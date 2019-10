Die Zahl der Listeriose-Erkrankungen schwankt pro Jahr zwischen 300 und 600 Fällen in Deutschland. 2014 wurden 608 Erkrankungen gemeldet. Im Jahr 2015 gab es einen großen Ausbruch von Listeriose in sechs Gemeinschaftseinrichtungen in Paderborn, bei der 144 Kinder und zehn Erwachsene erkrankten. Im Jahr 2017 wurden 771 Fälle in Deutschland gemeldet.

In Spanien gab es in diesem Sommer ebenfalls einen Listeriose-Ausbruch. Mindestens vier Tote und 216 Infizierte sollen nach Behördenangaben gezählt worden sein, sieben Schwangere haben ihre ungeborenen Babys verloren. In Dänemark hatten sich Ende 2013, Anfang 2014 zudem 20 Menschen mit Listerien infiziert, zwölf Menschen starben an den Folgen.