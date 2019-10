Wer an Masern erkrankt, kann nicht nur grippeähnliche Symptome, hellrote, ineinanderfließende Flecken und in manchen Fällen eine Hirnhautentzündung bekommen. Der Körper kann sich danach langfristig nur schlechter gegen andere Erreger wehren – nicht bloß Wochen später, sondern oft noch jahrelang. Was zu dieser Schwächung des Immunsystems führt, war bislang unzureichend verstanden. Zwei Studien liefern nun starke Hinweise dafür, wie das Virus das Immunsystem nachhaltig beeinflusst: Indem es bestimmte Zellen zerstört, lässt es die körpereigene Abwehr bereits bekannte Angreifer vergessen (Science: Mina et al., 2019 & Science Immunology: Petrov et al., 2019).

Für zwei bis drei Jahre ist das Immunsystem nach einer Erkrankung geschwächt. Darauf hatten frühere Studien des Impfforschers Michael Mina bereits hingedeutet. Mit seinem Team konnte er vor einigen Jahren den Zusammenhang herstellen, dass Kinder mit einem gestörten Immungedächtnis ein erhöhtes Risiko haben, eine Lungenentzündung, Gehirnentzündung und andere Infektionskrankheiten zu bekommen (Science: Mina et al., 2015). Doch warum? Was genau macht das Virus mit dem Immunsystem?

Das haben Minas Forschergruppe und ein weiteres Team um die Immunologin Velislava Petrova nun unabhängig voneinander untersucht. Sie nutzten unterschiedliche Methoden, kamen jedoch zu demselben Schluss: Eine Maserninfektion zerstört zahlreich verschiedene, im Laufe des Lebens gebildete Antikörper. In der Folge verliert das Immunsystem einen Großteil seiner Erinnerungen und statt Erreger direkt abwehren zu können, muss es selbst bereits erfolgreich überstandene Infektionen wieder durchstehen, um die Antikörper erneut zu bilden. Die Körperabwehr leidet gewissermaßen an Amnesie.



Was sind Masern? Masern Masern zählen zu den Viruserkrankungen. Der Erreger ist äußert empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Desinfektionsmitteln. Übertragen wird er durch Tröpfchen – also bei Kontakt mit Infizierten. Es reicht meist aus, sich in einem Raum mit einem Menschen aufzuhalten, der das hochansteckende Virus in sich trägt. Vor allem in Entwicklungsländern sind Masern weiterhin ein großes Problem. In Deutschland ist die Zahl der Ausbrüche zwar deutlich zurückgegangen. Seit den Siebzigerjahren gibt es eine günstige und effiziente Impfung gegen den Erreger. Doch kommt es wiederholt zu regionalen Epidemien. Ausgerottet sind die Masern trotz der Bemühungen der Gesundheitsbehörden noch immer nicht. Krankheitsverlauf Erste Anzeichen sind Erkältungssymptome wie Schnupfen, Husten und Fieber. In einer zweiten Phase der Erkrankung bildet sich ein Ausschlag mit rötlich-braunen Flecken. Ansteckend sind die Masern bereits etwa fünf Tage, bevor der Hautausschlag zu sehen ist. Die Inkubationszeit nach einer Infektion beträgt acht bis zehn Tage. Für das Jahr 2016 schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass 89.780 Menschen auf dem Globus an den Folgen der Infektion starben. Die meisten Toten sind Kinder unter fünf Jahren. Damit war 2016 das erste Jahr, in dem die Zahl der Maserntoten unter der 100.000-Marke lag. Die Todesursache kann etwa eine durch das Virus hervorgerufene Hirnhautentzündung sein. Außerdem schwächt der Erreger das Immunsystem, wodurch Infektionen mit anderen Viren oder Bakterien schwerer verlaufen können. Dank der Impfung sank die Zahl der Todesfälle seit 2000 um mehr als 84 Prozent. Zuvor starben im Schnitt jedes Jahr bis zu 548.000 Menschen an den Folgen einer Maserninfektion. Impfung und Nebenwirkungen Seit 1984 hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ziel gesetzt, die Masern durch konsequente Impfungen auszurotten. Der Impfstoff ist ein Lebendvirusimpfstoff, hergestellt aus abgeschwächten Masernviren. Er ist kombiniert mit abgeschwächten Mumps- und Rötelnerregern und wird daher als MMR-Impfstoff bezeichnet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut empfiehlt eine erste Impfung für Kinder im Alter zwischen elf und 14 Monaten. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres (empfohlen im Alter von 15 bis 23 Monaten) soll auch die zweite MMR-Impfung erfolgt sein. Besonders wegen einer sehr niedrigen Impfquote bei Zweitimpfungen von kleinen Kindern ist die Immunität hierzulande niedriger als von der Weltgesundheitsorganisation gefordert. Erst ab einer Quote von 95 Prozent gelten die Masern in einem Land als eliminiert. Die Stiko empfiehlt daher auch allen Menschen, die nach 1970 geboren worden sind, eine Immunisierung mit der MMR-Vakzine, sofern sie nicht geimpft sind oder es nicht wissen. Nebenwirkungen der Impfung sind selten. Dazu zählen Rötungen an der Einstichstelle kurz nach der Impfung und kurzfristig kann hin und wieder leichtes Fieber auftreten. Teilweise leiden Patienten an Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. Noch seltener sind allergische Reaktionen, länger andauernde Gelenkentzündungen oder eine mögliche Hirnentzündung.

Beide Gruppen haben mit Blutproben von 77 ungeimpften Kindern aus den Niederlanden vor und nach einer Maserninfektion gearbeitet. Petrova und Kollegen sequenzierten dabei die Gene der Oberflächenrezeptoren der B-Zellen – einer Gruppe von Blutzellen, die unter anderem spezifische Antikörper produziert, um sich gegen Viren oder Bakterien wehren zu können.

Ein Grund mehr, weshalb Impfen so wichtig ist

Nach einer Maserninfektion erhole sich das Immunsystem nur oberflächlich, sagte Klaus Überla, Direktor des Virologischen Institutes am Universitätsklinikum Erlangen dem Science Media Center (SMC). "Die neuen Untersuchungen weisen nun darauf hin, dass die Schädigung Monate bis Jahre anhalten und zu einem generell erhöhten Infektionsrisiko führen könnte. Dies erklärt, wieso Kinder, die Masern durchgemacht haben, für bis zu fünf Jahre ein höheres Erkrankungs- und Todesfallrisiko aufweisen." Obwohl sich die Gesamtheit der Abwehrzellen rasch wieder erhole, sei deren Zusammensetzung nach der Infektion verändert, sagte der Oberarzt und Immunologe Johannes Trück vom Universitäts-Kinderspital Zürich dem SMC. "Teile des vormals durch Impfungen oder Durchmachen der Erkrankungen gestärkten Immungedächtnisses, wurden dabei ausgelöscht und müssen neu aufgebaut werden."

Laut der Forscher, die nicht an den Studien beteiligt waren, steht damit fest: Die aktuellen Studien belegt die Notwendigkeit, konsequent gegen Masern zu impfen. Zwar wird mit einem Lebendimpfstoff geimpft, dennoch führt die Impfung zu keiner Schwächung des Immunsystems. Bislang gibt es weder epidemiologische noch immunologische Hinweise darauf. "Im Gegenteil, Mina et al. zeigen in ihrer Arbeit, dass im Gegensatz zu Kindern mit Maserninfektion, das Immunsystem von kleinen Kindern durch eine Masernimpfung gestärkt wird", sagte Kinderarzt Trück.

Die Impfung ist sicher und effektiv

Ärztinnen sollten Kinder zweimal gegen Masern impfen, das empfiehlt die Ständige Impfkommission. Der erste Piks sollte zwischen 11 und 14 Monaten, der zweite zwischen 15 und 23 Monaten erfolgen. Verpflichtend ist das in Deutschland allerdings nicht, die Debatten darüber dauern an.

Obwohl erwiesen ist, dass die Impfung sicher und wirksam ist, sind nicht alle Kinder geimpft. Bundesweit haben 2,3 Prozent der Kinder in den ersten sechs Lebensjahren keine der empfohlenen Impfungen bekommen. Nur 89 Prozent bis 93 Prozent der Erstklässler tragen den Schutz schätzungsweise in sich. Vor allem bei der entscheidenden zweiten Masernimpfung gibt es große regionale Unterschiede.

Masern-Impfpflicht Wie sinnvoll ist die Masern-Impfpflicht? Noch dieses Jahr soll in Deutschland eine Masern-Impfpflicht in Kraft treten. Sie soll für medizinisches Personal, vor allem aber für Schul- und Kindergartenkinder gelten. Wenn die Eltern keinen Impfnachweis liefern, können die Kinder aus der Kita ausgeschlossen werden. Bei Schulkindern sollen die Eltern bis zu 2.500 Euro Bußgeld zahlen. Die Meinungen darüber, ob die Impfpflicht angemessen ist, gehen auseinander. Viele Experten, wie etwa der Impfexperte des Robert Koch-Instituts Ole Wichmann, sehen sie eher kritisch und verweisen darauf, dass es vor allem bei Erwachsenen Impflücken gebe. Gesundheitspsychologin Cornelia Betsch riet zudem dazu, zunächst andere Maßnahmen, die die Impfquoten erhöhen, auszuschöpfen. Medizinprofessor Saad Omer sagte hingegen, eine Impfpflicht könne "angemessen" sein, wenn sie sich an die wissenschaftliche Evidenz zum Thema halte. Und Thomas Mertens, Leiter der Ständigen Impfkommission, betonte, dass "die Frage einer Impfpflicht eine politische Entscheidung [ist] und keine Entscheidung der Wissenschaft".

Wirksam und sicher – das heißt nicht ohne Nebenwirkungen. So kann eine Impfung durchaus unerwünschte Folgen haben. Häufig sind harmlose Reaktionen, ein Hautausschlag gehört dazu, ebenso Fieber. Sehr selten sind ernste Komplikationen. Wer nicht weiß, ob er oder sie gegen Masern geschützt ist, kann sich nachimpfen lassen. Das gilt auch für Erwachsene.

Dem Robert Koch-Institut wurden für 2018 insgesamt 543 Masernerkrankungen übermittelt, im laufenden Jahr sind es bislang mehr als 300 Fälle.