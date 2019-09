Oft genügt das Blut der Schwangeren, um das Erbgut eines Babys im Mutterleib zu untersuchen. So lässt sich schon wenige Wochen nach der Zeugung anhand einer Blutprobe testen, ob das Ungeborene das Down-Syndrom hat. Am 19. September will der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) über die Frage entscheiden, der ZEIT ONLINE einen Schwerpunkt gewidmet hat: "Wird der Bluttest zum Down-Syndrom zur Kassenleistung?"



Ärztinnen können im Blut der Mutter einiges über deren Nachwuchs lernen, lange bevor sich überhaupt der Bauch in der Schwangerschaft wölbt. Nicht nur das Down-Syndrom, also eine Trisomie 21. Auch seltenere chromosomale Besonderheiten wie die Trisomien 18 (Edwards-Syndrom) und 13 (Pätau-Syndrom), eine falsche Zahl der Geschlechtschromosomen X und Y oder das DiGeorge-Syndrom lassen sich schon sehr früh am Ungeborenen feststellen. Sollten sich die Vertreter von Ärzteschaft, Kliniken, Krankenhäusern und Versicherungen im Gemeinsamen Bundesausschuss dafür entscheiden, wäre ein solcher Bluttest für Risikoschwangere künftig grundsätzlich kostenlos.



Welche Frauen zählen zu dieser Gruppe? Was ist der Unterschied zwischen Vorsorge und Pränataldiagnostik? Und welche weiteren erblich bedingten Krankheiten oder genetischen Defekte hoffen Humangenetiker und Pränatalmedizinerinnen, in Zukunft so früh wie möglich zu erkennen? ZEIT ONLINE hat die wichtigsten Informationen zu den Tests vor und während der Schwangerschaft zusammengestellt:

Was zählt zur Schwangerschaftsvorsorge? Die Schwangerschaft ist in drei Phasen unterteilt, die Trimester. Mit regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen überwachen Frauenärztinnen und -ärzte die gesamte Zeit auf Wunsch, ob es dem Kind gut geht und wie es sich entwickelt. Auch die Gesundheit der Mutter haben sie im Blick. Einen Teil dieser gesetzlich vorgesehenen Untersuchungen können auch Hebammen übernehmen. Die Untersuchungen finden in der Regel zunächst monatlich und ab der 32. Schwangerschaftswoche zweimal innerhalb von vier Wochen statt. Zur klassischen Schwangerschaftsvorsorge gehören beispielsweise Untersuchungen, um die Blutgruppenzugehörigkeit und den Rhesusfaktor der Schwangeren zu bestimmen. Weiter testet die Ärztin auf Röteln und prüft den Urin der Schwangeren unter anderem auf Bakterien sowie auf den Eiweißgehalt. Außerdem führt sie die Untersuchung auf Schwangerschaftsdiabetes durch, um nur einige Beispiele zu nennen. Ebenfalls vorgesehen sind drei Ultraschalluntersuchungen, in denen geprüft wird, wie sich der Fötus entwickelt und ob es Auffälligkeiten gibt. Die Untersuchungen finden etwa in der 10., 20. und 30. Schwangerschaftswoche statt und werden von den Krankenkassen bezahlt.

Welche Untersuchungen möglich sind, ist in den Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen festgehalten. "Vorrangiges Ziel der ärztlichen Schwangerenvorsorge ist die frühzeitige Erkennung von Risikoschwangerschaften und Risikogeburten", heißt es darin.

Das bedeutet konkret: "Durch die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung sollen mögliche Gefahren für Leben und Gesundheit von Mutter oder Kind abgewendet sowie Gesundheitsstörungen rechtzeitig erkannt und der Behandlung zugeführt werden."

Wo verläuft die Grenze zur Pränataldiagnostik (PND)? Zur Pränataldiagnostik gehören Untersuchungen, die noch viel weiterführen als die im Mutterpass auf den ersten Seiten gelisteten Vorsorgeuntersuchungen. Man findet diese beispielsweise im Mutterpass in der Anlage C. Bei diesen Verfahren geht es darum, mögliche Anomalien des Embryos oder des Fötus zu entdecken. Dazu zählen Fehlbildungen, erblich bedingte Erkrankungen oder Chromosomenabweichungen – ein Down-Syndrom etwa, bei dem das Chromosom 21 dreimal vorliegt. Down-Syndrom Was ist Trisomie 21? Trisomie 21 ist die häufigste Abweichung von der Chromosomenzahl – sie tritt bei etwa einem von 800 Neugeborenen auf. Manche Ärztinnen und Mediziner bezeichnen das Down-Syndrom deshalb nicht als Erkrankung, sondern als Anomalie. Die Ursache für die Anomalie liegt in einem Fehler bei der Entstehung der Keimzellen (Samen- und Eizelle). Im Normalfall hat der Mensch 23 Chromosomenpaare – 22 Autosomenpaare plus zwei Geschlechtschromosomen. Bei der Befruchtung vereinigen sich die Keimzellen der Eltern. Diese bringen jeweils einen einfachen Chromosomensatz mit sich, welche darauf zu einem doppelten Satz verschmelzen. Die erste Zelle des Kindes hat deshalb insgesamt 46 Chromosomen. In seltenen Fällen kommt es dazu, dass eine der Keimzellen ein Chromosom mehr enthält. Bei jedem Menschen, der Keimzellen bildet, kommen solche Zufallsereignisse vor. Sobald sich diese mit der Keimzelle des anderen Elternteils vereint, entsteht eine Zelle mit 47 Chromosomen. Ist das zusätzliche Chromosom eines der Nr. 21, kommt ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt. Was sind die Folgen? Die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Trisomie 21 zu bekommen, steigt mit dem Alter der Frau. Die Anomalie führt einerseits zu Erscheinungsmerkmalen wie einem vergrößerten Augenabstand oder überschüssiger Haut im Nacken und kann in manchen Fällen zu gesundheitlichen Problemen wie Herzfehlern sowie einem schwächeren Immunsystem führen. Menschen mit Down-Syndrom sind geistig nicht zwangsläufig stark beeinträchtigt. Zwar entwickeln sie sich in Bereichen wie Sprache oder Motorik langsamer, doch mit richtiger Förderung können sie sich – wenn auch verzögert – fast normal entwickeln. Zudem haben die Menschen gut ausgeprägte emotionale Fähigkeiten. Seit 2014 können Schwangere beispielsweise einen erweiterten Ultraschall in Anspruch nehmen. Bei diesem Organscreening suchen die Frauenärzte nach Fehlbildungen. Welche weiteren Untersuchungen für werdende Mütter empfohlen sind, ist im Einzelfall und in einem Beratungsgespräch zu entscheiden. Denn nicht jeder Test, der gemacht werden kann, ist für alle Frauen sinnvoll.

Wie riskant sind einige PND-Methoden? Schon seit Längerem gibt es die invasiven Methoden zur Pränataldiagnostik, bei denen Ärztinnen und Ärzte genetisches Material des Fötus sammeln. Dazu zählen etwa die Chorionzottenbiopsie, die Amniozentese und die Chordozentese. Sie sind mit einigen Risiken verbunden. Bei der Chorionzottenbiopsie wird Gewebe aus der Plazenta entnommen. Zu den Risiken zählen Infektionen, Gefäßverletzungen und vorzeitige Wehen, zudem erhöht sie die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt.



wird Gewebe aus der Plazenta entnommen. Zu den Risiken zählen Infektionen, Gefäßverletzungen und vorzeitige Wehen, zudem erhöht sie die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt. Ähnlich ist es im Fall der Amniozentese , bei der die Fruchtblase punktiert wird. Die Untersuchung kann ab der abgeschlossenen 15. Schwangerschaftswoche im zweiten Drittel der Schwangerschaft durchgeführt werden und gibt Auskunft über mögliche Chromosomenanomalien, Erbkrankheiten oder Fehlentwicklungen im zentralen Nervensystem.



, bei der die Fruchtblase punktiert wird. Die Untersuchung kann ab der abgeschlossenen 15. Schwangerschaftswoche im zweiten Drittel der Schwangerschaft durchgeführt werden und gibt Auskunft über mögliche Chromosomenanomalien, Erbkrankheiten oder Fehlentwicklungen im zentralen Nervensystem. Als bedingt problematisch gilt auch die Chordozentese, bei der Blut aus der Nabelschnur entnommen wird.

Neueren Studien zufolge kommt es bei 0,1 bis 0,2 Prozent aller Amniozentesen und weniger als 0,1 Prozent der Chorionzottenbiopsien zu Komplikationen, die bis zur Fehlgeburt reichen können. Gleichzeitig gelten diese Untersuchungen im Vergleich mit nichtinvasiven Verfahren als aussagekräftiger. Zu diesen unriskanten Tests zählt beispielsweise die Nackenfaltenmessung während des Ultraschallscreenings im ersten Trimester der Schwangerschaft. Ein auffälliger Befund ist hierbei nur ein möglicher Hinweis auf eine Anomalie. Ist die kombinierte Nackenfaltenmessung hingegen unauffällig, ist das untersuchte Kind mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent nicht betroffen.

Ab dem ersten Tag der 11. Schwangerschaftswoche kann dieser Test durchgeführt werden. Die Ärztin entnimmt hierbei der werdenden Mutter Blut und lässt dieses im Labor untersuchen. Im Mutterblut befinden sich DNA-Schnipsel des Embryos, die zunächst herausgefiltert, vervielfältigt und anschließend analysiert werden. So ist es möglich, das ungeborene Kind indirekt auf Genveränderungen zu untersuchen. Für die Analyse braucht das Labor etwa zwei Wochen (wie der Test genau funktioniert, zeigt die Grafik). Dieses Verfahren ist also eine nichtinvasive Form der Pränataldiagnostik, die nicht mit den Risiken einer Amniozentese, Chorionzottenbiopsie und Chordozentese verbunden ist. Sollte das Ergebnis so eines Bluttests allerdings positiv sein – also etwa ein Down-Syndrom-Verdacht bestehen – folgen weitere Untersuchungen, zum Beispiel die schon genannte Fruchtwasseruntersuchung.

Die vorgeburtlichen Bluttests gelten als sichere, jedoch nicht hundertprozentig zuverlässige Methode der Pränataldiagnostik. Vor allem für alle Frauen, die zum Zeitpunkt der Schwangerschaft älter als 35 Jahre sind, sind sie bisherigen Studien zufolge sinnvoll. Diese Frauen sind per Definition Risikoschwangere, weil sie statistisch ein erhöhtes Risiko für bestimmte Komplikationen während der Schwangerschaft haben. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Fötus chromosomale Auffälligkeiten für die Chromosomen 21, 18 und 13 hat, steigt mit dem Alter der Mutter.

Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse? Wenn ein Ungeborenes eine Trisomie 21 hat, wird diese beim nichtinvasiven Bluttest mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 99 Prozent auffallen. Das behaupten nicht nur die Hersteller, sondern schreiben auch die Autoren des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte das Institut beauftragt, den Nutzen des Tests zu beurteilen. Zu ebenfalls mehr als 99 Prozent schlägt der Test bei einem ungeborenen Kind ohne Trisomie 21 nicht an. Die genauen Zahlen: Für die Trisomie 21 liegt die sogenannte gepoolte Sensitivität bei 99,07 Prozent und die Spezifität bei 99,95 Prozent. Das heißt, die Tests übersehen tatsächlich sehr selten eine Trisomie 21 und noch seltener weisen sie eine Trisomie 21 aus, die sich später nicht bestätigt.

Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Denn würden nicht nur Risikoschwangere, sondern alle Schwangeren den Bluttest machen, sind dem IQWiG-Bericht zufolge 17,4 Prozent der positiven Testergebnisse falsch-positiv (50 von 288 pro 100.000 Geburten) – sie diagnostizieren also eine Trisomie, obwohl keine vorhanden ist. Deswegen wird in der Regel nach einem positiven Ergebnis beim nichtinvasiven Bluttest mit einem weiteren Verfahren erneut auf das Down-Syndrom getestet.

Wer bezahlt einen vorgeburtlichen Bluttest bislang, wer das Screening? Mehrere Hersteller haben in Deutschland eine Zulassung für die Tests, mit denen Ärzte Erbgut des Ungeborenen im Blut der Schwangeren prüfen. Die Untersuchungen gehören seit 2012 zu den individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL). Schwangere Frauen müssen also zumeist selbst zahlen. Ungefähr 130 Euro kostet der einfachste Test heute. Umfangreichere Tests auf verschiedene Krankheiten kosten bis zu 335 Euro. Die Preise gelten lediglich für die Laborleistung, hinzu kommen die humangenetische Beratung und die Blutentnahmen. Die Pränataldiagnostiker empfehlen zudem eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung des Embryos, da körperliche Besonderheiten der Kinder in einem Verhältnis von 1:10 häufiger sind als genetische. Auch die Pränataldiagnostik im Rahmen des Ersttrimesterscreenings, also der Nackenfaltenuntersuchung verbunden mit einem Bluttest, übernimmt die Kasse in der Regel nur auf Anfrage. Das Ersttrimesterscreening, verbunden mit dem Test auf ein Risiko für Präeklampsie (Bluthochdruck bei der Schwangeren mit Wassereinlagerungen im Gewebe), kostet etwa 200 Euro. Invasive Tests wie die Fruchtwasserpunktion übernehmen die Krankenkassen beispielsweise bei schwangeren Frauen ab 35 Jahren, weil dann das Risiko für eine Chromosomenstörung deutlich erhöht ist, oder wenn nach einer anderen ärztlichen Untersuchung ein konkreter Verdacht auf eine genetische Erkrankung besteht. Auf Anfrage stellen die Krankenkassen maximal 250 Euro auch für den neuen Bluttest zur Verfügung. Frauenärztinnen und -ärzte sind rechtlich verpflichtet, zumindest im Fall von Risikoschwangerschaften auf Möglichkeiten der pränataldiagnostischen Früherkennung hinzuweisen.

Weil die neuen Bluttests mehr Vorteile bieten. "Wir können nicht so tun, als sei die Anwendung dieses Tests nicht wirklich ein medizinischer Fortschritt im Sinne der Vermeidung von Komplikationen", hatte der Vorsitzende des G-BA Josef Hecken bereits im Sommer 2018 in einem Interview gesagt. Per Auftrag darf der G-BA die Entscheidung nur anhand des medizinischen Nutzens, der Notwendigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Methode treffen. Und die Vorteile sind eindeutig: Die Tests sind der bisherigen Diagnostik für die Trisomien 13, 18 und 21 am Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels in allen Belangen überlegen. Und das nicht nur für Risikoschwangere, denen sie vielfach von Ärzten empfohlen wird. Das hat unter anderem ein Bericht des IQWiG im Auftrag des G-BA ergeben. Trisomie 21 - Wie entsteht das Down-Syndrom? In diesem Video wird erklärt, warum manche Menschen das Down-Syndrom haben. Man kann auch Trisomie 21 dazu sagen. Es wird gezeigt, wie das passiert. Das Video zeigt auch, wie sich das Erbgut der Menschen zusammensetzt. Wie sich die Zellen teilen. Und wie es kommt, dass manche Menschen 47 Chromosomen haben. Nicht nur 46 wie die meisten anderen. Jede Frau kann ein Baby mit Down-Syndrom bekommen. Bei jungen Frauen kommt das nicht so oft vor. Wenn die Frau älter ist als 35 Jahre, passiert es öfter. Manchmal bekommen Eltern mit Down-Syndrom ein Baby. Das Baby kann dann auch das Down-Syndrom haben. Aber das ist nicht immer so. Nur bei der Hälfte der Babys. Ob der Test ethisch vertretbar ist, steht bei der Frage, ob er eine Kassenleistung werden soll oder nicht, nicht zur Debatte. Dennoch wird anlässlich des anstehenden Beschlusses darüber diskutiert, welche Folgen solche Tests für die Gesellschaft haben. Über allem steht die Frage: Wer darf leben?

Befürworter betonen, es sei gerecht, wenn die Krankenkassen den Test für Schwangere mit erhöhtem Risiko bezahlen, weil sich ihn dann alle leisten können. Eltern, die wissen möchten, ob ihr Kind mit einer Behinderung zur Welt kommen würde, sollten dies frühzeitig erfahren können. Nur so können sie informiert entscheiden, ob sie es bekommen möchten. Hinzu kommt, dass der Bluttest es erlaubt, chromosomale Besonderheiten wie das Down-Syndrom früher während der Schwangerschaft zu entdecken als bisherige Verfahren. Wenn sich Eltern also für einen Abbruch entscheiden, kann dieser eher erfolgen. Spätabtreibungen sollten dadurch seltener werden.

Welche Argumente haben die Kritiker? Gegner der Idee, den Bluttest zur Kassenleistung zu machen, sehen das Lebensrecht behinderter Menschen bedroht. So könnten Eltern behinderter Kinder künftig gefragt werden, warum sie den Test nicht gemacht hätten, und falls doch, gar, warum sie die Schwangerschaft dann nicht beendet hätten. Auf diese Weise könnte gesellschaftlicher Druck entstehen, sodass Menschen mit Behinderung am Ende vermittelt würde, sie hätten keinen Platz in der Gesellschaft.

Sollte der Bluttest dazu führen, dass es mehr Schwangerschaftsabbrüche gebe, sagen Kritiker, nähme die Zahl der Menschen mit Behinderungen ab. Sie würden damit zunehmend in eine Rolle am Rand der Gesellschaft gedrängt, allein schon, weil Menschen mit Behinderungen im Alltag weniger sichtbar wären. Diese Form von Diskriminierung könnte so weit gehen, dass in einer Gesellschaft die Bereitschaft abnimmt, Menschen mit Behinderungen sozial und finanziell im Leben besonders zu unterstützen. Es dürfe nicht dazu kommen, dass Menschen in einer Gesellschaft als Belastung empfunden würden, die der medizinische Fortschritt hätte verhindern können.

Die Gegner des Bluttests betonen auch, dass noch immer ein zu negatives Bild davon vorherrsche, was ein Leben etwa mit einer Trisomie 21 bedeuten kann. Zudem sagt das Testergebnis nichts darüber aus, wie leicht oder schwer ein Kind später beeinträchtigt sein wird. Das Ausmaß der Beeinträchtigungen, die Menschen mit Down-Syndrom haben, ist breit gefächert: Manche schaffen einen Schulabschluss und führen ein selbstständiges Leben, andere hingegen sind schwerbehindert. Das gilt übrigens für die meisten genetischen Veränderungen.

