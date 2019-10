Süßigkeiten wie die Milchschnitte oder Kinderschokolade sollen in der Werbung nicht mehr zu sehen sein, fordert der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach. "Wir brauchen ein Werbeverbot für sogenannte Kinderlebensmittel, die es ja tatsächlich gar nicht gibt", sagte Fischbach der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Zuckerbomben" seien alles andere als kindgerecht.

Lebensmittelkonzerne würden mit "Dinosaurierbildern oder strahlenden Jungen und Mädchen" auf der Verpackung den Eindruck erwecken, es gäbe Lebensmittel extra für Kinder, "als wären Milchschnitte oder Kinderschokolade gesund und ein sinnvoller Bestandteil des Nahrungsmittelkataloges", sagte Fischbach. Das sei verantwortungslos und müsse gestoppt werden.

Süßigkeiten für Kinder bewerben die Hersteller zum einen mit Aufdrucken, die Kinder ansprechen sollen, und auch auf Werbeflächen und in Angebotsprospekten. Hinzu kommt, dass Supermärkte und Discounter solche Produkte mitunter in Kassennähe (im "Quengelzone" genannten Bereich) auf Augenhöhe von Kindern platzieren, sodass Eltern in der Warteschlange auf Wunsch ihrer Kinder spontan noch zugreifen können.



Die Ärzte warnen vor der Gefahr, die solche Süßigkeiten für die Gesundheit bedeuten können. Die Folgen der immer häufiger auftretenden Fettsucht schon bei Kindern habe "dramatische" Folgen, vom Leid der Betroffenen bis zu den Kosten für das Gesundheitssystem, sagte Fischbach. "Ein Eingreifen ist umso wichtiger, als dass Geschmacksvorlieben im frühkindlichen Alter geprägt werden."

Die Strategie der Bundesregierung für zucker- und fettreduzierte Rezepte in Fertigprodukten sei "viel zu schwach", kritisierte Fischbach. "Die Folge der politischen Verzagtheit sind immer mehr übergewichtige und kranke junge und ältere Menschen." Im Gespräch waren schon Warnaufdrucke in den Farben der Ampel. Wirksam durchgesetzt hat sich bisher kein Warnmechanismus, die Bundesernährungsministerin hatte zuletzt im September Pläne vorgelegt.



Fischbach warnte auch vor "katastrophalen Folgen" einer intensiven Mediennutzung durch Minderjährige. "Wir beobachten mit Schrecken, dass die Kinder, die vor dem Smartphone oder Tablett hängen, immer jünger werden." Schon die Jüngsten würden auf permanente Reizüberflutung konditioniert. In der Folge würden Kinder immer häufiger an Konzentrationsschwäche leiden. Grundsätzlich gelte "kein Handy vor elf Jahren" und danach nicht mehr als zwei Stunden Nutzung pro Tag.