Mit zwei einstweiligen Verfügungen hat eine Düsseldorfer Richterin dem Hersteller Juul den Verkauf seiner Kartuschen hierzulande vorerst verboten. Das Gericht bestätigte am Montag gegenüber ZEIT ONLINE Medienberichte vom Wochenende. Doch dieser Beschluss hat nichts mit den Krankheitsfällen in den USA zu tun, die mutmaßlich mit Vaping in Verbindung stehen. In den Verfügungen geht es um fehlerhafte Kennzeichnungen auf den Kartuschen, den sogenannten Juul-Pods. Sie enthalten die Flüssigkeit, die in den E-Zigaretten verdampft wird. Nach Ansicht des Gerichtes fehlte auf den Pods das Symbol mit einer durchgestrichenen Mülltonne, das die Kartuschen für die Entsorgung im Elektroschrott kennzeichnet – denn sie gehören nicht in den Hausmüll.



Außerdem enthielten Kartuschen der Marke Juul teilweise nicht so viel Nikotin, wie auf der Verpackung angegeben wurde. Auch wenn das sogar weniger schädlich sein dürfte als Produkte mit höherem Nikotingehalt: Was auf einer Packung draufsteht, muss laut deutschem Kennzeichnungsgesetz stimmen. Ein Juul-Sprecher kündigte an, der Hersteller werde das Urteil anfechten. Bis auf Weiteres dürfen Händler in Deutschland nicht beliefert werden. Der internationale Vertrieb über Onlineshops ist von dem Urteil nicht betroffen.