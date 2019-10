Vermutlich ohne Vorwarnung schoss Stephan B. am Mittwoch in Halle um sich, eine Frau und ein Mann starben, mindestens zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der rechtsextremistische Terroranschlag galt weit mehr Menschen. Der Attentäter schaffte es zuvor nur nicht in eine Synagoge, um zu töten. Wie gehen Opfer, Zeugen, Angehörige und Hinterbliebene mit so einer hasserfüllten Tat um? Die Oberärztin für Traumatherapie Julia Schellong von der Uniklinik Dresden hat Antworten.

ZEIT ONLINE: Was macht es mit der Psyche von Menschen, wenn sie eine Gewalttat wie in Halle erleben?

Julia Schellong ist Leitende Oberärztin an der Uniklinik Dresden und leitet das Fachreferat Psychotraumatologie bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. © privat

Julia Schellong: Kurzfristig reagieren Menschen meist auf zwei unterschiedliche Arten. Entweder sind sie wie erstarrt und sie lassen das Ereignis gar nicht an sich heran. Oder sie werden nervös und schreckhaft, ihnen wird übel, ihr Herz rast, ihre Muskeln verkrampfen. Dazu können im Nachhinein Flashbacks kommen, in denen das Ereignis immer wieder in den Kopf kommt. Derartige Taten erschüttern die Psyche. Wenn man selbst die Tat gesehen hat oder jemanden durch sie verloren hat, ist die seelische Verletzung besonders tief. Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Psyche längerfristige Schäden davonträgt.

ZEIT ONLINE: Ist eine der beiden Reaktionen für die Verarbeitung des Geschehenen besser?

Schellong: Nein, es gibt kein Richtig und Falsch. Jeder Mensch reagiert ganz individuell auf traumatische Verluste. Und jeder hat das Recht auf seine Reaktion. Manche Betroffenen schwanken auch: In einem Moment fühlt sich für sie alles verdreht oder fremd an, im nächsten berührt sie nichts mehr. Oder sie pendeln zwischen einem Zustand, in dem sie nichts von dem Erlebnis wissen wollen, und dem Gefühl, allen davon erzählen zu müssen. Das kann die Betroffenen, aber auch ihre Familien und Freunde irritieren.

ZEIT ONLINE: Wie lange kann eine solche Reaktion denn anhalten?

Schellong: Die ersten zwei Tage sind die Betroffenen häufig im absoluten Ausnahmezustand. Wir Psychotherapeuten nennen das eine akute Belastungsreaktion. Die nächsten vier Wochen zeigen, ob die Menschen es ohne professionelle Unterstützung schaffen, mit dem Erlebten umzugehen; ob die Hilfe durch das soziale Umfeld und die persönlichen Bewältigungsmechanismen ausreichen.

Es geht um Menschlichkeit. Darum, dass jemand eine warme Decke reicht oder dass jemand einen Hinterbliebenen zu einem letzten Abschiedsbesuch begleitet. Julia Schellong, Traumatherapeutin

Bleiben die Symptome länger als vier Wochen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Posttraumatische Belastungsstörung manifestiert. Und die sollte behandelt werden. Weitere Hinweise auf eine solche Störung sind Albträume, Schlafstörungen, ein starkes Verlangen nach Alkohol oder Beruhigungsmitteln. Und dass Betroffene Situationen und Orte meiden, die an das Trauma erinnern. Auch wenn sich Beziehungen verändern und Menschen das, was sie erleben, als stumpf wahrnehmen, kann das auf eine Störung hindeuten.

ZEIT ONLINE: Gibt es ganz typische Gedanken, die Opfer eines solchen Traumas haben?

Schellong: Vieles, was den Hinterbliebenen durch den Kopf geht, erinnert an eine Trauerreaktion. Manche haben Schuldgefühle und machen sich Vorwürfe, auch wenn es dafür überhaupt keinen Anlass gibt. Und natürlich erleben die Menschen Angst, Wut und Verzweiflung.

ZEIT ONLINE: In Halle wurde wohl eine Frau erschossen, die an der Synagoge vorbeiging. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Macht diese grausame Zufälligkeit es Angehörigen noch schwerer?

Schellong: Ein gewaltsamer Tod ist immer sinnlos, auch wenn das Opfer gezielt getötet wurde. Und diese Sinnlosigkeit ist schwer zu verarbeiten.

ZEIT ONLINE: Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich einen geliebten Menschen durch Gewalt oder durch eine lange Krankheit verliere.

Schellong: Ja. Erst einmal ist ein abrupter Verlust deutlich schwieriger zu verarbeiten als ein erwarteter. Außerdem gibt es viele Hinweise darauf, dass es öfter nachhaltige psychische Folgen hat, wenn ich jemanden durch Gewalt verliere. Deshalb raten wir Menschen, die so etwas erleben, auch dazu, sich Hilfe zu holen.

ZEIT ONLINE: Wo?

Schellong: Es gibt eine gestaffelte Begleitung. Vor Ort, direkt nach der Tat, helfen Kriseninterventionsteams und Notfallseelsorger. Außerdem gibt es Beratungsstellen, wie die Opferhilfe oder der Weiße Ring, die auch in rechtlichen Belangen beraten. Bei psychischen Folgestörungen helfen Traumaambulanzen oder Traumatherapeuten.

ZEIT ONLINE: Wie genau läuft die Erstbetreuung ab?

Schellong: Es geht in der ersten schweren Zeit wirklich nur darum, dass jemand für die Menschen da ist. Es geht um Menschlichkeit. Darum, dass jemand eine warme Decke reicht oder dass jemand einen Hinterbliebenen zu einem letzten Abschiedsbesuch begleitet. Es braucht keine traumaspezifische Behandlung. Die Menschen, die vor Ort helfen, sind oft keine Ärzte oder Psychologen, sondern ausgebildete Krisenhelfer.