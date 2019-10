Die Gattung Aeromonas gehört zur Familie der Aeromonadaceae. Die stäbchenförmigen Bakterien leben üblicherweise in Süß- und Brackwasser. Sie halten Temperaturen von 1 bis 45 Grad Celsius Celsius aus, was bedeutet: Sowohl im Kühlschrank als auch leicht erwärmt können sie überleben. Ist die Flüssigkeit heißer, sterben sie ab. Forscher haben die Bakterien schon in Fisch-, Fleisch- und Milchprodukten sowie frischem Gemüse gefunden. Dennoch sind weltweit nur wenige Krankheitsausbrüche dokumentiert

(Scientific World Journal: Igbinosa et al., 2012).