten PURE-Studie (Prospective Urban and Rural Epidemiologic Study) Staaten wie China, Polen und die Türkei sowie arme Länder wie Indien und Tansania. Als reiche Länder gelten demnach beispielsweise Kanada oder Schweden.

Aus diesen und weiteren, insgesamt 21 Ländern – Deutschland und Österreich waren nicht darunter – werteten die Autoren die Daten von mehr als 160.000 Erwachsenen aus. Durchschnittlich neuneinhalb Jahre lang stellten die Studienteilnehmer im Alter zwischen 35 und 70 Jahren ihre Daten zur Verfügung.

Krankheitsursachen meist vermeidbar

In einer zweiten Untersuchung untersuchten die Wissenschaftler dann, welche Risikofaktoren für die Erkrankungen in den jeweiligen Ländergruppen ursächlich gewesen sein könnten. Grundsätzlich waren laut der Studie die Ursachen für Herz-Kreislauf-Krankheiten zu 70 Prozent vom Menschen beinfluss-, also vermeidbar – darunter metabolische, Verhaltens-, sozioökonomische und psychosoziale Faktoren.

In reichen Ländern waren dies etwa ein hoher Cholesterolwert, bauchbetonte Adipositas und Diabetes. In ärmeren Ländern hingegen die hohe Luftverschmutzung und mangelhafte Ernährung sowie eine eingeschränkte Gesundheitsvorsorge und ein geringeres Bildungsniveau.