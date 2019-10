Schlecht fürs Klima ist Fleisch sowieso. Aber macht es auch krank? Die Nachricht, man könne ruhig weiter so viel rotes Fleisch und Wurst essen wie bisher, ging kürzlich durch die Medien. Doch die Studie dazu gebe das nicht her und sei völlig falsch verstanden worden, schreibt Martin Smollich, Professor am Institut für Ernährungsmedizin der Universität Lübeck.



Es klang nach dem ultimativen Freispruch: "Esst ruhig weiter Fleisch" betitelte Spiegel Online die Meldung über eine Studie, die kürzlich im Magazin Annals of Internal Medicine (Johnston et al., 2019) erschien. "Vielleicht ist rotes Fleisch doch nicht ungesund", schrieb der BR, und auch ZEIT ONLINE überschrieb seinen Bericht zunächst ähnlich (Anm. der Red.: Der Titel wurde geändert). Tatsächlich hatten Forscherinnen und Forscher nach umfassender Studienanalyse vermeldet: Die Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Krebs oder Herzkreislauferkrankungen reichten nicht aus, um Menschen zu empfehlen, weniger rotes Fleisch zu essen. Nur ist der Verzehr deshalb harmlos? Führt es also nicht zu Darmkrebs und Herzinfarkten, große Mengen an Schwein, Rind oder Lamm zu essen?

Genau hierin liegt das erste Missverständnis. Nur, weil etwas nicht belegt ist, muss nicht das Gegenteil stimmen. Ein genauer Blick in die viel beachtete Metaanalyse zum Fleischkonsum offenbart aber noch weitere gravierende Probleme: Das Forscherteam ist nicht so unabhängig, wie es sagt. Und es begründet seine Empfehlung teils auf Untersuchungen, in denen es gar nicht um die Gesundheit ging.



Der Pharmazeut Martin Smollich ist Professor am Institut für Ernährungsmedizin der Uni Lübeck und außerordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. © M. Smollich

Zunächst einmal gibt es massenhaft Daten in der Ernährungsepidemiologie. Doch nicht alle davon sind gleichermaßen aussagekräftig (JAMA: Ioannidis, 2018). So werden nicht selten Daten von Menschen erhoben, die ein bestimmtes Ernährungsverhalten im Alltag haben, aber es fehlt die Kontrollgruppe, die anders aß. Zudem sind Beobachtungen des echten Lebens weniger aussagekräftig als ein Experiment unter Laborbedingungen. Häufig entspricht die Versuchsgruppe auch keinem repräsentativen Durchschnitt der Bevölkerung, sondern wurde gezielt gecastet, um etwas anderes als die Ernährung zu erforschen: eine Krankheit zum Beispiel. Nicht zuletzt hat auch die Teilnehmerzahl Einfluss auf die Aussagekraft einer Studie. Und selbst eine noch so sorgfältige Metaanalyse ist nicht frei von Störfaktoren: Schon allein wegen der immer auch subjektiven Auswahl, welche Arbeiten in ihr berücksichtigt werden.

Dieselben Daten, unterschiedliche Interpretation

Kein Wunder also, dass es zu Fleisch und seinen möglichen Folgen widersprüchliche Ergebnisse gibt: So liefern zahlreiche Studien signifikante Hinweise auf eine erhöhte Sterblichkeit unter Menschen, die viel Fleisch essen (Cell Metabolism: Levine et al., 2014). Die International Krebsforschungsbehörde (IARC) klassifiziert verarbeitetes Fleisch als "krebserregend" sowie rotes Fleisch als "wahrscheinlich krebserregend für Menschen" (Lancet Oncology: Bouvard et al., 2015). Andere Studien, die sich teilweise auf dieselben Datengrundlagen berufen, sehen dagegen nur ein geringes oder gar kein erhöhtes Gesundheitsrisiko (European Journal of Clinical Nutrition: Kappeler et al., 2013; Meat Science: McAfee et al., 2010).

Diesem Durcheinander wollte ein internationales Forscherkonsortium namens NutriRECS nun erklärtermaßen ein Ende bereiten und fasste alle verfügbaren Daten in fünf Studien zusammen. In den ersten drei Metaanalysen werteten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Ernährungsweisen von gut sechs Millionen Frauen und Männern aus mehr als 100 Beobachtungsstudien aus. Es zeigte sich durchweg, dass es sich positiv auf die Gesundheit auswirkte, selbst wenn Menschen ihren Fleischkonsum nur ein bisschen reduzierten (Annals of Internal Medicine: Vernooij et al., 2019; Han et al., 2019; Zeraatkar et al., 2019). Verzichteten sie auf drei Portionen Fleisch pro Woche, sank ihr Risiko, frühzeitiger zu sterben, um bis zu 15 Prozent; das Sterberisiko infolge von Krebs sank um bis zu 18 Prozent. Wegen der hohen Krebsprävalenz wären das in Deutschland jährlich etwa 40.000 vermeidbare Todesfälle.

Ist Fleischessen gut, nur weil es lecker ist?

Dagegen stand eine vierte Analyse, die "einen geringen oder keinen Effekt auf kardiovaskuläre Endpunkte, Krebshäufigkeit und Krebsinzidenz" fand (Zeraatkar et al., 2019). Eine der hierfür berücksichtigten Studien (Women’s Health Initiative WHI) hatte allerdings derart viele Teilnehmer, dass sie das Gesamtergebnis dominierte. Ausgerechnet in dieser WHI-Studie aber war gar kein Effekt von Fleischreduktion untersucht worden, sondern nur die Bedeutung einer fettreduzierten Diät. Eine fünfte Übersichtsarbeit des NutriRECS-Konsortiums schaute sich lediglich an, ob Menschen gerne Fleisch essen. Das vereinfachte Fazit: "Fleisch sollte deshalb gegessen werden, weil es schmeckt." (Valli et al., 2019)

Das Bild, das alle fünf NutriRECS-Analysen zeichnen, ist also ziemlich klar: Drei zeigten signifikante Vorteile für die Gesundheit bei nur mäßig reduziertem Fleischkonsum, eine einen geringen oder gar keinen Effekt. Die fünfte Review ist gar keine brauchbare Datenanalyse. Drei gegen eins also – für eine Empfehlung, weniger rotes Fleisch und Wurst zu essen. Wie das Team trotzdem zu dem Fazit kommt, es sei empfehlenswert, Fleisch in Mengen wie bisher zu konsumieren, darüber darf man sich also wundern. Das Hauptargument der Autoren: Die Datenlage sei zu wackelig, um eine offizielle Empfehlung gegen Fleisch abzugeben. Es gebe, schreiben sie selbst, kaum doppelt verblindete, randomisiert-kontrollierte Studien (siehe Kasten) zu dem Thema – und diese sind schließlich der Goldstandard wissenschaftlicher Erkenntnis, weil sie kausale Zusammenhänge offenlegen können.

Randomisierte kontrollierte Studien Was sind gute Studien? Randomisierte kontrollierte Studien (RCT) sind der Goldstandard, um in der Medizin Wissen zu gewinnen. Sie werden benutzt, um nachzuweisen, dass eine Therapie wirklich wirkt. Dafür wird eine Versuchsgruppe, die eine Therapie wie beispielsweise bestimmte Medikamente oder eine bestimmte Operation bekommt, mit einer Kontrollgruppe verglichen. Und was heißt doppelblind? Die Patienten in der Kontrollgruppe bekommen entweder die Therapie, die als bisher beste gilt, oder eine Scheintherapie (Placebo). Welche Patientinnen oder Patienten in welcher Gruppe landen, entscheidet der Zufall. Weder die Ärztin oder der Arzt noch die Versuchsperson wissen, zu welcher Gruppe jemand gehört. Das nennt sich doppelte Verblindung und soll dazu führen, dass die Ergebnisse nicht durch die Erwartungen von Ärzten oder Patienten verzerrt werden.

Ernährungsforschung ist immer beobachtend

Das Problem ist nur: Zahlreiche Fragestellungen lassen sich aus ethischen oder methodischen Gründen gar nicht in Form solcher geforderten Studien untersuchen. Nehmen wir eine Reanimation bei Herzstillstand oder Lungenkrebs durch Tabakrauch: Es gibt einfach keine Placebo-Zigaretten und niemand lässt sich zufällig in eine Rauchergruppe einteilen, um anschließend jahrzehntelang zu rauchen. Auch die Zufallseinteilung von Patienten mit Herzstillstand in die Gruppen "wird reanimiert" und "wird nicht reanimiert" ist aus ethischen Gründen unmöglich. Doch obwohl es diese Studien nicht gibt, ist die Schädlichkeit von Tabakrauch zweifelsfrei belegt – ebenso wie die Vorteile einer Wiederbelebung.

Ähnliches gilt für Ernährungsstudien: Es ist schlicht unmöglich, Menschen für eine Fütterungsstudie über Jahrzehnte in ein Labor zu sperren, in dem sie nach dem Zufallsprinzip entweder Wurst oder Placebo-Wurst – was auch immer das sein sollte – bekommen, während sich die übrige Ernährung der beiden Gruppen nicht unterscheidet.

Beobachtungsstudien sind zwar methodisch relativ schwach, aber sie sind die besten Studien, die wir für bestimmte Fragen haben können. So wie die Tabakhersteller über Jahrzehnte erklärt haben, der kausale Zusammenhang der Krebsentstehung durch Rauchen sei nicht eindeutig nachgewiesen, so tun dies heute die Verteidiger des Fleischkonsums.

Gesponsert von der Rinderzucht-Lobby

Aus der Beobachtung lassen sich aber durchaus deutliche Hinweise auf Kausalzusammenhänge ableiten, sofern gewisse Dinge stimmen: Wenn es einen linearen Zusammenhang zwischen der Menge eines Lebensmittels, etwa Ballaststoffe, und der Häufigkeit einer Erkrankung, etwa Darmkrebs, gibt. Wenn Labor- und Tierversuchsdaten in die gleiche Richtung deuten wie Beobachtungsstudien bei Menschen. Wenn Studien in verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Ländern zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Und wenn die biologischen Zusammenhänge plausibel sind. Legt man an Ernährungsstudien hingegen dieselben Maßstäbe wie an Studien zum Wirksamkeitsnachweis von Arzneimitteln an, gibt es für praktisch keine Ernährungsempfehlung irgendeine Form von Evidenz.